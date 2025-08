Dvacet miliard ročně, které stát nechává vykořisťovatelům nelegálních pracovníků

5. 8. 2025 / Boris Cvek

čas čtení 1 minuta

Podle NKÚ stát přišel mezi lety 2019-2022 kvůli nelegálnímu zaměstnávání o asi 90 miliard korun. Devadesát miliard. To je přes 20 miliard ročně. A vláda šetří a škrtá a rozpoutává nenávist k úředníkům a nemá peníze na armádu, školství, na nic… Těch 90 miliard končí v kapse těch, kdo podvádějí, vykořisťují a deformují tržní i sociální prostředí.

Je to ale ještě mnohem horší. Šéf Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů totiž v Radiožurnálu v pondělí v polední publicistice vysvětloval, že praxe je taková, že pokud inspekce objeví nelegální zaměstnance, zaměstnavatel prostě prohlásí, že právě začali pracovat a že má osm dní na jejich přihlášení.





Chápete to? Takže my tady škrtíme, co můžeme, a přes dvacet miliard ročně se za těchto zcela nepochopitelných podmínek nechává spadnout do kapsy podvodníkům! A co se ještě dozvíme? Jakou protizákonnou, společensky vysoce škodlivou činnost náš stát vlastně ještě dotuje pod pláštíkem těch správných hodnot svobody a demokracie? Usilovněji snad už deficit státní kasy krotit nelze.









