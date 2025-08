Demokraté z Texasu prchají do jiného státu, aby zabránili podvodům Republikánů

Abyste pochopili současnou krizi v Texasu – kde desítky demokratických zákonodárců utekly ze státu, aby zabránily republikánskému pokusu o překreslení volebních obvodů – musíte nejprve porozumět zvláštnímu, často paradoxnímu způsobu, jakým Spojené státy organizují své volby. Může působit zvláštně, že poslanci opustí svůj stát jen proto, aby zabránili hlasování. V Texasu to však vychází z konkrétního pravidla: aby mohl texaský parlament schválit zákon, musí být v jednacím sále přítomen minimální počet zákonodárců – takzvané kvórum. Pokud dostatek Demokratů fyzicky opustí stát, republikáni nedosáhnou tohoto kvóra a nemohou hlasování vůbec zahájit.





V USA se každých deset let po sčítání lidu překreslují volební obvody tak, aby měly zhruba stejný počet obyvatel. V ideálním světě by šlo o spravedlivý proces, který zaručí, že každý hlas má stejnou váhu.



Politická realita je ale jiná. Strana, která ovládá parlament daného státu, má téměř absolutní moc rozhodnout, jak budou obvody vypadat – a tato moc se využívá s chirurgickou přesností. Tento proces, známý jako gerrymandering, umožňuje politikům vybírat si své voliče místo toho, aby si voliči vybírali politiky. Představte si fotbalový zápas, kde jeden tým nejen určuje rozhodčího, ale může i zmenšovat či zvětšovat branky. Tak moc se dá hřiště naklonit.





Obvykle se obvody mění jednou za deset let. Republikáni v Texasu, podporovaní Donaldem Trumpem, se ale snaží udělat něco výjimečného: překreslit mapu uprostřed desetiletí. Navrhovaná mapa by rozdělila oblasti s převahou latinoamerických, demokraticky volících obyvatel a vytvořila pět nových obvodů, které by téměř jistě volily republikány – aniž by k tomu došlo k významným změnám v populaci.



Demokraté proto volí zoufalou obrannou strategii: opustili stát a odjeli do Illinois, aby texaskému parlamentu znemožnili hlasovat. Není to útěk od odpovědnosti, jak někteří tvrdí, ale poslední nástroj obrany před „zmanipulovaným systémem“, jak jej sami označují.





Republikáni argumentují, že jen využívají pravidla hry naplno. Jenže demokracie nemá být hra s nulovým součtem, kde si jedna strana rozdělí území jako středověcí baroni svá panství. Má to být nepřetržitý dialog mezi občany. A když samotné mapy tento dialog umlčují, přestává jít o politiku a začíná boj o moc.





Pokud republikáni v Texasu uspějí, spustí to řetězovou reakci: kalifornský guvernér už hrozí, že na oplátku překreslí mapu svého státu tak, aby z Kongresu vyřadil několik Republikánů. Místo aby voliči rozhodovali o volbách, budou státy vést odvetné války pomocí volebních map.



Existuje ale jiná cesta. Nezávislé komise, které už v některých státech fungují, mohou politikům odebrat pera, jimiž kreslí obvody, a obnovit férovost. Texaská lekce není jen o manévrech jedné strany – je připomínkou, že demokracie stojí na sebeovládání a vzájemné ochotě hrát férově.









Je to extrémní forma parlamentní obstrukce, něco jako „filibustery“, jen mnohem razantnější. V české Poslanecké sněmovně se opozice může bránit dlouhými projevy nebo návrhy na změnu programu. V Texasu mají vládnoucí republikáni tolik hlasů, že běžné obstrukce by nepomohly. Jediným způsobem, jak zastavit překreslení volebních map, bylo fyzicky znemožnit konání schůze tím, že demokratičtí zákonodárci uprchnou do jiného státu, kde je texaská policie nemůže přivést zpět.Proto Demokraté tvrdí, že nejde o útěk od odpovědnosti, ale o poslední dostupný prostředek, jak zabránit zákonu, který podle nich trvale pokřiví demokratické zastoupení v jejich státě.