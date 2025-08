Volt Česko podporuje pro vzdělávání dětí uprchlíků

5. 8. 2025

Volt se ostře vymezuje vůči nedávnému omezení státní podpory pro vzdělávání dětí uprchlíků, zejména těch z Ukrajiny. Opatření, která školám znemožňují zajistit asistenty či jazykovou pomoc, jsou podle Voltu v přímém rozporu s principy kvalitní inkluze.





„I podpora dětí z Ukrajiny je inkluze! Pomáhá celé třídě, rozvíjí spolupráci a dává těmto dětem šanci být plnohodnotnou součástí naší společnosti. Mnoho z těchto dětí už možná nikdy neobejme svého tátu. To nejmenší, co můžeme jako společnost udělat, je postarat se o to, aby byly v bezpečí alespoň u nás, a to zvláště ve školním prostředí,“ říká Karolína Salomonová, hlavní tvář vzdělávacího týmu Voltu.