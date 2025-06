Rusko posílilo Afrikakorps houfnicemi a systémy elektronického boje

27. 6. 2025

Kreml zvyšuje vojenskou přítomnost v Africe a zásobuje ruské formace umístěné na tomto kontinentu těžkými zbraněmi a moderním vybavením. Tvrdí to informované zdroje a analýza satelitních snímků. Kreml zvyšuje vojenskou přítomnost v Africe a zásobuje ruské formace umístěné na tomto kontinentu těžkými zbraněmi a moderním vybavením. Tvrdí to informované zdroje a analýza satelitních snímků.

Moskva používá nákladní lodě zejména k zasílání tanků, obrněných vozidel, houfnic, vybavení pro elektronický boj a dalšího drahého vybavení Afrikakorpsu.

Podle evropských vojenských zdrojů ruské lodě Baltic Leader a Patria v květnu dodaly houfnice, systémy elektronického boje a další vybavení do přístavu Conakry (Guinea). Po příjezdu bylo zboží odesláno po zemi do Mali - stejně jako v lednu, kdy podobná várka vybavení již přicházela přes stejný přístav. Videa malijského blogera zachytila dlouhý konvoj s vojenským vybavením na dálnici RN5 vedoucí do Bamaka, hlavního města Mali. AP tyto materiály ověřila a geolokalizovala.

Videa umožnila AP zjistit, že do Mali dorazily 152 mm dělostřelecké systémy a menší děla. Také na záběrech můžete rozlišit obrněné transportéry BTR-80 vybavené zařízením pro potlačení rádiového signálu, obrněná vozidla Spartak a další obrněné automobily - některé z nich jsou vybaveny kanóny. Kromě toho náklad zahrnoval cisterny s nápisem "hořlavý" v ruštině a nafukovací čluny, z nichž jeden nesl ruskou vlajku.

Podle evropských vojenských představitelů nejmodernější technika - houfnice a systémy elektronického boje - s největší pravděpodobností není určena pro malijskou armádu, ale pro formaci známou jako Afrikakorps. Podle AP může sbor také přijímat letecké dodávky: Satelitní snímky zaznamenaly nejméně jeden stíhací bombardér Su-24 na letecké základně Bamako.

Až donedávna byl boj proti povstalcům v Mali, Burkině Faso a Nigeru veden francouzskými jednotkami. Po sérii vojenských převratů – v Mali (2020 a 2021), Burkině Faso (2022) a Nigeru (2023) – však Francie operace omezila a vzniklé vakuum vyplnili ruští žoldáci.

Nejznámější strukturou je Wagnerova SVS, která zahájila činnost v Súdánu v roce 2017 a od té doby rozšířila vliv do dalších zemí v regionu, často výměnou za přístup k ložiskům nerostných surovin. Organizace byla opakovaně obviňována OSN a západními zeměmi z různých zločinů a porušování lidských práv ve Středoafrické republice, Libyi a Mali. Podle studie RAND Corporation byli ruští vojenští dodavatelé přítomni ve 33 zemích Afriky a ve většině z nich byly operace řízeny Wagnerovou skupinou.

Po Wagnerově vzpouře v roce 2023 a smrti Jevgenije Prigožina ruské úřady reorganizovaly vojenskou přítomnost v Africe. Kontrola operací byla soustředěna v rukou regulérních struktur a dohled nad nimi byl převeden na nový subjekt, Afrikakorps.

Podle agentury AP sbor vede generálmajor Andrej Averjanov, velitel nechvalně proslulé jednotky 29155 ruské vojenské rozvědky (GRU), která byla opakovaně obviněna ze sabotáží proti západním zemím. V prosinci 2024 Evropská unie uvalila na Averjanova sankce a zdůraznila, že v řadě afrických zemí ruské jednotky podporují vojenské junty, které se dostaly k moci v důsledku převratů, což destabilizuje situaci a podkopává demokracii. Financování těchto operací, jak je uvedeno v dokumentu EU, se uskutečňuje prostřednictvím využívání přírodních zdrojů afrických zemí.

