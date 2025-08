USA zintenzivňují snahy o pomoc Bolsonarovi, aby se vyhnul vězení za puč

5. 8. 2025

Americké ministerstvo zahraničí odsoudilo rozhodnutí brazilského soudce uvalit na Bolsonara domácí vězení v průběhu soudního řízení



USA zintenzivnily kampaň na pomoc Jairu Bolsonarovi, aby se vyhnul trestu za údajné zorganizování neúspěšného puče. Americké ministerstvo zahraničí odsoudilo rozhodnutí uvalit na bývalého brazilského prezidenta domácí vězení.



„Nechte Bolsonara mluvit!“ napsalo v pondělí večer na Twitteru ministerstvo zahraničí USA pro západní hemisféru poté, co byl populistický politik krajní pravice uvězněn ve své vile v hlavním městě Brasília a policie mu zabavila mobilní telefon. USA zintenzivnily kampaň na pomoc Jairu Bolsonarovi, aby se vyhnul trestu za údajné zorganizování neúspěšného puče. Americké ministerstvo zahraničí odsoudilo rozhodnutí uvalit na bývalého brazilského prezidenta domácí vězení.„Nechte Bolsonara mluvit!“ napsalo v pondělí večer na Twitteru ministerstvo zahraničí USA pro západní hemisféru poté, co byl populistický politik krajní pravice uvězněn ve své vile v hlavním městě Brasília a policie mu zabavila mobilní telefon.





Alexandre de Moraes, soudce Nejvyššího soudu dohlížející na proces, uvedl, že rozhodnutí přijal v důsledku toho, co označil za úmyslné porušení soudního příkazu zakazujícího Bolsonarovi používat sociální sítě a komunikovat se zahraničními diplomaty. „Spravedlnost je slepá, ale není hloupá,“ napsal Moraes v pondělním příkazu.

Další probolsonarovský zákonodárce Maurício Souza vyzval řidiče kamionů, podnikatele a členy zemědělsko-průmyslové komunity, aby uspořádali celostátní stávku proti „tyranii“ Nejvyššího soudu.





Trumpova administrativa se vložila do snah pomoci Bolsonarovi vyhnout se dlouhému trestu odnětí svobody za údajné spiknutí s cílem uchopit moc poté, co prohrál volby v roce 2022 se svým levicovým rivalem Luizem Ináciem Lulou da Silvou. Federální policie tvrdí, že spiknutí zahrnovalo plány na zavraždění Luly, jeho viceprezidenta Geralda Alckmina a Moraese. Spiknutí údajně vyvrcholilo 8. ledna 2023, týden po nástupu Luly k moci, kdy tisíce Bolsonaroových příznivců zaútočily na Kongres, Nejvyšší soud a prezidentský palác v rámci podle policie neúspěšného pokusu o vojenský převrat.Trump však tvrdí, že jeho spojenec, který je v současné době souzen Nejvyšším soudem, je obětí politicky motivovaného „honu na čarodějnice“, a minulý týden uvalil na Moraese sankce podle Magnitského zákona. Americký prezident také oznámil, že od středy zavede 50% cla na brazilský dovoz. „Tento proces by se neměl konat!“ napsal Trump v dopise Lulovi na začátku tohoto měsíce, v němž označil Bolsonaroovo zacházení za „mezinárodní ostudu“.Po pondělním uvalení domácího vězení na Bolsonara naznačilo americké ministerstvo zahraničí, že další členové brazilského jedenáctičlenného Nejvyššího soudu by mohli brzy čelit sankcím podle Magnitského zákona, které se obvykle používají k potrestání pachatelů závažných porušování lidských práv. „Spojené státy odsuzují Moraesův příkaz uvalit na Bolsonara domácí vězení a budou volat k odpovědnosti všechny, kteří podporují sankcionované jednání,“ uvedlo ministerstvo.Trumpův pokus o zasahování do brazilského soudního systému pobouřil progresivní Brazilce, kteří odsuzují to, co považují za flagrantní porušení suverenity své země. Akce amerického prezidenta však nadchla Bolsonaroovu početnou základnu příznivců, kteří doufají, že Trumpův zásah pomůže vyvinout tlak na Kongres, aby schválil amnestii, která jejich vůdci zajistí, že nebude stíhán.Očekává se, že 70letý Bolsonaro bude po skončení procesu o puči v příštích týdnech shledán vinným a stráví zbytek života ve vězení. Obvinění opakovaně popřel, ale přiznal, že po prohře ve volbách hledal „alternativní“ způsoby, jak zůstat u moci.V pondělí večer se stovky příznivců shromáždily před branami Bolsonaroova luxusního kondominia, aby dali průchod svému hněvu. Někteří z nich nesli americké vlajky.„Chceme, aby nám pomohl Trump,“ řekl jeden z protestujících, Ricardo, který měl na hlavě červenou čepici Maga a odmítl uvést své příjmení, když stál před Bolsonaroovým komplexem a držel vlajku s hvězdami a pruhy. „Naše řešení už nemůže přijít zevnitř [Brazílie]. Musí přijít ze zahraničí. Sankce fungují. Magnitského zákonem je třeba postihnout více lidí.“Přítomni byli také blízcí spojenci bývalého prezidenta, kteří slíbili, že zahájí vlnu demonstrací na protest proti tíživé situaci svého vůdce.„To, co dělají prezidentu Bolsonarovi, je skandální,“ řekl švagr bývalého prezidenta Eduardo Torres. Bolsonara popsal jako „rukojmí“. Dodal: „Obsadíme [ulice] a zastavíme Brazílii, pokud to bude nutné k obraně naší svobody.“Lenildo Mendes dos Santos Sertão, svalnatý kongresman z Amazonie, který si říká Delegado Caveira („policejní náčelník Lebka“), řekl, že podle něj lze Bolsonaroovu politickou budoucnost ještě zachránit.„Včera jsem s ním mluvil. Je velmi otřesený. Velmi skleslý. Ale je to voják a je v zákopech a ve správný čas se vrátí a my opravdu věříme, že bude naším kandidátem v prezidentských volbách,“ řekl Caveira, když kráčel ke vchodu do areálu, který Bolsonaro již nemůže opustit.