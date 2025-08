Svět čelí „plastové krizi“ v hodnotě 1,5 bilionu dolarů, která ohrožuje zdraví od dětství až po stáří

5. 8. 2025

čas čtení 5 minut





Podle studie zveřejněné v časopise Lancet se výroba plastů od roku 1950 zvýšila více než 200krát a ohrožuje zdraví v každé fázi, od těžby až po likvidaci.



Plasty představují „závažné, rostoucí a nedostatečně uznávané nebezpečí“ pro zdraví lidí a planety, varuje nová odborná studie. Svět se nachází v „plastové krizi“, která způsobuje nemoci a úmrtí od kojeneckého věku až po stáří a každoročně způsobuje škody na zdraví ve výši nejméně 1,5 bilionu dolarů.



V důsledku toho také prudce vzrostlo znečištění plasty, které podle zprávy znečišťuje celou planetu v množství 8 miliard tun, od vrcholu Mount Everestu po nejhlubší oceánský příkop. Recykluje se méně než 10 % plastů.

Nová analýza je začátkem série zpráv, které budou pravidelně sledovat dopad plastů. Margaret Spring, senior právnička a jedna ze spoluautorek zprávy, uvedla: „Zprávy poskytnou rozhodovacím orgánům po celém světě spolehlivý a nezávislý zdroj dat, který bude podkladem pro vývoj účinných politik zaměřených na znečištění plasty na všech úrovních.“





Zdroj v angličtině ZDE

Plasty ohrožují lidi a planetu v každé fázi, uvádí zpráva, od těžby fosilních paliv, z nichž jsou vyrobeny, přes výrobu, použití až po likvidaci. To má za následek znečištění ovzduší, vystavení toxickým chemikáliím a pronikání mikroplastů do těla. Znečištění plasty může dokonce podporovat rozmnožování komárů přenášejících nemoci, protože voda zachycená v odhozených plastech poskytuje dobré podmínky pro jejich rozmnožování.Recenze, publikovaná v předním lékařském časopise Lancet, byla zveřejněna před šestým a pravděpodobně posledním kolem jednání mezi zeměmi o dohodě na právně závazné globální smlouvě o plastech, která by měla tuto krizi řešit. Jednání se potýkají s hlubokými neshodami mezi více než 100 zeměmi, které podporují omezení výroby plastů, a ropnými státy, jako je Saúdská Arábie, které tento návrh odmítají. List The Guardian nedávno odhalil, jak ropné státy a lobbisté z plastového průmyslu maří jednání.„Víme hodně o rozsahu a závažnosti dopadů znečištění plasty na zdraví a životní prostředí,“ řekl prof. Philip Landrigan, pediatr a epidemiolog z Boston College v USA a hlavní autor nové zprávy. Uvedl, že je nezbytné, aby smlouva o plastech obsahovala opatření na ochranu zdraví lidí a planety.„Dopady nejvíce postihují zranitelné skupiny obyvatel, zejména kojence a děti,“ řekl. „Způsobují společnosti obrovské ekonomické náklady. Je naší povinností reagovat.“Ropné státy a plastový průmysl tvrdí, že se je třeba zaměřit na recyklaci plastů, nikoli na omezení jejich výroby. Na rozdíl od papíru, skla, oceli a hliníku však chemicky složité plasty nelze snadno recyklovat. Zpráva uvádí: „Nyní je jasné, že svět se z krize znečištění plasty nemůže recyklací dostat.“Více než 98 % plastů se vyrábí z fosilních paliv, plynu a uhlí. Energeticky náročný výrobní proces přispívá ke klimatické krizi tím, že ročně uvolňuje ekvivalent 2 miliard tun CO2, což je více než emise Ruska, čtvrtého největšího znečišťovatele na světě. Výroba plastů také způsobuje znečištění ovzduší, přičemž více než polovina neupraveného plastového odpadu byla spálena na volném prostranství, což dále zvyšuje znečištění ovzduší, uvádí zpráva.V plastech se používá více než 16 000 chemických látek, včetně plniv, barviv, retardérů hoření a stabilizátorů. Mnohé chemické látky obsažené v plastech jsou spojeny s účinky na zdraví ve všech fázích lidského života, uvádí zpráva, ale chybí transparentnost ohledně toho, které chemické látky jsou v plastech přítomny.Analýza zjistila, že plody, kojenci a malé děti jsou velmi citlivé na škodlivé účinky plastů, přičemž expozice je spojena se zvýšeným rizikem potratů, předčasných porodů a mrtvě narozených dětí, vrozených vad, poruch růstu plic, rakoviny v dětství a problémů s plodností v pozdějším životě.Plastový odpad se často rozkládá na mikroplasty a nanoplasty, které se dostávají do lidského těla prostřednictvím vody, potravin a dýchání. Tyto částice byly nalezeny v krvi, mozku, mateřském mléce, placentě, spermatu a kostní dřeni. Jejich dopad na lidské zdraví je zatím převážně neznámý, ale byly spojeny s mozkovými příhodami a infarkty a vědci uvedli, že je třeba zaujmout preventivní přístup.Jak plasty pronikají do našich mozkových buněk – videoPlasty jsou často považovány za levný materiál, ale vědci tvrdí, že jsou drahé, pokud se započítá cena zdravotních škod. Odhad zdravotních škod způsobených pouze třemi plastovými chemikáliemi – PBDE, BPA a DEHP – v 38 zemích činil 1,5 bilionu dolarů ročně.