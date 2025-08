Izrael stupňuje smrtící útoky na Gazu, počet obětí hladomoru stoupá

5. 8. 2025

čas čtení 13 minut



Podle ministerstva zdravotnictví enklávy bylo za posledních 24 hodin při izraelských útocích na Gazu zabito nejméně 87 Palestinců, včetně 52 lidí, kteří hledali pomoc, a 644 lidí bylo zraněno.



Počet zahrnuje osm lidí – jedno dítě a sedm dospělých –, kteří v uplynulých 24 hodinách zemřeli hlady, čímž se počet obětí hladomoru zvýšil na 188, včetně 94 dětí.



Z trosek předchozích izraelských útoků bylo také vyproštěno osm těl, uvedlo ministerstvo ve svém prohlášení na Telegramu.



Izraelská válka v Gaze si od 7. října 2023 vyžádala celkem 61 020 palestinských obětí a 150 671 zraněných, dodalo ministerstvo.





Izraelská armáda provedla v noci sérii razií na okupovaném Západním břehu, při nichž zadržela nejméně 15 Palestinců, zatímco domy byly zničeny a izraelští osadníci vtrhli do dalších, podle palestinských zdrojů. Počet zahrnuje osm lidí – jedno dítě a sedm dospělých –, kteří v uplynulých 24 hodinách zemřeli hlady, čímž se počet obětí hladomoru zvýšil na 188, včetně 94 dětí.Z trosek předchozích izraelských útoků bylo také vyproštěno osm těl, uvedlo ministerstvo ve svém prohlášení na Telegramu.Izraelská válka v Gaze si od 7. října 2023 vyžádala celkem 61 020 palestinských obětí a 150 671 zraněných, dodalo ministerstvo.





Ve městech Silwad a al-Mazra'a al-Gharbiya poblíž Ramalláhu bylo zadrženo šest mladých mužů poté, co izraelské síly vtrhly do jejich domů a prohledaly je. Další Palestinec byl zatčen ve čtvrti al-Balou' v el-Birehu a jeho vozidlo bylo zabaveno.





Palestinské zdroje také potvrdily, že izraelské síly vtrhly do Barta'a severně od Jeninu a provedly podobnou kampaň razií a zatýkání v táboře Askar.





Izraelští osadníci také eskalovali útoky na palestinskou půdu a majetek. V oblasti Shallal al-Auja severně od Jericha osadníci vtrhli do palestinských domů. Buldozery spojené s osadníky pokračovaly v ničení zemědělské půdy mezi Aqrabou a Qabalanem jižně od Nablusu.





V okupovaném východním Jeruzalémě izraelské síly daly palestinské rodině pouhou hodinu na to, aby si odnesla své věci, než zbouraly jejich dům ve městě Hizma.





„Jak může být zločinem vyzývat k ukončení apartheidu a genocidy? Plánovaná akce na 9. srpna je motivována nejvyššími morálními principy, které jsou základem naší společnosti a díky nimž nám svět závidí.“





Zdroj v angličtině ZDE

0

309

Záběry dokumentují rozsáhlé ničení v čtvrti al-Manshiyya v táboře Nur Shams, kde izraelské síly buldozery zničily ulice a poškodily domy.Ministerstvo zdravotnictví v Gaze uvedlo, že nemocnice v obléhaném území zaznamenaly za posledních 24 hodin osm nových úmrtí v důsledku hladomoru a podvýživy, včetně jednoho dítěte.Celkový počet obětí hladomoru a podvýživy v pásmu Gazy od začátku izraelské války tak vzrostl na 188, včetně 94 dětí.Mosab al-Dibs je asi dva měsíce léčen v nemocnici al-Shifa v Gaze poté, co v květnu utrpěl těžké zranění hlavy, když izraelský letecký útok zasáhl stan jeho rodiny.Čtrnáctiletý chlapec je téměř ochrnutý a těžce podvyživený, protože nemocnice již nemá zásoby jídla.„Mosab netrpí žádnou nemocí. Mosab trpí těžkou podvýživou. Trpí křečemi v důsledku úrazu, který zasáhl jeho mozek,“ řekla jeho matka Shahinaz al-Dibsová pro Al Jazeera.Skloněná nad jeho vyhublým tělem a vychrtlou tváří mu láskyplně hladí tvář a uklidňuje ho, že bude v pořádku.OSN uvádí, že dopady hladu, který se v této době prohlubuje, se rychle zhoršují, zejména v Gaze a severní oblasti, a lékaři se snaží poskytovat péči.„Nemáme dostatek výživových doplňků. Některé děti musíme kvůli extrémní podvýživě hospitalizovat a sledovat,“ uvedla Dr. Suzan Marour, lékařka v nemocnici Friends of the Patient Society Hospital ve čtvrti Remal v Gaze.„Je to strašné,“ řekl Dr. James Smith, lékař pohotovostní služby, který dvakrát pracoval jako dobrovolník v Gaze.V počátečních fázích, po několika dnech bez jídla, začne tělo rozkládat svaly a další tkáně.„Je to jeden z nejnedůstojnějších a nejbarbarštějších způsobů zabíjení. Hladovění je vždy něco, co jeden člověk způsobuje druhému. Je to záměrně prodlužováno, aby se utrpení co nejvíce prodloužilo,“ řekl.Brzy se zpomalí metabolismus, ztratí se schopnost regulovat teplotu, dojde k poškození funkce ledvin a, co je v Gaze kritické, začne selhávat imunitní systém a snižuje se schopnost těla hojit se.Jakmile jsou zásoby těla vyčerpány, ztrácí schopnost dopravovat živiny do životně důležitých orgánů a tkání. V důsledku toho se snižuje účinnost základních orgánů, jako jsou srdce a plíce. Svaly se zmenšují a lidé se cítí slabí.Nakonec, jak jsou zásoby bílkovin v těle vyčerpány, dochází k rozpadu tkání a smrt je na dosah.Od stanů po nemocnice, zdrcující obrazy podvyživených a hladovějících dětí jsou v Gaze stále častější.Ve škole přeměněné na útočiště pro vysídlené Palestince v severní Gaze potkala Al Jazeera Samah Matar, která chovala svého šestiletého syna Yusufa.On a jeho čtyřletý bratr Amir trpí mozkovou obrnou a potřebují speciální stravu.V posledních měsících se jejich křehká tělíčka začala zmenšovat.Yusuf před válkou vážil 14 kg, nyní váží 9 kg.Amir, který vážil 9 kg, nyní váží méně než 6 kg.„Teď nemáme žádné kojenecké mléko ani plenky a sotva seženu mouku. Cukr, hlavní složka jejich stravy, není k dostání. Před válkou byli zdraví. Dostávali speciální stravu, ovoce, zeleninu a mléčné výrobky,“ řekla Matar.Izraelský deník Haaretz informoval, že izraelský poslanec Ofer Cassif z levicové strany Hadash-Ta'al byl v pondělí večer během plenárního zasedání násilně vyveden z pódia Knesetu poté, co citoval renomovaného izraelského spisovatele a romanopisce Davida Grossmana, který minulý týden v rozhovoru pro italský deník La Repubblica přiznal, že Izrael v současné době s „nesmírnou bolestí a zlomeným srdcem“ páchá v Gaze „genocidu“.„Po léta jsem se zdráhal použít termín genocida, ale nyní, po tom, co jsem viděl, a po rozhovorech s lidmi, kteří tam byli, už se tomu nemohu vyhnout,“ řekl Cassif ve svém projevu.Podle deníku Haaretz zasedání předsedal místopředseda Knesetu Nissim Vaturi, který Cassifa přerušil slovy: „To není citát – to jste si vymyslel,“ a požadoval, aby byl Cassif vykázán z pódia. Následovala členka strany Likud Tali Gottlieb, která vykřikla: „Tady nebude říkat ‚genocida‘!“ Poté Cassifa fyzicky z pódia vyvedli pořadatelé Knesetu.Palestinská společnost Červeného půlměsíce (PRCS) tvrdí, že dobrovolník byl smrtelně postřelen izraelskými silami, když hledal jídlo uprostřed rostoucího hladu v Gaze.V prohlášení zveřejněném na Twitteru PRCS uvedla, že 28letý Abdel Majeed Adnan Salamah, který posledních sedm let působil jako dobrovolník v Khan Younis, „od začátku války neúnavně pracoval s ambulantními týmy PRCS a riskoval svůj život, aby zachraňoval raněné a zraněné“.„Před dvěma dny odešel hledat jídlo do takzvané ‚americko-izraelské zóny pomoci‘ západně od Rafahu. Tam se stal terčem izraelských sil spolu s dalšími hladovějícími civilisty. Už se nevrátil. Abdel Majeed byl zabit, když se jen snažil přežít,“ uvedla organizace.PRCS dodala, že její týmy čelí v celé Gaze extrémnímu hladu, ale „navzdory vyčerpání pokračují ve své práci zachraňující životy a jsou odhodlány zmírňovat utrpení druhých“.Skupina znovu vyzvala k okamžitému otevření všech hraničních přechodů a označila neomezený přísun pomoci za „otázku života a smrti“.Prohlášení bylo vydáno několik dní poté, co izraelský útok zasáhl sídlo PRCS v Gaze, přičemž podle organizace zahynul jeden pracovník a tři byli zraněni.Máme několik dalších citátů z rozhovoru s Victorií Rose, britskou konzultantkou, plastickou chiruržkou, která se nedávno vrátila z Ná sirovynemocnice v Khan Younis.Na otázku ohledně dlouhodobých problémů, kterým čelí tisíce zraněných lidí, a jaká péče jim bude poskytnuta, odpověděla, že za současných okolností „není opravdu žádná možnost“, aby se tito pacienti mohli rehabilitovat.„Infrastruktura je prakticky zničená; myslím, že 69 procent všech budov v Gaze bylo zničeno a 94 procent všech nemocnic bylo zcela nebo částečně zničeno – a to včetně všech fyzioterapeutických center,“ řekla.Rose také uvedla, že většina pacientů ve skutečnosti potřebuje sekundární operaci.„Velká část naší práce spočívá v ošetřování zranění, která ohrožují končetiny, tedy v čištění ran a jejich uzavření – ale mnoho z toho zahrnuje zkracování kostí a operace, které budou vyžadovat druhou fázi, aby byla obnovena funkce.„A to je opravdu znepokojující, protože na tyto operace čeká mnoho lidí a my prostě nevíme, kde jsou, a nemáme zařízení, kde bychom je mohli operovat.“V souvislosti s prohlubujícím se hladomorem v Gaze Rose uvedla, že dopad na lidi, kteří se snaží zotavit z tohoto druhu zranění, je „absolutně obrovský“.„Fotografie, které nyní vidíme, ukazují velmi pokročilé stadium podvýživy, které je v podstatě smrtelné,“ řekla a vysvětlila, že míra infekcí „stoupá“, protože lidé trpící podvýživou postupně ztrácejí schopnost imunitní reakce.„K tomu se přidává skutečnost, že se sem nedostává žádná pomoc – nejenže nemáme dostatek potravin, ale také nemáme dostatek zdravotnického materiálu, a když jsme tam byli v červnu, neměli jsme antibiotika, která jsme potřebovali k léčbě těchto infekcí, což problém ještě zhoršuje.„Podvýživa a nedostatek pomoci – to způsobuje, že tato zranění jsou smrtelná.“Od začátku války v Gaze izraelské síly zabily více než 18 000 dětí – to je jedno dítě každou hodinu. Pro ty, kteří přežili, bylo dětství nahrazeno každodenním bojem o základní životní potřeby.Desetileté Laně téměř přes noc zešedly vlasy a po bombardování poblíž jejího úkrytu se jí po těle rozšířily bílé skvrny, což lékaři označují jako depigmentaci vyvolanou traumatem.„Přála bych si, aby mě vyléčili, abych byla zase hezká jako dřív... Chci, aby ty bílé skvrny zmizely,“ řekla.Lana se obrací k kreslení, aby vyjádřila svou bolest, a ke své panence, protože ostatní děti ji šikanují kvůli jejímu vzhledu.„Mluví se svou panenkou a říká: ‚Chceš si se mnou hrát, nebo budeš jako ostatní děti?‘ Vzala jsem ji k psychologovi, který řekl, že její duševní zdraví je vážně poškozeno,“ řekla její matka Mai Jalal al-Sharif.Kadim Khudur Basim, vysídlené dítě z Gazy, řekl, že živí šestičlennou rodinu, protože jeho otec je zraněný a léčí se v Egyptě.„Miluji fotbal, ale teď prodávám sušenky. Moje dětství je pryč. Od začátku války už nemáme žádné dětství.“Moazzam Begg, výkonný ředitel organizace CAGE International, varoval, že britské protiteroristické zákony jsou zneužívány k umlčování disentu, a plánovaný den občanské neposlušnosti označil za „obranu základních svobod“.Jeho komentář následuje po rozhodnutí britské vlády označit organizaci Palestine Action za „teroristickou“, poté co skupina postříkala červenou barvou dvě vojenská letadla – čin, který měl upozornit na podporu Británie izraelskému útoku na Gazu.Od vstupu zákazu v platnost byly stovky lidí zatčeny za držení transparentů odkazujících na Palestine Action – nebo obecněji na Palestinu – což podle lidskoprávních organizací představuje nebezpečné potlačování svobody projevu.V reakci na to organizace Defend Our Juries a její partnerské organizace vyzývají nejméně 500 lidí, aby se 9. srpna připojili k koordinované protestní akci.„Tato akce se netýká organizace Palestine Action, ale širších otázek toho, jak protiteroristická legislativa omezuje základní svobody a podkopává právní stát... Není pochyb o tom, že takové zákony byly a nadále jsou zneužívány a využívány k potlačování svobody projevu,“ uvedl Begg.