Haaretz: Jak řekl Piers Morgan, pokud Palestinci musí opustit Gazu, proč by Izraelci neměli opustit Izrael?

5. 8. 2025

Izraelský velvyslanec při OSN Danny Danon hovořil ve středu s Piersem Morganem. Zdroj: Piers Morgan Uncensored/YouTube: Piers Morgan grills Israeli spokesman 🔥 “Why don’t Israelis move out the Israel let Gazans live there”? pic.twitter.com/XcaoynD7ox — Jimmy (@A_Rizvi112) July 31, 2025 Izraelský velvyslanec při OSN Danny Danon hovořil ve středu s Piersem Morganem. Zdroj: Piers Morgan Uncensored/YouTube:

Proč by se Arabové měli vždy přizpůsobovat bezpečnosti a blahobytu Izraelců? Zatímco v Gaze pokračují zločiny, svět se ozývá hlasy, na které Izraelci nejsou zvyklí, a to po desetiletích, kdy se zdejší aberace stala pravdou, varuje v izraelském deníku Haaretz Odeh Bisharat



Mnoho Izraelců, úředníků, novinářů a vlivných osobností, ale i obyčejných lidí, se v současné době bez zábran snaží páchat genocidu a etnické čistky v Gaze, aniž by si všimli, že v místnosti jsou cizinci. Jejich chování je kombinací arogance, zla a krutosti.



Dnešní svět, navzdory obrovským vzdálenostem, funguje, jako by byl vtlačen do malé kuchyňky, kde všichni slyší, vidí a třesou se.



Současný vojenský soud za toto odporné chování Izraele se odehrává v televizní show britského novináře Pierse Morgana.



Chlapi vystupují jeden po druhém na jeviště, na očích celého světa. Vstupují vesele, s hlavou vztyčenou, a pak se zničení plazí ven.





Tento týden se plazil izraelský velvyslanec při OSN Danny Danon. Kromě obvyklého chování – Morgan předkládá fakta a izraelský respondent odpovídá absurdními popřeními – si velvyslanec dal tu práci, aby zdůraznil izraelskou „morálku“.



Toto není, nedej bože, etnická čistka v Gaze, řekl, ale právo každého Palestince opustit Gazu a přestěhovat se do jiné země. Na závěr svého dojemného projevu byl zasažen Morganovou odpovědí: „A proč tedy Izraelci neopustí Izrael a nedají Gazanům příležitost tam žít?“



Přiznám se, že jsem cítil, jak se mi pod nohama třese země. Britský moderátor, který donedávna bránil Izrael ze všech sil, se tomuto vysokému izraelskému představiteli ozývá stejnou mincí. Proč by měli Palestinci odejít? Proč ne Izraelci?



Proč by se Arabové měli vždy přizpůsobovat bezpečnosti a blahobytu Izraelců? Pokud je Gaza taková přítěž, pak je problém na straně Izraelců. Zvláště když obyvatelé Gazy byli tam první a podle pravidel odborů platí, že kdo přišel poslední, odejde první.



Jsme nyní svědky neuvěřitelného jevu. Zatímco v Gaze pokračují zločiny, svět se ozývá hlasy, na které Izraelci nejsou zvyklí, a to po desetiletích, kdy se zdejší aberace stala pravdou. Nyní se věci začínají obracet.



Izrael v fotbalovém zápase, který právě hraje proti zbytku světa, poslal všechny své hráče, včetně brankáře, do útoku. Jeho branka zůstala bez obrany a všechny otázky, které byly dosud umlčovány ze soucitu s utrpením židů během holocaustu, zaplavují diskuzi.



Šíří se videa, která zesměšňují argument židovského práva na zemi jako záminku pro zabavení arabského území. Argument, že Arabové představují hrozbu pro Izrael, se také jeví jako směšný ve světle jeho obrovského vojenského dobývání a neuvěřitelné moci, kterou předvádí v Gaze a v celém regionu.



Čím extrémnější Izrael je, tím více podkopává své vlastní argumenty. Čím více Izrael postupuje vpřed a ničí Gazu a Západní břeh, tím více svět ustupuje a znovu se objevují otázky z minulosti: Nebylo masové vyhnání Palestinců v roce 1948 válečným zločinem?



Izrael, který měl po vražedném útoku Hamásu na své straně celý svět, v současné době prochází dvěma druhy šílenství: pomstychtivostí a mesiášským šílenstvím, pro které je 7. říjen příležitostí k naplnění slov proroků podle jejich pokřiveného výkladu.



Pomsta, jak je dobře známo, ničí i mstitele, zatímco mesiášství slibuje věčnou válku.



Je proto v nejlepším zájmu Izraele rychle uzavřít případy z roku 1948, 1967 a případy z Gazy a Západního břehu; jinak se ti drzí lidé mohou vrátit až k prvnímu sionistickému kongresu v Basileji a někteří se mohou ptát, co měli tito Evropané v kravatách společného s Palestinou, která pro ně byla za horami.





Řetězec izraelských argumentů se rozpadá, a pokud zdejší blázni budou opakovat svou mantru „buď my, nebo oni“, obávám se, že dospějeme k realitě „ani my, ani oni“ a peklo pohltí nás všechny.





Zdroj v angličtině ZDE

