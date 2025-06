Procenta HDP jako měřítko obranyschopnosti obranu nepřinesou a demokracii poškodí

26. 6. 2025 / Boris Cvek

čas čtení 1 minuta

Putina se bojím, bojím se jeho režimu, jeho agrese. Zřejmě bych skončil někde v lágru, kdyby ovládl Českou republiku. Chtěl bych, aby NATO bylo silné a dokázalo se Putinovi ubránit. Procenta HDP jako měřítko obranyschopnosti mě ale vůbec neuklidňují, nýbrž děsí. Dělá se to kvůli Trumpovi, aby nás neopustil v konfrontaci s Putinem.

Jenže procenta HDP vůbec nic neříkají. Není to žádný srozumitelný konkrétní plán, jak opravdu zvýšit obranyschopnost. Prostě to chce Trump, tak mu to slíbíme. A on to bude mít jako záminku k rozbití NATO, až se ukáže, že to nejsme schopni dodržet. Budou z toho sváry, potěmkiády, zlodějina a zřejmě i rozklad demokracie.

Pro krajní pravici, které Trump fandí, skvělá lučavka západní demokracie. Copak to do očí nebije, že ten, kdo má za blízkého přítele Orbána, chce po nás obranyschopnost definovanou procenty HDP? Opravdu tento člověk chce, abychom se ubránili? Vůbec ne, naopak. Silná obrana tzv. Evropy před Putinem je v mém životním zájmu. Ale právě proto mě tohle divadlo kolem procent HDP děsí. Překvapuje mě to nadšení, pochlebování Trumpovi atd. Nevypovídá to naopak hrůzně něco o naší slabosti a vydanosti napospas svévoli toho šílence?

0