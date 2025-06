Izrael uzavřel nejkratší cestu pro dodávky pomoci Palestincům v Gaze

27. 6. 2025

čas čtení 6 minut



Blokáda zvýší diplomatický tlak na Izrael, španělský premiér Pedro Sánchez označil situaci za „genocidu“



Izrael uzavřel přechody do severní Gazy a přerušil tak nejkratší cestu pro dodávky pomoci stovkám tisíc lidí ohrožených hladomorem, zatímco letecké údery a ostřelování zabily desítky dalších lidí na zdevastovaném palestinském území.



Čtvrteční uzavření hraničních přechodů zvýší diplomatický tlak na Izrael, protože pozornost se přesouvá od jeho krátkého konfliktu s Íránem zpět k násilí a vážné humanitární krizi v Gaze.



Během 12 dnů, kdy Izrael bojoval s Íránem, bylo v Gaze zabito více než 800 Palestinců – buď zastřeleni, když zoufale hledali jídlo v čím dál chaotičtějších podmínkách, nebo při opakovaných vlnách izraelských útoků a ostřelování. Izrael uzavřel přechody do severní Gazy a přerušil tak nejkratší cestu pro dodávky pomoci stovkám tisíc lidí ohrožených hladomorem, zatímco letecké údery a ostřelování zabily desítky dalších lidí na zdevastovaném palestinském území.Čtvrteční uzavření hraničních přechodů zvýší diplomatický tlak na Izrael, protože pozornost se přesouvá od jeho krátkého konfliktu s Íránem zpět k násilí a vážné humanitární krizi v Gaze.Během 12 dnů, kdy Izrael bojoval s Íránem, bylo v Gaze zabito více než 800 Palestinců – buď zastřeleni, když zoufale hledali jídlo v čím dál chaotičtějších podmínkách, nebo při opakovaných vlnách izraelských útoků a ostřelování.



Pedro Sánchez, španělský premiér a otevřený kritik izraelské ofenzivy, se ve čtvrtek stal nejvýznamnějším evropským lídrem, který situaci v Gaze označil za „genocidu“.



Před summitem EU v Bruselu Sánchez zmínil zprávu EU, která zjistila „náznaky“, že Izrael porušuje své závazky v oblasti lidských práv vyplývající z dohody o spolupráci, která tvoří základ obchodních vztahů.



Zpráva uvádí blokádu humanitární pomoci palestinským územím ze strany Izraele, vysoký počet civilních obětí, útoky na novináře a masivní vysídlení a ničení způsobené válkou.



Izrael vehementně popírá obvinění z válečných zločinů a genocidy, které podle něj vycházejí z protiizraelské zaujatosti a antisemitismu.



Mluvčí agentury civilní obrany v Gaze Mahmúd Bassal uvedl, že izraelské síly ve čtvrtek zabily 56 lidí, včetně šesti, kteří čekali na jídlo na dvou různých místech.



Toto tvrzení nebylo nezávisle potvrzeno, ale lékařské záznamy polních nemocnic provozovaných Mezinárodním výborem Červeného kříže a dalšími nevládními organizacemi uvádějí stovky zranění kulkami mezi civilisty, kteří v posledních dvou týdnech hledali pomoc. Svědci také popsali smrtící palbu izraelských vojáků.



Izraelská armáda uvedla, že vojáci „vystřelili varovné výstřely“, aby zabránili „podezřelým v přiblížení se“ v blízkosti koridoru Netzarim v centrální Gaze, kde se Palestinci každou noc shromažďují, často v naději, že zastaví nákladní vozy.



Potraviny jsou v Gaze extrémně nedostatkové od té doby, co Izrael v březnu a dubnu zavedl přísnou blokádu všech dodávek, což ohrožuje mnoho z 2,3 milionu lidí, kteří zde žijí, „kritickým rizikem hladomoru“.



Od částečného zrušení blokády minulý měsíc se OSN snaží dopravit do oblasti pomoc, ale naráží na velké překážky, včetně silnic zasypaných troskami, izraelských vojenských omezení, pokračujících leteckých útoků a rostoucí anarchie.



Nejtěžší bylo dostat se na sever, kde je pomoc nejvíce potřebná, ale situace se výrazně zlepšila, když Izrael otevřel hraniční přechod Zikim, který umožňuje přímý transport pšenice a dalších základních potřeb.



Pomocní pracovníci v oblasti popsali čtvrteční uzavření přechodu Zikim, které Izrael označil za nezbytné k zabránění Hamásu v zabavování pomoci, jako „velmi problematické“ a s přímým dopadem na distribuci pomoci.



Nová distribuční místa potravin zřízená tajnou soukromou organizací podporovanou USA a Izraelem s názvem Gaza Humanitarian Foundation se nacházejí ve střední a jižní části Gazy, mimo dosah většiny z odhadovaného milionu lidí, kteří se nacházejí na severu.



Izraelská vláda nařídila uzavření severních přechodů poté, co se na sociálních sítích objevily záběry ozbrojených mužů střežících zásilku pomoci. Izraelští pravicoví rivalové Netanjahua tvrdili, že se jedná o členy Hamásu, ale humanitární pracovníci a další lidé v Gaze uvedli, že strážci byli loajální radě místních komunitních vůdců, kteří zorganizovali ochranu konvoje s nezbytnými zásobami.



Vyšší komise pro kmenové záležitosti, která zastupuje vlivné klany na území, uvedla, že strážci byli zorganizováni „výhradně kmenovými silami“ a že se na tom nepodílela žádná palestinská frakce – narážka na militantní skupiny v Gaze včetně Hamásu.



„Kmeny se spojily, aby zabránily agresorům a zlodějům ukrást jídlo, které patří našemu lidu,“ řekl Abu Salman Al Moghani, zástupce komise.



V pondělí bylo podle izraelských úřadů do Gazy po důkladných bezpečnostních kontrolách přepraveno 79 nákladních vozidel humanitárních organizací a mezinárodního společenství s potravinami pro děti, zdravotnickým materiálem a léky. V úterý jich bylo celkem 71.



Světová zdravotnická organizace ve čtvrtek oznámila, že do Gazy dodala první zásilku zdravotnického materiálu od 2. března, ale dodala, že devět nákladních vozidel je „kapkou v moři“.



Minulý týden WHO uvedla, že pouze 17 z 36 nemocnic v Gaze je minimálně částečně funkčních, zbytek není schopen fungovat vůbec.



Izrael zahájil kampaň zaměřenou na zničení Hamásu po útoku této skupiny na jižní Izrael 7. října 2023, při kterém militanti zabili asi 1 200 lidí, převážně civilistů, a dalších 251 vzali jako rukojmí. Militanti stále drží 49 rukojmí, z nichž méně než polovina je naživu.



Celkový počet obětí v Gaze za 20 měsíců trvajícího konfliktu nyní dosáhl 56 259, většinou civilistů.



Naděje na třetí příměří vzrostly ve středu, když americký prezident Donald Trump novinářům řekl, že věří, že „v Gaze je dosahováno velkého pokroku“. Hamás a izraelští představitelé však od té doby naznačili, že dohoda není na dosah.



Taher al-Nunu, představitel Hamásu, ve středu uvedl, že rozhovory s prostředníky „zesílily“, ale že skupina „dosud neobdržela žádné nové návrhy“ na ukončení války.



Izraelští představitelé pouze uvedli, že úsilí o návrat rukojmích pokračuje „na bojišti i prostřednictvím jednání“.



Při jediném útoku v jižní Gaze bylo v úterý zabito sedm izraelských vojáků. Jednalo se o nejkrvavější den pro izraelskou armádu v tomto území od porušení příměří s Hamásem v březnu.





Izraelský premiér Benjamin Netanjahu čelí rostoucím výzvám opozičních politiků, příbuzných rukojmích v Gaze a velké části izraelské veřejnosti, aby ukončil boje.





Zdroj v angličtině ZDE

0