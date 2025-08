Obrázky z kaváren v Gaze na sociálních sítích nemohou skrýt pravdu: Izrael podrobuje Palestince hladomoru

5. 8. 2025

čas čtení 4 minuty

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu a jeho příznivci různými způsoby tvrdí, že v Gaze není hladomor, nebo že pokud hlad existuje, je to vina Hamásu, který podle nich krade humanitární pomoc, jak lživě tvrdí, nebo je to vina Organizace spojených národů.V nedávném rozhovoru pro časopis New Yorker Amit Segal, hlavní politický korespondent izraelské televize Channel 12, řekl, že nevěří, že v Gaze panuje hlad. Izraelský generální konzul v New Yorku uvedl, že „v Gaze nedochází k úmyslnému vyhladovění, pouze k úmyslné dezinformační kampani organizované Hamásem“.