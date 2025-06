Imobilizováni a spoutáni: Ostuda stahování starších protestujících na vozíku plastovými páskami

Protestující, organizovaní skupinou Popular Democracy, se shromáždili uvnitř kancelářské budovy Senátu, aby dali najevo svou hrůzu z ustanovení o Medicaid v Trumpově rozsáhlém návrhu zákona nazvaném „Jeden velký, krásný zákon“. Jejich skandování byla jednoduchá, zoufalá volání: „Neškrtat Medicaid“. Podle zpráv a záběrů televize Scripps News byl jejich protest nenásilný. Někteří krátce rozvinuli transparent s nápisem „NEZABÍJEJTE NÁS“ – tvrdou, nepopiratelnou pravdu pro ty, kdo na programu závisí. Policie transparent okamžitě odstranila a zasáhla. People in wheelchairs zip-tied and escorted out of Capitol during Medicaid cuts protest - YouTube





To, co následovalo, je neobhajitelné. Policisté, oblečení do uniforem, které mají chránit, přistoupili k jednotlivcům upoutaným na invalidní vozíky – minimálně jeden z nich vypadal jako zcela ochrnutý – a spoutali jim zápěstí plastovými páskami. Šlo o osoby bez jakékoliv možnosti útěku, bez fyzické schopnosti zaútočit, jejichž „hrozbou“ byla jen jejich viditelná zranitelnost a neochvějná prosba: Neberte nám zdravotní péči, která nás udržuje naživu.





Reakce policie na Kapitolu byla učebnicovým příkladem nepochopení podstaty problému. Potvrdili 33 zatčení uvnitř budovy (nelegální, jak dodali) a jedno mimo ni. Jejich vyjádření? „Je třeba poznamenat, že na pozemcích Kapitolu existují jiná místa, kde mohou lidé legálně demonstrovat bez problémů.“ Tato byrokratická obrana ignoruje hluboký symbolický význam místa, kde se občané rozhodli postavit – v srdci moci, která rozhoduje o jejich osudu – a odporný způsob jejich odstranění.





Otázka visí ve vzduchu, těžká odporem: Jakou představovali tito imobilní senioři hrozbu, že bylo nutné spoutat jim ruce? Odpověď je jasná: žádnou. Plastové pásky nebyly bezpečnostním opatřením – byly aktem ponížení, demonstrací síly proti těm, kteří se nejméně mohou bránit, fyzickým vyjádřením bezmoci, kterou se obávají, že jim škrty v Medicaid způsobí.





Nejde o abstraktní politiku. Trumpův návrh zákona, především jeho senátní verze, navrhuje hluboké a ničivé škrty v Medicaid. Zavádí pracovní povinnosti pro zranitelné skupiny (včetně absurdního požadavku na některé bezdětné), spoluúčasti pro osoby těsně nad hranicí chudoby a – především – ruší federální podporu státům, které rozšířily pokrytí podle zákona o dostupné péči. Pro jednotlivce spoutané na vozících nejde o čísla v rozpočtu – jde o přístup k základním lékům, domácí péči, pomůckám pro mobilitu a v konečném důsledku o jejich nezávislost a přežití. Byli tam, protože věří, že pokud zákon projde, zabije je. Jejich transparent nebyl nadsázkou – byl doslovnou pravdou.





Obraz spoutaných zápěstí starých lidí na invalidních vozících v sálech Kongresu je skvrnou na americké demokracii. Křičí, že hlasy těch nejzranitelnějších nejsou jen ignorovány – jsou aktivně umlčovány a fyzicky svazovány, když se odváží křičet proti politikám, které ohrožují jejich samotnou existenci. Odhaluje děsivou lhostejnost k lidské důstojnosti uvnitř institucí, které mají reprezentovat lid.





Tuto scénu nelze chápat bez hlubokého znepokojení nad pokrytectvím, které odhaluje. Donald Trump omilostnil účastníky násilného útoku na Kapitol – ty, kteří skutečně ničili majetek, ohrožovali životy a podkopali demokratické procesy. Ale ti, kteří přijeli na vozících, bez schopnosti útěku, beze zbraní, kteří pouze tiše volali o pomoc, když jim sahají na životně důležitý program Medicaid – ti byli spoutáni jako zločinci. V tom je děsivá ironie dnešní Ameriky: násilí se omlouvá, zatímco pokojné zoufalství se trestá.