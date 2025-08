„Nikdo by neměl předstírat překvapení,“ říká kanadský expert OSN, který před hladomorem v Gaze varoval už loni

4. 8. 2025

čas čtení 8 minut





Michael Fakhri, zvláštní zpravodaj OSN pro právo na potraviny, který bil v případě Gazy na poplach už na začátku roku 2024, říká: „Izrael podrobuje Gazu hladomoru. Je to genocida.“



Expert OSN, který jako první varoval, že Izrael před více než 500 dny zahájil kampaň úmyslného masového vyhladovění v Gaze, konstatuje nyní, že vlády a korporace nemohou předstírat překvapení nad hrůzami, které se nyní odehrávají.



„Izrael podrobuje Gazu hladomoru. Je to genocida. Je to zločin proti lidskosti. Je to válečný zločin. Opakuji to pořád dokola, připadám si jako Kassandra," řekl Fakhri s odkazem na postavu z řecké mytologie, jejíž varování a předpovědi byly ignorovány.





„Izrael podrobuje Gazu hladomoru. Je to genocida. Je to zločin proti lidskosti. Je to válečný zločin. Opakuji to pořád dokola, připadám si jako Kassandra,“ řekl Fakhri s odkazem na postavu z řecké mytologie, jejíž varování a předpovědi byly ignorovány.



9. října 2023 – dva dny po smrtícím útoku Hamásu – tehdejší izraelský ministr obrany Yoav Gallant vyhlásil „úplnou blokádu“ Gazy a oznámil, že zastaví dodávky elektřiny, potravin, vody a paliva. Podle údajů OSN a mezinárodních humanitárních organizací tvořili v prosinci 2023 obyvatelé Gazy 80 % lidí na světě trpících katastrofálním hladem.



Nyní je v Gaze rozšířený hlad, podvýživa a nemoci, které vedou k prudkému nárůstu úmrtí souvisejících s hladem. Podle Integrované klasifikace fází potravinové bezpečnosti (IPC), globální iniciativy, která poskytuje OSN a humanitárním organizacím údaje o hladu a hladomoru v reálném čase, bylo mezi dubnem a polovinou července hospitalizováno více než 20 000 dětí s akutní podvýživou.



„Nejhorší scénář hladomoru se v současné době odehrává“ v pásmu Gazy, varovala IPC v upozornění na začátku tohoto týdne.





Fakhri byl jedním z prvních, kdo varoval před hrozícím hladomorem a nutností přijmout urgentní opatření, aby Izrael přestal podrobovat 2 miliony lidí v Gaze hladomoru.





„Mají většinu hlasů a co je nejdůležitější, požadují to miliony lidí. Obyčejní lidé se snaží prolomit nelegální blokádu, aby doručili humanitární pomoc a prosadili mezinárodní právo, které jejich vlády nedodržují. K čemu jinak máme mírové síly, když ne k tomu, aby ukončily genocidu a zabránily hladomoru?“





V rozhovoru pro deník Guardian zveřejněném 28. února 2024 Fakhri řekl: „Nikdy jsme neviděli civilní obyvatelstvo, které by tak rychle a tak úplně hladovělo, na tom se shodují všichni odborníci na hladomor... Úmyslné zbavování lidí potravin je jasně válečným zločinem. Izrael oznámil svůj záměr zničit palestinský lid, zcela nebo zčásti, jen proto, že jsou Palestinci... Jedná se nyní o genocidu.“Následující měsíc Mezinárodní soudní dvůr uznal riziko genocidy v Gaze a upozornil na „šíření hladomoru a hladovění“. Mezinárodní soudní dvůr uvedl, že Izrael musí ve spolupráci s OSN okamžitě přijmout všechna nezbytná a účinná opatření k zajištění neomezeného přístupu k humanitární pomoci, včetně potravin, vody, přístřeší, paliva a léků.V květnu se izraelský premiér Benjamin Netanjahu a bývalý ministr obrany Gallant stali vůbec prvními osobami, které byly mezinárodním soudem formálně obviněny z úmyslného vyhladovění, což je válečný zločin.V červenci 2024 skupina expertů OSN včetně Fakhriho vyhlásila hladomor poté, co byly v Gaze hlášeny první úmrtí způsobená hladověním. Fakhri také zveřejnil podrobnou zprávu pro OSN o desetiletích izraelské kontroly nad produkcí a dodávkami potravin Palestincům, která znamenala, že 80 % obyvatel Gazy bylo závislých na pomoci, když Gallant v říjnu 2023 oznámil současné obléhání.Přesto nebylo podniknuto téměř nic, aby se Izrael přestal snažit vyhladovět Palestince, čehož dosáhl systematickým ničením místní produkce potravin (skleníky, sady, zemědělská půda) a blokováním pomoci – v rozporu s mezinárodním právem.Podle Fakhriho je to důvod, proč se v Gaze nyní rozšířil hladomor.„Hladomor je vždy politický, vždy předvídatelný a vždy je mu možné zabránit. Ale neexistuje sloveso pro hladomor. My necháváme lidi hladovět – a to nevyhnutelně vede k hladomoru, pokud nejsou přijata politická opatření, aby se tomu zabránilo.„Ale prezentovat masové hladovění jako důsledek nejnovější blokády je nepochopením toho, jak hladovění funguje a co se děje v Gaze. Lidé nezačnou najednou hladovět, děti tak rychle nehubnou. Je to proto, že byli tak dlouho záměrně oslabováni. Stát Izrael sám používá jídlo jako zbraň od svého vzniku. Může a také uvolňuje a utahuje svůj hladový stroj v reakci na tlak; vylepšuje ho už 25 let.“Navzdory drsným obrázkům vyhublých Palestinců izraelská vláda a někteří její spojenci nadále trvají na tom, že hlad je výsledkem logistických problémů, nikoli státní politiky. Minulý týden Netanjahu prohlásil: „V Gaze neexistuje politika vyhladovění. V Gaze není hlad.“Unicef je jednou z mnoha humanitárních organizací, které potvrzují, že podvýživa a hladovění se od začátku března 2025 – kdy Izrael jednostranně porušil příměří dohodnuté po návratu Donalda Trumpa do Bílého domu – zhoršily. Izrael obnovil úplnou blokádu poté, co během příměří povolil vjezd několika nákladních vozů s humanitární pomocí, ačkoli agentury OSN a charitativní organizace v terénu uvedly, že to nikdy nestačilo k plnému uspokojení potřeb hladovějícího, nemocného a oslabeného obyvatelstva.Gaza Humanitarian Foundation (GHF), neprůhledná logistická skupina podporovaná Izraelem a Trumpovou administrativou, zahájila činnost v květnu s ozbrojenou ochranou poskytovanou soukromými dodavateli a izraelskou armádou. Byla oprávněna nahradit 400 distribučních center OSN pouhými čtyřmi v celé Gaze, a to na základě lživých tvrzení, že mezinárodní pomoc byla odkláněna hnutím Hamás.OSN a stovky humanitárních organizací tento krok odsoudily jako zneužití principu humanitární pomoci, které porušuje dlouhodobě zavedené humanitární normy. 1. června izraelští vojáci zabili 32 lidí v zařízeních GHF a od té doby bylo při pokusech o získání potravin zabito více než 1 300 hladovějících Palestinců. Izrael se dlouhodobě snaží diskreditovat a oslabit OSN a další mezinárodní mechanismy, včetně soudů, které považuje za nepřátelské vůči své pokračující faktické anexi palestinských území, a obviňuje je z antisemitismu.„Jedná se o využívání pomoci nikoli k humanitárním účelům, ale k ovládání obyvatelstva, k jeho přesunu, ponížení a oslabení v rámci vojenské taktiky. GHF je tak děsivá, protože by mohla být novou militarizovanou dystopií pomoci v budoucnosti,“ řekl Fakhri.Ve svém prohlášení GHF odmítla zprávy o úmrtích Palestinců jako „falešné a přehnané statistiky“ a obvinila OSN, že nedělá dost. „Kdyby OSN a další skupiny s námi spolupracovaly, mohli bychom hlad, zoufalství a násilné incidenty ukončit téměř přes noc. Mohli bychom rozšířit distribuci, přidat další distribuční místa a zintenzivnit přímé dodávky do komunit, které GHF nyní pilotuje,“ uvedl mluvčí.Izraelská vláda na žádost o komentář nereagovala.Úmrtí hladem a masakry v centrech humanitární pomoci se přidávají k nejméně 60 000 Palestincům zabitým izraelskými bombami a tanky. Studie dospěly k závěru, že skutečný počet obětí je téměř jistě mnohem vyšší, a Izrael nadále odmítá mezinárodním výzkumníkům a novinářům vstup do Gazy.Fakhri a další experti OSN opakovaně vyzývají členské státy a korporace, aby zastavily bomby a hladomor tím, že zastaví finanční a vojenskou pomoc a obchod s Izraelem a uvalí široké ekonomické a politické sankce.„Vidím silnější politický jazyk, více odsouzení, více navrhovaných plánů, ale navzdory změně rétoriky jsme stále ve fázi nečinnosti. Politici a korporace nemají žádnou omluvu, je to opravdu hanebné. Skutečnost, že se mobilizují miliony lidí, ukazuje, že všichni na světě chápou, kolik různých zemí, korporací a jednotlivců jsou vinny.“Fakhri tvrdí, že vzhledem k přetrvávajícímu vetu USA proti rezolucím o příměří v Radě bezpečnosti OSN je povinností Valného shromáždění OSN vyzvat mírové síly, aby doprovázely humanitární konvoje do Gazy.