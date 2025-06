Překročený Rubikon: Duchové Tisa a stín Kanyeho

Slovenská morální amnézie vůči fašismu nezačala u Kanyeho. Sahá až k Jozefu Tisovi, katolickému knězi a prezidentovi Slovenského štátu během druhé světové války. Tisova vláda aktivně spolupracovala s nacistickým Německem. Pod jeho vedením bylo deportováno více než 70 000 slovenských židů do koncentračních táborů. Tiso nejenže vyhověl německým požadavkům – on je s nadšením naplňoval, pronášel antisemitské projevy a deportace prezentoval jako „očistu“ Slovenska.





A přesto dodnes zůstává Tiso pro určitou část slovenské krajní pravice postavou tichého obdivu. Existují ulice a památníky věnované protifašistickému odboji, ale stejně tak i podprahové proudy tisovského sentimentu, který je v soukromí šeptán a stále častěji veřejně artikulován nacionalistickými politiky a jejich příznivci.





Petice proti Westovi, podpořená mírovými organizacemi a lidskoprávními skupinami, správně upozorňuje, že Bratislava riskuje, že se stane jediným evropským městem ochotným dát prostor jednomu z nejznámějších světových antisemitů. Ale to se neděje ve vzduchoprázdnu. Nevyřešený vztah Slovenska k vlastní fašistické minulosti je činí vůči takovým morálním kolapsům mimořádně zranitelným.





O to ironičtější a pokrytečtější je současný slovenský krajně pravicový nacionalismus, když si uvědomíme, že sama tato země byla po staletí terčem agresivní asimilační politiky. Po celé generace byli Slováci pod uherskou nadvládou vystaveni systematické maďarizaci – jejich jazyk byl potlačován, kultura marginalizována a národní identita považována za druhořadou.





A přesto se dnes slovenská krajní pravice pouští do vlastních agresivních forem politického a kulturního vylučování: podněcuje protiromské nálady, prosazuje anti-LGBTQ legislativu, démonizuje migranty a – co je nejvýmluvnější – zlehčuje nebo dokonce romantizuje spoluúčast země na holokaustu. Slovensko se tak posunulo od oběti nucené kulturní homogenizace k ochotnému vykonavateli vlastního morálního zužování.





Povolení Westova vystoupení na velkém festivalu, obzvlášť po jeho nedávných neonacistických provokacích, není jen otázkou vkusu. Je to politický signál. Skutečnost, že se tato akce koná jen několik týdnů po 80. výročí porážky nacistického Německa, činí rozhodnutí o to nechutnějším.





Co by měla Bratislava v roce 2025 představovat? Město oddané historické odpovědnosti a demokratickým hodnotám? Nebo místo, kde se scházejí globální extremisté – přitahováni slabostí země jasně se vymezit vůči nenávisti? Samotný název festivalu Rubicon evokuje překročení bodu, ze kterého není návratu. Pro Slovensko je to až příliš doslovné.





Slovensko samozřejmě není jedinou zemí čelící posunu doprava, ale jeho historie činí sázky výjimečně vysokými. Od Kotlebovy neofašistické Lidové strany až po volební úspěchy dalších extremistických hnutí země zažila nárůst tolerance vůči ultrapravicové rétorice maskované jako „vlastenectví“.





Pozvání Kanyeho Westa není jen PR skandálem. Je součástí širšího vzorce, kdy krajní pravice hledá kulturní legitimitu. Nechat ho vystoupit bez reflexe a důsledků by znamenalo nové dno: trivializaci genocidy, komodifikaci nenávisti a zradu historické paměti.





Současný odpor proti Westovu vystoupení ukazuje, že mnozí Slováci nejsou ochotni akceptovat tento skluz k historickému revizionismu a extremismu. Ale morální jasnost nemůže být epizodická. Pokud chce Slovensko skutečně vyrovnat účty se svou minulostí a zabránit opakování nejtemnějších kapitol své historie, musí se tato chvíle stát zlomovým bodem – nejen proti Kanye Westovi, ale proti každé osobě, straně a ideologii, která se pokouší nenávist mazat, omlouvat nebo zpeněžit.





Duchové Jozefa Tisa Slovensko stále pronásledují. Je načase je konečně vyhnat.