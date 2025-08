Paul Krugman: Trump začíná propadat zoufalství

5. 8. 2025

Nacházíme se v USA v extrémně nebezpečné situaci

Nejvýznamnější zprávou minulého týdne, která se netýkala Epsteina, byla páteční velmi špatná zpráva o zaměstnanosti a okamžitá reakce Donalda Trumpa, který místo přehodnocení své politiky propustil šéfku Úřadu pro statistiku práce.



Co udělá, až se jeho cla a deportace začnou projevovat v číslech inflace? Nevím, kolik toho uvidíme v příští analýze, která vyjde 12. srpna. Ale neoficiální informace naznačují, že firmy, které dosud odkládaly přenesení nákladů cel na spotřebitele v naději, že Trump ustoupí, se chystají zvýšit ceny. A soukromé průzkumy, jako je index S&P Global Purchasing Managers' Index, naznačují, že významný nárůst inflace je na spadnutí. Nejvýznamnější zprávou minulého týdne, která se netýkala Epsteina, byla páteční velmi špatná zpráva o zaměstnanosti a okamžitá reakce Donalda Trumpa, který místo přehodnocení své politiky propustil šéfku Úřadu pro statistiku práce.Co udělá, až se jeho cla a deportace začnou projevovat v číslech inflace? Nevím, kolik toho uvidíme v příští analýze, která vyjde 12. srpna. Ale neoficiální informace naznačují, že firmy, které dosud odkládaly přenesení nákladů cel na spotřebitele v naději, že Trump ustoupí, se chystají zvýšit ceny. A soukromé průzkumy, jako je index S&P Global Purchasing Managers' Index, naznačují, že významný nárůst inflace je na spadnutí.



Jde o to, že oficiální ekonomická data v podstatě začínají potvrzovat to, co mainstreamoví ekonomové říkají už dlouho. Nestabilní politika, která vytváří nejistotu, brzdí růst a tvorbu pracovních míst; cla zvyšují ceny. Trump sází na to, že je chytřejší než ekonomové, kteří varují před negativními dopady jeho politiky. Koneckonců, všichni pracují v marxistických institucích, jako je... Goldman Sachs. A možná se Trump pokusí nařídit statistickým úřadům, aby zveřejňovaly lepší zprávy. Ale tomu nikdo neuvěří.



To vše se odehrává na politickém pozadí, kdy Trump čelí masivnímu nesouhlasu veřejnosti, a to nejen obecně, ale v každé otázce.



Znamená to tedy, že Trump je vyřízený – že slabá ekonomika podkopá jeho politickou podporu a povede k velkým vítězstvím demokratů v letošních guvernérských volbách a v příštích volbách do Kongresu? Kéž bych si tím byl jistý. Bohužel, jedním z možných důsledků špatných ekonomických zpráv může být to, že MAGA urychlí realizaci Projektu 2025 – plánu na zničení americké demokracie.



Nebo jak to vidím já, nemyslím si, že jsme ještě v Maďarsku.



Pro ty, kteří neví, o čem mluvím: Mnoho pozorovatelů, včetně mě, považuje sestup Maďarska do měkkého autoritářství za model toho, co se může stát i u nás. (A americká pravice viděla v Maďarsku vzor.) Od převzetí moci v roce 2010 Viktor Orbán a vládnoucí strana Fidesz systematicky podkopávali demokratické instituce a vytvořili de facto jednopartajní stát. Tento proces však byl postupný a relativně nenásilný: salámová taktika, která postupně odstraňovala účinnou opozici, namísto tanků v ulicích a internačních táborů.



Proč Orbán zvolil postupné ničení demokracie? Částečně nepochybně proto, že příliš otevřené uchopení moci by mohlo nakonec probudit zbytek Evropské unie z letargie. Je ale také pravda, že Fidesz měl luxus času, protože až donedávna byla strana mezi maďarskou veřejností poměrně populární:



Část této popularity mohla být výsledkem převzetí médií stranou Fidesz. Je však také pravda, že Orbán mohl dlouho tvrdit, že Maďarsku přinesl prosperitu. K moci se dostal v době extrémně vysoké nezaměstnanosti: Maďarsko, stejně jako většina evropského periferního regionu, se ocitlo v katastrofální recesi způsobené dluhovou panikou v Evropě. A díky uvolnění úsporných opatření se mu podařilo dosáhnout výrazného poklesu nezaměstnanosti:



Nyní je však jasné, že Trump a MAGA si nemohou dovolit ztrácet čas. Trumpova popularita již klesla na minimum. Zdědil ekonomiku s nízkou nezaměstnaností a mírnou inflací, ale nyní čelí oslabení trhu práce a brzy se bude muset vypořádat s prudkým nárůstem inflace, za který si může sám. Možná se mu podaří donutit vládní statistiky, aby zfalšovali údaje a vylepšili čísla, ale to je těžší, než se zdá. A i kdyby oficiální čísla říkala, že je vše v pořádku, nikdo tomu neuvěří.



Pokud tedy Trump a MAGA chtějí udržet moc, budou to muset udělat tváří v tvář nízké podpoře veřejnosti a špatným hospodářským výsledkům. To bohužel neznamená, že nemohou zničit demokracii. Znamená to však, že to budou muset udělat rychle a bezohledně.



Jak nedávno informovala CNN, republikáni se skutečně snaží různými způsoby ovlivnit průběh voleb do Kongresu. Mezi jejich kroky patří plán na extrémní změnu volebních obvodů v Texasu, která by demokraty mohla stát několik křesel v Sněmovně reprezentantů, pokusy o zasahování do volebních postupů, například zákaz přijímání korespondenčních hlasů po dni voleb a zavedení povinnosti prokázat občanství. Většina z toho je jasně protiústavní, ale to neznamená, že se to nestane.



A co když tyto kroky nebudou stačit? Nezapomeňte, že Trumpovi příznivci se s jeho jasnou podporou již pokusili zvrátit výsledky voleb v roce 2020.



Důležité je, že Trump má v současné době obrovskou moc, a to z velké části díky zbabělosti mnoha institucí, které by ho měly držet na uzdě. Ale také rychle ztrácí podporu, z velké části proto, že zcela selhává v plnění svých ekonomických slibů.



Tato kombinace činí současnou situaci extrémně nebezpečnou. A pokud se autoritářství v Americe skutečně prosadí, nepočítejte s tím, že bude mírné.

