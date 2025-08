Pozoruhodná míra (západní) korupce

5. 8. 2025

List Le Monde zveřejnil nové podrobnosti o kampani proti Karimovi Khanovi a Mezinárodnímu trestnímu soudu (ICC)

Zintenzivněná kampaň se zaměřila na hlavního žalobce ICC kvůli jeho vyšetřování údajných válečných zločinů Izraele



Francouzský deník Le Monde zveřejnil podrobné informace o zintenzivněné kampani zastrašování namířené proti hlavnímu žalobci Mezinárodního trestního soudu Karimovi Khanovi.



Kampaň probíhá na pozadí Khanových snah o sestavení a vedení případu proti izraelskému premiérovi Benjaminu Netanjahuovi, bývalému ministru obrany Yoavu Gallantovi a dalším izraelským představitelům kvůli údajným válečným zločinům.



V článku zveřejněném v pátek francouzský deník citoval britského advokáta Andrewa Cayleyho, který dohlížel na vyšetřování ICC v Palestině a který uvedl, že nizozemská rozvědka ho informovala, že je v Haagu v nebezpečí.





Cayley uvedl, že mu v prosinci 2024 bylo přímo vyhrožováno: „Bylo mi řečeno, že jsem nepřítel Izraele a že si mám dávat pozor.“

Kaufman deníku Le Monde řekl, že „setkání nepopírá“, ale že se snažil Khanovi pomoci „vymanit se z jeho omylů“.





Další hrozbou pro soud byla minulý měsíc varování právního poradce amerického ministerstva zahraničí Reeda Rubinsteina, že „všechny možnosti zůstávají otevřené“, pokud nebudou zrušeny všechny zatykače a vyšetřování údajných válečných zločinů Izraele.





Zdroj v angličtině ZDE

Cayley v červnu řekl týdeníku Observer, že ze své funkce odešel na začátku tohoto roku z obavy před sankcemi USA a že tlak vážně ovlivnil jeho zdraví.Le Monde informoval o údajné roli, kterou v řízení sehrál Thomas Lynch, vysoký právní poradce ICC a dlouholetý přítel a kolega Khana a jeho manželky.Khan pověřil Lynche, který pracoval v jeho kanceláři jako jeho zvláštní asistent, aby byl v kontaktu s Izraelem ohledně vyšetřování Palestiny.Podle Le Monde Lynch v květnu 2024 navrhl Khanovi, aby uspořádal večeři v Jeruzalémě s prominentním právníkem Alanem Dershowitzem.Plán byl, že se k nim uprostřed večeře připojí sám Netanjahu.Noviny uvedly, že Khan to popsal jako „remake Olivera Twista... Netanjahu a já jíme pečenou krůtu před hladovými obyvateli Gazy! To je nebezpečný nápad!“Le Monde uvedl, že anonymní zdroj z ICC řekl, že Lynch se pokusil sabotovat Khanovo úsilí o vydání zatykačů na Netanjahua a Gallanta.Zdroj řekl Le Monde, že Lynch „otevřeně zdúraznil, že pro něj Palestina není stát, že Izrael není stranou soudu a že úřad by to neměl vyšetřovat“.Zdroj dále tvrdil, že Lynch postoupil obvinění ze sexuálního obtěžování proti Khanovi vyšetřovatelům, „aby se prokurátora zbavil“ a „zlikvidoval proces“ žádosti o zatykače.Le Monde uvedl, že zdrojem tiskových zpráv o obviněních z pochybení proti Khanovi v říjnu 2024 byl Lynch.Lynch řekl Le Monde, že informace v jeho článku jsou „falešné a zavádějící“.Le Monde také informoval, že 23. dubna 2024 tehdejší britský ministr zahraničí David Cameron v telefonátu vyhrožoval Khanovi, že Británie vystoupí z ICC, pokud soud vydá zatykače na izraelské vůdce.V červnu MEE poprvé odhalilo podrobnosti tohoto telefonátu na základě informací z několika zdrojů, včetně bývalých zaměstnanců Khanovy kanceláře, kteří byli s rozhovorem obeznámeni a viděli zápis z jednání.Cameron Khanovi řekl, že podání žádosti o zatykače na Netanjahua a Gallanta by bylo jako svrhnout „vodíkovou bombu“, uvedl Le Monde.Vyhrožoval, že Spojené království „vystoupí ze zakládající smlouvy ICC“, Římského statutu, „pokud Karim Khan uskuteční své záměry“.V červnu Cameron na žádosti MEE o komentář nereagoval a britské ministerstvo zahraničí se odmítlo vyjádřit.Le Monde také informoval o schůzce mezi Khanem a britsko-izraelským právníkem ICC Nicholasem Kaufmanem, která se konala 1. května tohoto roku.Le Monde citoval „zprávu ze schůzky“, podle které Kaufman Khanovi řekl, že pokud nebudou zrušeny zatykače ICC na izraelského premiéra Benjamina Netanjahua a bývalého ministra obrany Yoava Gallanta, on i ICC budou zničeni.Kaufman Khanovi řekl, že hovořil s Netanjahuovým právním poradcem Royem Schondorfem a nabídl Khanovi východisko, uvedl Le Monde.Kaufman navrhl, aby Khan zatykače překlasifikoval jako důvěrné. To by Izraeli umožnilo napadnout je v soukromí.V červenci Kaufman v reakci na otázky MEE popřel, že by Khanovi vyhrožoval. Popřel, že by byl zmocněn k jakýmkoli návrhům jménem izraelské vlády, a uvedl, že Khanovi sdělil svůj osobní názor na situaci v Palestině.Setkání se konalo méně než dva týdny předtím, než byly poprvé zveřejněny obvinění ze sexuálního obtěžování proti Khanovi, která on sám důrazně popřel, a v době, kdy se údajně chystal požádat o zatykače na další členy izraelské vlády.Neexistují žádné náznaky, že by existovala souvislost mezi setkáním Kaufmana a Khana a zveřejněním sexuálního obvinění. Khan krátce poté odešel na dovolenou na dobu neurčitou.Le Monde citoval Cuno Tarfussera, bývalého soudce ICC, který řekl, že Khanovo odchodu je „státní převrat“.Tarfusser popsal probíhající vyšetřování OSN ohledně obvinění Khana z pochybení jako „nepravidelný postup“, „šité na míru“ a vedené „bez ohledu na důvěrnost“.V pátek MEE zveřejnil mimořádné podrobnosti o zastrašovací kampani namířené proti Khanovi, která zahrnovala výhrůžky a varování adresovaná Khanovi ze strany prominentních osobností, blízkých kolegů a rodinných přátel, kteří proti němu podávali informace, obavy o bezpečnost prokurátora vyvolané týmem Mossadu v Haagu a úniky informací do médií o obviněních ze sexuálního obtěžování.MEE zveřejnil podrobnosti o roli Lynche v procesu, který vedl k Khanovu nucenému odchodu.Lynch zahájil v květnu 2024 první vyšetřování mechanismem vnitřní kontroly ICC (IOM) ohledně obvinění Khana z obtěžování, poté co mu Khan řekl, aby postupoval podle zavedených postupů.Dne 4. května, těsně po zahájení vyšetřování, se Khanova manželka Shyamala Alagendra setkala s Lynchem. Podle materiálů, které MEE prostudovalo, Lynch soukromě vyjádřil své vlastní pochybnosti o obviněních a řekl, že jejich načasování je „podezřelé“.Po zveřejnění obvinění ze sexuálního obtěžování proti Khanovi v květnu letošního roku se Lynch obrátil na předsednictví ICC s žádostí o suspendování prokurátora.Lynch naléhal na předsednictví, aby zahájilo proces, v jehož rámci by členské státy ICC mohly hlasovat o formálním suspendování Khana.Když tento pokus selhal, Lynch se obrátil na dva zástupce a naléhal na ně, aby stejnou věc přednesli předsednictví.To následovalo po úniku informací, že Khan se chystá požádat o zatykače na další izraelské úředníky.V této vnitřní nejisté situaci bylo rozhodnuto, že Khan by měl být během vyšetřování odvolán.Lynch řekl MEE: „Jak víte, v této věci probíhá důvěrné vyšetřování, které omezuje moje právo na odpověď.“Otázky, které mu položil MEE, označil za „falešné a zavádějící“.Od února, kdy byly proti Khanovi uvaleny sankce USA, mu bylo zrušeno americké vízum a jeho manželce a dětem byl zakázán vstup do země. Byly mu také zmrazeny bankovní účty a zrušeny kreditní karty ve Velké Británii.V současné době je průběh a další směřování vyšetřování ICC ohledně údajných válečných zločinů Izraele v rukou Khanových zástupců, kteří čekají na výsledek probíhajícího vyšetřování OIOS.Dne 27. května deník Wall Street Journal informoval, že těsně před odchodem do dovolené se prokurátor připravoval požádat o nové zatykače na Smotriche a Ben Gvira, klíčové spojence Netanjahua z krajní pravice v jeho koaliční vládě, kvůli jejich roli v rozšiřování nelegálních osad na okupovaném Západním břehu.Zda byly tyto žádosti podány, již není veřejně známo, protože soud nedávno nařídil, že žádné další zatykače nesmějí být zveřejněny.Tlak na prokuraturu i samotný soud však nadále roste, což potvrdily sankce USA uvalené 8. června na čtyři soudce ICC.