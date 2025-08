Channel 4 News: Dnes bylo zabito Izraelem 74 Palestinců

Moderátor, Channel 4 News, pondělí 4: srpna 2025, 19 hodin: Další video s rukojmími rozzuřilo Izraelce, zatímco Netanjahu zvažuje úplnou okupaci Gazy jako nový rozkaz pro izraelskou armádu. Dalších pět Palestinců zemřelo hlady v Gaze, zatímco další mezinárodní pomoc přináší nedostatečnou úlevu. Dobrý večer, Benjamin Netanjahu řekl, že Hamás hladoví rukojmí stejně jako nacisté hladověli židy. Předpokládá se, že jako další krok zvažuje úplnou okupaci Gazy a požádal o zasedání Rady bezpečnosti OSN na zítřejší den.

Izrael je však také obviňován z vyhladovění Palestinců a protože nadále odmítá otevřít silnice v Gaze pro konvoje s humanitární pomocí, vojenská letadla shazují na zem palety s potravinami. To však nestačí a je to nebezpečné. Budeme hovořit se zvláštním zpravodajem OSN pro právo na potraviny.

Podle ministerstva zdravotnictví v Gaze bylo dnes v Gaze zabito přes 74 Palestinců, z nichž 10 bylo zastřeleno izraelskými vojáky při hledání humanitární pomoci a pět zemřelo hlady. Nové záběry vyhublých izraelských rukojmích ještě více zvýšily tlak na izraelského premiéra Benjamina Netanjahua, aby zastavil válku. Jeho vláda však naznačila, že uvažuje o jejím rozšíření. Reportáž Jonathana Rugmana obsahuje znepokojivé záběry.





„Všichni muži, kteří tam jdou, se buď vracejí s jídlem, nebo jsou odnášeni. To je jejich osud. Buď nesou pytel mouky, nebo je přinášejí na nosítkách.“





Toto video, natočené před dvěma dny, ukazuje, jak nebezpečné je pro Palestince krčit se nebo utíkat před kulkami v rámci toho, co vypadá jako smrtící forma izraelské kontroly davu. Toto video bylo natočeno pouhých 650 metrů od izraelského distribučního centra potravin.





Izrael má své vlastní trauma, svého rukojmího Rona Braslavského, kterého před kamerami předvádí spojenec Hamásu, Islámský džihád. Jedná se o válečný zločin podle Ženevských úmluv. Ačkoli jeho rodina chce, aby byly tyto záběry zveřejněny, on sám říká, že má nedostatek jídla a vody a bolesti jsou tak silné, že nemůže vstát. Eve Yetar David, který je již přes 500 dní držen v úzkém tunelu, byl donucen kopat si vlastní hrob. Jeho bývalý spoluvězeň říká, že jim Hamás běžně odepíral jídlo:





„Jí mnohem, mnohem lépe než my. Chlubili se tím, že ukradli spoustu zásob pro lidi. Měly být pro lidi, ale oni je ukradli. Měli všechno, maso, ryby, sacharidy, chléb, všechno, co potřebují, zeleninu, ovoce, prostě všechno.“





Reportér: Izraelci podlehli mezinárodnímu tlaku. Již více než týden umožňují zahraničním vládám shazovat jídlo a povolili také větší počet lidí překročit hranice po zemi. Hlas tohoto muže má větší váhu než hlasy všech ostatních.





Trump: „Nechceme, aby lidé trpěli hladem, nechceme, aby lidé umírali hlady a aby se děly špatné věci.“





Palestinci však mezi sebou bojují o to, co dorazí. Není divu, když je izraelská blokáda více než dva a půl měsíce připravovala o zásoby. Prezident Trump nezastavil izraelskou vojenskou strategii, která se zpřísňuje. Izraelský premiér údajně zvažuje ultimátum pro Hamás: žádné další postupné příměří, místo toho totální válka, dokud nebudou všichni rukojmí propuštěni a Hamás nesouhlasí s odzbrojením.





Netanjahu: „Musíme i nadále držet pohromadě a bojovat společně, abychom dosáhli všech válečných cílů, porazili nepřítele, osvobodili naše rukojmí a zajistili, že Gaza již nebude představovat hrozbu pro Izrael.“





(...)





Moderátor: Nyní se ke mně připojuje Michael Fakhri, zvláštní zpravodaj OSN pro právo na potraviny. Již před blokádou v tomto roce jste varoval před používáním potravin jako zbraně. Jak si myslíte, že k tomu došlo?





Michael Fakhri: Izrael nám řekl, jak k tomu došlo. 9. října 2023 izraelští představitelé oznámili úplnou blokádu Gazy a poté uvalili úplnou blokádu a my jsme viděli, jak se jejich hladová kampaň skutečně zrychlila. V březnu 2024 Mezinárodní soudní dvůr ve svých prozatímních opatřeních uznal šíření hladomoru a vyhladovění a brzy poté, v listopadu 2024, Mezinárodní trestní soud vydal dva zatykače, jeden na premiéra Netanjahua a jeden na bývalého ministra obrany Gallanta za válečný zločin vyhladovění. Tento vývoj jsme tedy sledovali alespoň posledních 22 měsíců. A pak Netanjahu 1. března tohoto roku opět oznámil hladomor. Od 2. března do 19. května, tedy přibližně 78 dní, se do Gazy nedostalo nic. Žádné jídlo, žádná voda, žádné léky, nic. Jednalo se o téměř 80denní hladomor, a to je současná situace.





Moderátor: Co by dnes znamenalo, kdyby Izrael přešel k 100% okupaci Gazy?





Michael Fakhri: Izrael okupuje Gazu od roku 1967. Tak to shledal Mezinárodní soudní dvůr, který označil tuto okupaci za nelegální. Izrael používá různé metody okupace. V letech 2005 a 2006 stáhl své jednotky z Gazy, ale od roku 2007 ji obklíčil a uvalil na ni úplnou blokádu. Nyní Izrael oznámil svůj plán úplné anexe. Nejedná se pouze o Gazu, ale také o Západní břeh a Východní Jeruzalém. Izrael v posledních dvou letech opakovaně oznamuje svůj záměr zcela obsadit a nakonec anektovat všechna zbývající palestinská území, tedy Gazu, Západní břeh a Východní Jeruzalém.





Moderátor: Nyní Izrael tvrdí, že většina OSN je proti němu zaujatá, včetně vás a Rady pro lidská práva, která jmenuje vás a vaše kolegy, další zvláštní zpravodaje. Zítra se bude jednat v Radě bezpečnosti. Jak by měla OSN jako instituce zacházet se zemí, která ji neustále obviňuje z institucionální zaujatosti?





Michael Fakhri: Izrael těží z OSN od jejího vzniku a nadále těží z celého systému OSN. A pak kritizuje různé části systému OSN, když nevyhovují politickým a vojenským potřebám Izraele. V současné situaci Izrael nejen kritizuje OSN, ale přímo útočí na OSN. Generální tajemník je prohlášen za nežádoucí osobu. V minulosti se Izrael vysmíval Radě bezpečnosti a Mezinárodnímu soudnímu dvoru. Útočí na nezávislé odborníky na lidská práva, jako jsou moji kolegové a Rada pro lidská práva. Navíc skutečně útočí na zaměstnance OSN. Za posledních 22 měsíců zabil rekordní počet zaměstnanců OSN, více než v jakékoli válce od založení OSN. A střílí na mírové síly OSN v jižním Libanonu. Slyšel jsem velvyslance říkat, že když Izrael útočí na OSN, útočí na celý svět.

To je strategie, která nechává tyto hladové lidi uvězněné mezi odmítnutím Hamásu souhlasit s izraelskými podmínkami pro propuštění asi 20 živých rukojmí a odhodláním izraelského vůdce pokračovat v této válce, dokud mu Američané neřeknou, aby přestal.