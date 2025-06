Nenašel jsem na Západě žádné propalestinské aktivisty, kteří by se identifikovali s íránským režimem

27. 6. 2025 / Jan Čulík

píše Jan Čulík. Nezaznamenal jsem na Západě existenci žádných propalestinských aktivistů, kteří by se identifikovali s Íránem. Reaguji na článek Propalestinští aktivisté podlehli íránské propagandě , který je podle mého názoru založen na silně zkreslující argumentaci,Nezaznamenal jsem na Západě existenci žádných propalestinských aktivistů, kteří by se identifikovali s Íránem.





Převažující argumentace proti Trumpovu a Netanjahuovu bombardování Íránu zněla tak, že je údajně velmi pochybné, zda Trumpovo bombardování íránských jaderných center dokáže íránský jaderný program zlikvidovat. Jak o tom průběžně informujeme, stále není jasné, zda Trumpovo bombardování bylo úspěšné. Konstatoval to i šéf IAEA s tím, že Trump pořád hovoří o svých úmyslech, "ale my hodnotíme výsledky, a o nich zatím nemáme informace."





Kritikové poukazovali na skutečnost, že hlavním problémem bylo odstoupení Donalda Trumpa od existující dohody evropských zemí a USA, s Íránem zakazující výrobu jaderných zbraní a dovolujících pravidelné inspekce IAEA. Trump od té dohody odstoupil (ne evropské země) pod Netanjahuovým tlakem. Kdyby tato dohoda nebyla zrušena, žádných útoků by nebylo zapotřebí.





Kritikové také poukazují na nevybíravé izraelské bombardování Íránu, při němž - jak to mají Izraelci ve zvyku - bylo vyvražděno mnoho stovek nevinných civilistů. Otázkou také je, zda je přijatelné vraždit vědce, a to s celými jejich rodinami, včetně dětí. Toto vyvražďování rodin si navykli Izraelci v Gaze,





Další otázkou, kterou kritikové vznesli, bylo, že není legální vojensky útočit na druhou zemi, pokud ta vás bezprostředně neohrožuje, tedy například vyhlášením války. Jestliže svět právem kritizuje útok Ruska na Ukrajinu, jak to, že nekritizuje útok Izraele na Írán? Omluvou za zahraniční vojenský útok na jakoukoliv zemi nemůže být, že ta země je diktatura.





Dalším kritickým argumentem bylo, že zatímco je svět posedlý izraelským a Trumpovým bombardováním Íránu, úplně mnozí zapomínají na pokračující masové vyvražďování civilistů Izraelem v Gaze. Zejména pozoruhodné a nepochopitelné je každodenní zabíjení vyhladovělých Palestinců, kteří se vydávají podle příkazu Izraele k jeho centrům, kontrolovaným izraelskou armádou, a tam na ně izraelská armáda střílí a zabíjí je.





Nikde na světě jsem nezaznamenal žádný argument, že by lidé, poukazující na izraelskou genocidu v Gaze, začali podporovat Írán jako zemi, která by snad mohla zničit Izrael. Především každý vidí, že je to nesmysl, a i ten nejdůraznější kritik izraelského vraždění Palestinců si je dobře vědom, že Írán je vražedná diktatura.

