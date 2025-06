TZ: Fakta o klimatu: Větrné a solární elektrárny se doplňují a obstojí i v českém počasí

„V Česku zatím chyběla veřejná data, která by ukázala, co větrné a solární elektrárny opravdu zvládnou – tedy co od nich čekat můžeme a naopak nemůžeme. Naše analýza přináší jasný obrázek toho, jak se jejich výroba chová v průběhu roku. Naši práci chápeme jako příspěvek k datově podložené a konstruktivní diskuzi o nutné transformaci elektroenergetiky.“ říká Matěj Kolouch Grabovský, autor této analýzy Fakta o klimatu.

Proč potřebujeme bezemisní energetiku?

Rozvoj energetiky obnovitelných zdrojů je klíčový pro snižování závislosti České republiky na fosilních palivech. Méně fosilních paliv v energetickém mixu zvyšuje nezávislost České republiky, posiluje její bezpečnost a má také nemalý efekt v dlouhodobém řešení změny klimatu. Navíc, jak ukazují zkušenosti z jiných zemí EU, obnovitelné zdroje lze na rozdíl od jádra rozvíjet velmi rychle.

Zatímco podíl elektřiny ze slunce a větru v EU dosahoval v roce 2024 28,55 %, v Česku je to jen 6,41 %. Hůře je na tom už jen Slovensko (2,32 %). Nová analýza ukazuje, že při dobré kombinaci větru a slunce je možné pokrýt velkou část spotřeby – i v zimě, kdy výroba nejvíce kolísá.

Jak fungují obnovitelné zdroje v českém klimatu?

Solární a větrné elektrárny mají rozdílný sezónní rytmus. Slunce vyrábí hlavně v létě, vítr více v zimě – díky tomu se ale i přirozeně doplňují. Kombinací jejich výkonů lze pokrýt většinu sezónní poptávky, a to i v období, kdy jeden ze zdrojů dočasně selhává.

„Naše data ukazují, že i obnovitelné zdroje lze používat spolehlivě. Klíčem je správně nastavit poměr větru a slunce, mít připravené záložní zdroje pro dny, kdy nesvítí ani nefouká a rozvíjet přenosové sítě a akumulaci. V kombinaci s dalšími bezemisními zdroji energie jde o smysluplné řešení,“ doplňuje Matěj Kolouch Grabovský.

Nová analýza Fakt o klimatu přináší nejen data, ale i shrnutí možných opatření. Jaké faktory zvyšují spolehlivost OZE v České republice?

Správný poměr větru a slunce: Např. poměr roční výroby 3:1 ve prospěch větru odpovídá lépe reálné spotřebě elektřiny. Spolehlivost sítě posiluje i mírné naddimenzování OZE, především u větru. Posilování přeshraničního propojení sítí: Přispívá ke stabilitě dodávek v celé Evropě. Akumulace energie a flexibilita spotřeby: Pomáhají přenášet výrobu z přebytkových období do doby nedostatku. Záložní zdroje: Musí být připravené na dny s nedostatečnou solární a větrnou výrobou, ale mohou být využívány poměrně zřídka. Jejich nutný rozsah se odvíjí od maximální spotřeby, nikoliv od celkového instalovaného výkonu obnovitelných zdrojů.

Přestože výstavba sítí a nových akumulačních i záložních zdrojů bude investičně náročná, umožní v budoucnu levnější a čistější výrobu elektřiny.

Analýza

Jak spolehlivě vyrábí v Česku solární a větrné zdroje? – https://faktaoklimatu.cz/explainery/spolehlivost-oze

Grafiky

Grafiky „Proměnlivost OZE během roku, srovnání větru a slunce“ a grafika „Kombinovaná výroba ze slunce a větru při správném nastavení…“ ke stažení zde.

Podíl OZE na výrobě elektřiny v EU a Británii

Kontakty

Milan Vítek

milan.vitek@faktaoklimatu.cz

Matěj Kolouch Grabovský

matej.grabovsky@faktaoklimatu.cz