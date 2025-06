Rusko: Po rekordním zdražení vyvinuli způsob, jak pěstovat brambory v bytech

27. 6. 2025

čas čtení 2 minuty

Ruská akademie věd přišla na to, jak rychle pěstovat brambory doma. Know-how představili vědci z petrohradského Federálního výzkumného centra Ruské akademie věd.

Podle nich metoda nevyžaduje drahá činidla a speciální vybavení. "Vyvinuli jsme přístup, který nám umožňuje chránit hlízy brambor před infekcemi a pěstovat je v bytě, domě nebo na chatě," řekl Nikolaj Semčuk, vedoucí výzkumný pracovník Novgorodského výzkumného institutu zemědělství.

Neupřesnil, co přesně je podstatou inovace, ale zdůraznil, že technologie umožňuje získat dostatečný počet hlíz v krátkém čase. Ruská akademie věd také poznamenala, že 600 gramů brambor denně stačí k tomu, aby člověk plně uspokojil potřebu vitamínů. Podle Rosstatu se na konci roku 2024 staly brambory nejdražším produktem – ceny za ně vzrostly o téměř 92 %. Produkt je stále méně dostupný, a proto Rusové přecházejí na těstoviny a cereálie. Do konce května již brambory meziročně zdražily o 173 %. To je maximum za 23 let dostupných oficiálních statistik. Průměrná maloobchodní cena dosáhla 91,77 rublů za 1 kg.

Kvůli hrozbě nedostatku brambor vláda od ledna 2025 otevřela bezcelní dovoz ze "spřátelených" zemí a v dubnu místopředseda Státní dumy Boris Černyšov navrhl zavést dočasnou státní regulaci maloobchodních cen tohoto produktu.

Dne 26. května byla otázka zásobování Rusů bramborami vznesena na setkání prezidenta Vladimira Putina se zástupci podnikatelské komunity. Vyzval k nákupům v Bělorusku, protože "tam jsou skvělí specialisté na brambory", ale tato země čelila podobnému problému kvůli špatné úrodě způsobené nepříznivými povětrnostními podmínkami.

Podle květnových údajů Rosselchoznadzoru se dovoz brambor z Běloruska od začátku roku 2025 snížil na polovinu ve srovnání se stejným obdobím loňského roku a činil 32 tisíc tun. Celkový objem dovozu okopaniny do Ruska se přitom více než ztrojnásobil a dosáhl 548 tisíc tun. Hlavními dodavateli byly Egypt a Čína.

V Rusku bylo loni kvůli mrazům a suchu sklizeno 7,3 milionu tun brambor, o 1,2 milionu tun méně než o rok dříve. Šéfka ministerstva zemědělství Oksana Lut zároveň odhadla domácí spotřebu na 8 milionů tun.

Zdroj v ruštině: ZDE

