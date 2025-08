Nepředstavitelně hnusná a Putinovi sloužící fraška kolem Blažkovy kauzy

5. 8. 2025 / Boris Cvek

čas čtení 5 minut

Draze zaplacení auditoři zjistili, že peníze od drogového dealera, které přijalo darem ministerstvo spravedlnosti, tedy stát, přijímat nemělo, protože jejich původ je podezřelý. No ne! To je neuvěřitelný objev! To nikdo netušil!

Miroslav Kalousek hned na začátku kauzy sdělil, že takové peníze by nemohla přijmout žádná slušná banka. Jak to mohl tak rychle vědět, že? Vláda na to potřebuje audit a koordinátora. Za veřejné peníze. Koordinátor měl napsat zprávu, ale skončil o měsíc dříve, než měl.





V médiích se objevila zpráva, že koordinátor (bývalý ústavní soudce David Uhlíř) skončil, protože chystal do své zprávy napsat, že vzhledem k podezřelému původu peněz je darovací smlouva neplatná. Tedy stát prodával lidem něco, co mu nepatřilo. To by samozřejmě vážně nabouralo blábol premiéra Fialy, že státu darem nevznikla žádná škoda. Ale je to obrovské překvapení, že?





Paní ministryně se pokoušela tlačit na státní zastupitelství, ať sdělí co nejrychleji, zda ty peníze jsou legální. Státu prý hrozí škoda, pokud státní zastupitelství bude váhat. Jenže státní zástupce se nedal. Vyšetřování pokračuje, ministerstvo je prý informováno, jak je to jen možné. A tak paní ministryně slíbila veřejně, že koordinátor přece jen zprávu napíše. Ten to ale odmítá.





Dovolte pár citací. Tohle je, prosím, vláda, která si hraje na to, že je prozápadní, že bojuje proti Putinovi a že chce veřejnost ve stavu akutního ohrožení republiky horkou válkou a ve stavu probíhající hybridní války přesvědčit o důvěryhodnosti státu. Nic Putinovi neslouží lépe než tohle odporné divadlo.





Miroslav Kalousek 30. května 2025:





„ V dnešním finančním světě žádná seriózní banka ani jiná instituce nepřijme a tím nezlegalizuje peníze, jejichž čistý původ není jednoznačně prokázán. Tim méně by to neměl dělat stát, zvlášť když dárce je odsouzený zločinec, u kterého soud konstatoval, že prostředky nemohou pocházet z jeho oficiálních příjmů.“









A nyní poslední vývoj kauzy, kdy se z toho stává stále odpornější fraška:





29. července 2025





„ Decroix žádá Nejvyšší státní zastupitelství, aby se zaměřilo hlavně na otázku, zda v trestní věci nenastávají průtahy a jsou dodržovány zásady činnosti orgánů činných v trestním řízení. Podnět podala kvůli ochraně majetkových zájmů státu. Stát i kupci bitcoinů totiž potřebují mít jasno, zda má kryptoměna zákonný původ, či nikoliv. Stávající odpověď trestních orgánů na dotaz vhodnosti nakládání s bitcoiny označila za neuspokojivou.“









30. července 2025





„Podle informací Seznam Zpráv chtěl David Uhlíř do své chystané závěrečné zprávy napsat, že darovací smlouva mezi Jiřikovským a Ministerstvem spravedlnosti je od začátku neplatná – protože Jiřikovského virtuální měna v miliardové hodnotě velmi pravděpodobně pocházela ze zločinu. Co může sehrát roli v případných sporech s investory, jimž ministerstvo… na jaře získané bitcoiny už rozprodalo.“









30. července 2025





„Ministryně spravedlnosti Eva Decroix (ODS) ve středu oznámila, že koordinátor prošetření bitcoinové kauzy David Uhlíř nakonec zpracuje závěrečnou zprávu. V pondělí, když oznamovala jeho konec ve funkci, přitom tvrdila, že svou zprávu neodevzdá, ačkoli to předpokládala smlouva, kterou Uhlíř s ministerstvem podepsal.“









1. srpna 2025





„Podle auditorů Blažkovu úřadu „byly před okamžikem přijetí daru známy relevantní okolnosti, které naznačovaly, že existuje významné riziko, že dar může pocházet z výnosů z trestné činnosti. (…) Současně existuje riziko, že v souvislosti s přijetím daru, dalším nakládáním s ním a jeho následným prodejem prostřednictvím veřejné aukce mohlo dojít k naplnění skutkových podstat některých trestných činů.“









2. srpna 2025





„Není důvod, abych to dělal. Můj vztah s ministerstvem skončil. A když nemám vztah s ministerstvem, nemám důvod zprávu vypracovávat,“ řekl nyní Deníku N bývalý ústavní soudce David Uhlíř, který byl zhruba měsíc koordinátorem k bitcoinové kauze. „Měl jsem k dispozici objem podkladů, ty jsem vrátil. Podepsala se dohoda o skončení právních služeb, čímž pro mě ta věc skončila,“ zdůvodnil, proč neplánuje k případu sepsat stručné shrnutí o svém působení, jež měl původně za úkol vypracovat.“



































