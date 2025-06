Tažení IDF v Gaze může poté, co Izrael oslabil Írán, nabýt nové formy

27. 6. 2025

čas čtení 4 minuty

Otázkou nyní je, zda tažení v Gaze nenabere novou podobu vzhledem k tomu, že Írán byl oslaben dvanáctidenní válkou s IDF, píše Seth J. Frantzman. Otázkou nyní je, zda tažení v Gaze nenabere novou podobu vzhledem k tomu, že Írán byl oslaben dvanáctidenní válkou s IDF,

S uzavřením příměří s Íránem se pozornost Izraele bude muset vrátit k 630 dní trvající válce s Hamásem. 24. června bylo zabito sedm vojáků, což ilustruje, jak vyčerpávající tažení nadále bere životy. Konec války je v nedohlednu.

Izrael zahájil novou fázi izraelsko-hamásovské války nazvanou Gideonovy vozy v polovině května, us úkolem pro IDF, aby převzaly a držely oblasti Gazy. Koncem května zahájila činnost také nová Humanitární nadace v Gaze (GHF), která od té doby rozdala čtyři miliony jídel.

Dvě operace IDF a GHF jsou navrženy tak, aby vytvořily novou realitu v Gaze. Ani jedno z toho však není dlouhodobou strategií nebo řešením. Distribuce jídel v krabicích tisícům lidí denně pravděpodobně nemůže pokračovat věčně. Je to způsob, jak poskytnout pomoc obyvatelům Gazy na několik měsíců a zabránit Hamásu v kontrole distribuce pomoci.

Objevily se také zprávy, že Izrael spolupracuje s milicemi v Gaze. GHF spolupracuje s místními obyvateli Gazy a poskytuje jim dočasný prostor, který je bez Hamásu. Otázkou však je, zda se tato zóna bez Hamásu může rozšířit.

Bude mít tažení v Gaze novou podobu kvůli oslabení Íránu dvanáctidenní válkou?

IDF při konsolidaci zisků v oblastech Gazy postupovaly pomalu. To zahrnuje oblasti koridorů Rafáh a Morag v jižní Gaze a části koridoru Necarim. Zahrnuje také oblasti v severní Gaze, jako je Džabalíja a oblasti severně od města Gaza. Otázkou nyní je, zda tažení v Gaze nabude nové podoby, protože Írán byl oslaben dvanáctidenní válkou s IDF.

S oslabením Íránu je možné, že by se v Gaze mohla zformovat nová iniciativa. Rok a půl se země jako Katar a Egypt snažily zprostředkovat příměří a dohodu o rukojmích. Velká část struktury této dohody zůstává stejná jako v minulosti. Vyslanec amerického prezidenta Donalda Trumpa Steve Witkoff hledal způsob, jak prodloužit příměří, které bylo dojednáno v lednu 2025.

V březnu se však porouchalo. Byly předloženy návrhy na vytvoření krátkodobého příměří. Hamás chce ukončit válku. Izrael řekl, že nechce válku ukončit. To znamená, že Hamás má na starosti polovinu Gazy, zatímco asi 50 rukojmích tam zůstává v zajetí.

Pokud vliv Íránu zeslábne, Izrael by mohl mít pocit, že regionální válku vyhrál, a mohl by se stát flexibilnějším ve svém přístupu k Hamásu a ponechat Gazu pod kontrolou této teroristické organizace. Mohlo by to také vést k tomu, že si Hamás uvědomí, že má menší podporu v zahraničí a bez Íránu je izolovanější. Nicméně Hamás má podporovatele v Turecku a je hostem Kataru. Není zcela izolovaný.

Je možné, že Dauhá by mohlo povzbudit Hamás k větší flexibilitě poté, co hlavní město hrálo klíčovou roli při vyjednávání příměří s Íránem. Dauhá v důsledku toho zvýšilo podporu pro Trumpa. Trump chce, aby válka v Gaze skončila.

Klíčovou otázkou nyní je, zda íránský konflikt otevírá možnosti v Gaze nebo ne. Bude využita příležitost k provedení změn? V minulosti byla taktika v Gaze obvykle odvozena z širší strategie. Když byli například zabiti vůdci Hamásu Jahjá Sinvár a Muhammad Sinvár, nedošlo k žádnému pokusu využít příležitosti a pokusit se Hamás rozdělit nebo oslabit pomocí smělých nových vojenských ofenzív.

V důsledku toho má Hamás na starosti polovinu Gazy a je zakopán v oblasti centrálních táborů Gazy a v samotném městě Gaza. Mezi hlavní tábory patří Nusejrat, Dajr el-Balah, Maghází a El-Burejdž.

Tyto oblasti byly v 50. letech historickými uprchlickými tábory. V 80. letech se mnoho členů Hamásu, kteří pocházeli z těchto oblastí, připojilo k teroristické organizaci. Jako takové jsou vnímány jako bašta Hamásu. IDF nikdy neoperovala s cílem zničit Hamás v těchto oblastech. Jakákoli strategie do budoucna s tím bude muset počítat.

Zdroj v angličtině: ZDE

