Terror in New York: Muslimische Pflegekraft gewinnt Vorwahl zum Bürgermeister

27. 6. 2025

Habe ich schon erwähnt, dass er braun ist? (Ein ironischer Kommentar der britischen Autorin Laura K., der wie üblich erschreckend nah an den Fakten ist.)



In einer erschreckenden Wendung der Ereignisse besiegte ein brauner muslimischer Dschihadist den beliebten Sexualstraftäter Andrew Cuomo in den Vorwahlen der Demokraten für das Amt des Bürgermeisters von New York. Die Intifada ist wirklich an der amerikanischen Küste angekommen...



Zohran Mamdani vertritt beunruhigende Ansichten, wie zum Beispiel, dass Völkermord falsch ist und arme Menschen sich Lebensmittel leisten können sollten. Es ist erschreckend, dass er plant, städtische Lebensmittelgeschäfte zu eröffnen, die die Lebensmittelpreise senken. Persönlich meine ich, dass die Armen den Abfall der Restaurants durchwühlen und in ihm nach Essensresten suchen sollten, wie sie es in zivilisierten Ländern tun. Übersetzt aus dem Tschechischen von Uwe Ladwig



Die besten Ausbeuter von Arbeitskräften, wie Elon Musk, befürchten, dass Mamdanis Pläne bedeuten würden, dass die Menschen nicht 80 Stunden pro Woche arbeiten müssten, um zu überleben. Es ist offensichtlich, dass bezahlbares Essen Chefs diskriminiert.



Mamdani ist sogar noch schlimmer, denn er spricht sogar über Dinge wie... kostenlose Kinderbetreuung. Derzeit wird von Müttern in New York City erwartet, dass sie ihre Kinder allein zu Hause lassen, während sie für den Mindestlohn arbeiten, und hoffen, dass sie noch am Leben sind, wenn sie nach Hause zurückkehren. Diese Idee ist clever, weil sie sicherstellt, dass nur die stärksten Kinder überleben. Mamdani ist jedoch der Meinung, dass diese Mütter und Kinder Unterstützung verdienen.



Das ist natürlich absurd. Wenn Mütter es sich nicht leisten können, eine Kinderbetreuung zu bezahlen, die mehr kostet, als sie verdienen, sollten sich ihre Kinder auf eigenen Beinen stellen oder so ähnlich.



Sie könnte meinen, dass damit der Wahnsinn endet, aber nein, Mamdani will neue Wohnungen bauen, um die Mieten zu senken und will einen höheren Mindestlohn einführen. Er ist der Meinung, dass New Yorker es sich leisten können sollten, in New York zu leben, und er möchte dieses ermöglichen, indem er... Reichen besteuert. Ich bin gerade in Ohnmacht gefallen...



Und das ist bei weitem nicht das Schlimmste, was Mamdani tun vermag, denn hinter diesem liebenswerten Lächeln verbirgt sich der finstere Geist eines Dschihadisten, eines Dschihadisten, der sich gegen Völkermord wehrt...



Mamdani weigert sich, Phrasen wie "globalisiert die Intifada" zu verurteilen, worum wir ihn bei jeder Gelegenheit auffordern, weil wir enorme Rassisten sind, sorry, ich meine, einer ist. Wir haben keine Ahnung, was die Globalisierung der Intifada bedeutet, aber sie klingt super braun und beängstigend.



Wir fragen Mamdani auch gerne hyperaggressiv, ob Israel ein Existenzrecht hat, aber seltsamerweise haben wir Cuomo nie gefragt, ob Palästina ein Existenzrecht hat, weil wir nicht glauben, dass es das nicht hat.



Mamdani lehnt Völkermord so entschieden ab, dass er Netanjahu verhaften lassen würde, wenn er in New York beträte, was bedeuten würde, dass zionistische Kriegsverbrecher nicht mehr über dem Völkerrecht stünden. Vergleichen Sie Mamdani mit dem guten Kerl Cuomo, der nach dem Skandal um sexuelle Belästigung sein lang erwartetes Comeback feierte und von zionistischen Spendern wie Bill Ackman und den besten amerikanischen Unternehmen stark unterstützt wurde.



Cuomo hat in der Vergangenheit immer wieder auf der richtigen Seite der Geschichte gestanden, unter anderem indem er die Behörden zwang, sich von Anteilen an Organisationen zu trennen, die die BDS-Bewegung unterstützen. Ja, er ist BDS-Anteile losgeworden, weil er denkt, dass ein Boykott Israels antisemitisch ist! Er gründete auch eine Interessenvertretung namens Never Again NOW! (Nie Wieder JETZT!), die Israelkritiker auf Universitätsgeländen verfolgt.



Besorgniserregend ist, dass Cuomos Bemühungen nicht ausreichten, um die New Yorker davon zu überzeugen, dass "Nie wieder" nicht für die Palästinenser gelte. Irgendwie kam es ihnen in den Sinn, dass "Nie wieder" für alle gilt, also schlossen sie sich dem Anti-Völkermord-Kandidaten an. Das bedeutet, dass wir in eine beunruhigende Zeit eintreten, in der die Milliardärsklasse nicht den giftigsten Kandidaten durchsetzen kann, den man sich vorstellen kann, und menschliche Stärke sich durchsetzen kann. Ich meine, mir wird schlecht.

