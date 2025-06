Mamdani čelí po úspěchu v primárkách v New Yorku vlně islamofobních útoků

27. 6. 2025

Člen státního shromáždění je terčem výhrůžek smrtí a xenofobních výroků ze strany republikánských politiků





„Sympatizant teroristické organizace Hamás“, „džihádistický terorista“, výzvy k deportaci a předpovědi dalšího 11. září – to je jen část islamofobních útoků, které se po úspěchu Zohrana Mamdaniho v demokratických primárkách na post starosty New Yorku objevily na sociálních sítích a v konzervativních politických kruzích.



Koordinovaný charakter útoků, které se šíří od aktivistů z řad občanské společnosti až po vysoké politické činitele, odráží propojení protimuslimských nálad s širšími politickými kruhy. Ti, kdo se proti němu obrátili, se zaměřili na Mamdaniho imigrantský původ a muslimskou víru spolu s jeho hyperprogresivními postoji, aby jeho potenciální starostování vykreslili jako civilizační hrozbu.



Krajně pravicová aktivistka a poradkyně Bílého domu Laura Loomerová na Twitteru napsala, že pod Mamdaniho vedením „dojde v New Yorku k dalšímu 11. září“, zatímco newyorská radní Vickie Paladino ho v rozhlasovém rozhovoru označila za „známého džihádistického teroristu“ a „komunistu“ a navzdory jeho americkému občanství vyzvala k jeho deportaci.



K této kampani se připojily i vysoké osobnosti Trumpovy administrativy, včetně zástupce šéfa Bílého domu Stephena Millera a architekta masových deportací, kteří prohlásili: „New York je dosud nejjasnějším varováním toho, co se stane se společností, když nedokáže kontrolovat migraci.“ Newyorská poslankyně Elise Stefaniková, Trumpova někdejší kandidátka na velvyslankyni při OSN, rozeslala ještě před vyhlášením výsledků voleb e-maily s výzvou k finanční podpoře, v nichž Mamdaniho označila za „sympatizanta teroristické organizace Hamás“.



Donald Trump Jr. sdílel příspěvek, ve kterém napsal: „Jsem dost starý na to, abych si pamatoval, jak Newyorčané snášeli 11. září, místo aby pro ně hlasovali,“ a dodal: „New York City padl.“ Poslankyně Marjorie Taylor Greene zveřejnila umělou inteligencí vytvořený obrázek Sochy svobody zahalené v burce, zatímco konzervativní komentátor Matt Walsh lamentoval nad tím, že slavný imigrantský New York už „není americkým městem“, protože 40 % jeho obyvatel se narodilo v zahraničí.



Pro dlouholeté pozorovatele americké politiky může být zuřivost těchto útoků šokující, ale jejich témata jsou depresivně známá, zejména po útocích z 11. září. Strategie zaměřená na Mamdaniho – zpochybňování loajality, odvolávání se na terorismus a zneužití víry – je již téměř dvě desetiletí s předvídatelnou pravidelností používána proti kandidátům a úředníkům ze Středního východu a muslimského vyznání, například v roce 2006 proti bývalému kongresmanovi z Minnesoty a současnému generálnímu prokurátorovi tohoto státu Keithu Ellisonovi.



„Mnohé z trendů, které pozorujeme, odrážejí běžný islamofobní obsah – muslimové jsou vnímáni jako odlišní a jako hrozba,“ řekl Corey Saylor, ředitel pro výzkum a advokacii Rady pro americko-islámské vztahy (CAIR). Saylor varoval, že by se to mohlo stát „větším problémem, podobně jako projekt Park 51 v roce 2010“, přičemž poukázal na kontroverzi kolem navrhovaného islámského kulturního centra poblíž Ground Zero, která vyvolala celonárodní islamofobní nálady.



Cair uvedl, že islamofobní incidenty na internetu nesleduje, ale že množství xenofobních příspěvků na Mamdaniho primárkách je „pozoruhodné“.



V době, kdy celkově roste politické násilí, Mamdani nahlásil několik výhrůžek smrtí, včetně hlasových zpráv, které mu v závěru kampaně vyhrožovaly vyhozením jeho auta do vzduchu. Speciální jednotka newyorské policie pro trestné činy z nenávisti vyšetřuje tyto incidenty, z nichž jeden odkazoval na výbušné pagery použité při nedávném izraelském útoku na členy Hizballáhu v Libanonu.



V reakci na výhrůžky byla v posledních týdnech posílena jeho ochrana a rozsah nenávisti se také hluboce dotkl Mamdaniho osobně.



„Dostávám zprávy, že jediný dobrý muslim je mrtvý muslim. Dostávám výhrůžky smrtí, výhrůžky smrtí lidem, které miluji,“ řekl Mamdani minulý týden se slzami v očích. „Vždy jsem se soustředil na to, aby se toto město stalo dostupným městem, městem, ve kterém se každý Newyorčan vidí.“



Trump se ve středu také vyjádřil a Mamdaniho nazval „100% komunistickým šílencem“ a kritizoval jeho vzhled a hlas. A přestože se výrazně vyhnul otevřeným narážkám na Mamdaniho náboženské a etnické pozadí, opět označil senátora Chucka Schumera za „Palestince“, což je hanlivý výraz.



Tyto útoky jsou součástí širšího trendu islamofobních útoků v celé předvolební kampani. Reportéři opakovaně tlačili na Mamdaniho ohledně izraelsko-palestinské otázky, zatímco ostatním kandidátům dávali větší volnost – včetně otázky na jeho postoj k právu Izraele na existenci, když se kandidátů ptali, kterou zahraniční zemi by navštívili jako první. Mamdani řekl, že zůstane v New Yorku a že Izrael by měl být státem s rovnými právy pro všechny.





V rozhovoru pro MSNBC o těchto útocích Mamdani reflektoval jejich širší dopad: „Mluvil jsem s mnoha muslimy v tomto městě, kteří mi řekli, že jejich strach z toho, že budou jen proto, že žijí ve veřejném životě, označeni za teroristy, je důvodem, proč dávají přednost životu ve stínu. A takhle naše město nemůže fungovat. Takhle naše země nemůže fungovat.“





Zdroj v angličtině ZDE

