Stačilo! hlásí: Vláda je diktatura a blíží se studený puč

4. 8. 2025 / Fabiano Golgo

čas čtení 2 minuty

Na tiskovce, která působila jako kříženec politického mítinku a stand-up komedie, Jana Bobošíková – bývalá novinářka a současná lídryně všeprotestního hnutí Stačilo! – prohlásila, že demokracie v Česku už v podstatě skončila. Podle ní současný režim „naprosto ztratil legitimitu“. (Naštěstí mikrofony fungovaly, takže diktatura zatím zřejmě nezablokovala Bluetooth.)





Vedle ní se do historie pustil sociolog a exposlanec Jan Klán. Aby dodal dramatičnosti, přirovnal dnešní situaci k mccarthyismu – protože nic neříká „moderní česká politika“ tak dobře jako příměr k Americe 50. let. Klán dokonce varoval, že do konce srpna přijde „studený puč“. Pro nezasvěcené: to je jako normální puč, ale v klidu – možná i s koktejly.





Bobošíková navíc ubezpečila voliče, že ani pokud prezident Pavel po volbách zinscenuje „obstrukce“, Stačilo! se nezalekne. „My se jich prostě nebojíme!“ zvolala. Jako slogan kampaně: Nebojíme se ani věcí, které se nestanou.





Hnutí slibuje:



> Referenda všude: EU? NATO? Pryč během jednoho hlasování! Další na řadě: národní referendum o ananasu na pizze.



> Armádní revoluci: Jaroslav Štefec tvrdí, že česká armáda není vlastně armáda. Zároveň mu vadí, že není pod civilní kontrolou – takže je současně moc vojenská i málo vojenská. Schrödingerova armáda, chcete-li.



> Reformu tajných služeb: BIS podle nich nezvládla varovat, že ministryně spravedlnosti může být bezpečnostní riziko kvůli bitcoinovým miliardám. Řešení? Samozřejmě zreformovat celé zpravodajské služby.





Štefec si neodpustil ani osobní výpad proti prezidentu Pavlovi – označil ho za „bývalého vyzvědače věrného Varšavské smlouvě“. A k tomu přihodil tvrzení, že stratég Otakar Foltýn kdysi řekl, že „všichni Poláci jsou svině“.

1

496

Shrnuto: Stačilo! se staví do role nebojácného obránce proti cenzuře, pučům a nearmádní armádě. Recept? Trocha Trumpa, špetka Orbána, nostalgie po studené válce – a hlavně hodně dramatu.