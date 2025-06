Rusko pochybuje o článku 5 NATO, mohlo by použít "zelené mužíčky", aby ho testovalo, varuje šéf německé rozvědky

11. 6. 2025

čas čtení 2 minuty

Rusko chce otestovat odhodlání NATO nepřátelskými kroky mimo Ukrajinu, protože někteří ruští představitelé se domnívají, že princip kolektivní obrany aliance již nefunguje, řekl šéf německé rozvědky Bruno Kahl v rozhovoru zveřejněném 9. června. Rusko chce otestovat odhodlání NATO nepřátelskými kroky mimo Ukrajinu, protože někteří ruští představitelé se domnívají, že princip kolektivní obrany aliance již nefunguje, řekl šéf německé rozvědky Bruno Kahl v rozhovoru zveřejněném 9. června.

"V Moskvě jsou lidé, kteří již nevěří, že článek 5 NATO funguje. A rádi by to otestovali," řekl Kahl v podcastovém rozhovoru.

Tyto komentáře přicházejí v době, kdy generální tajemník NATO Mark Rutte varoval, že Rusko by mohlo být připraveno zahájit útok proti alianci do pěti let. Taková ostrá varování jsou od totální invaze Moskvy na Ukrajinu v roce 2022 stále častější, píše Martin Fornusek.

Šéf německé Spolkové zpravodajské služby (BND) poznamenal, že Moskva považuje svou válku na Ukrajině za "pouze krok na své cestě na západ". S odvoláním na zpravodajské zdroje řekl, že Rusko se může pokusit zahájit konfrontaci nižší intenzity, která otestuje ochotu USA splnit své závazky podle článku 5.

"Nepotřebují kvůli tomu posílat tanky," poznamenal Kahl. "Musí prostě poslat 'zelené mužíčky' do Estonska, aby bránili údajně utlačovanou ruskou menšinu."

Článek 5 odkazuje na klíčový princip Severoatlantické smlouvy, který zavazuje všechny členy považovat útok na jednoho člena za útok na všechny a poskytnout pomoc. Článek byl použit pouze jednou, a to po teroristických útocích proti USA z 11. září 2001.

Termín "zelení mužíčci" byl poprvé použit v souvislosti s ruskými vojáky bez insignií, kteří se v roce 2014 zmocnili klíčových strategických objektů na Krymu v rámci úvodní fáze ruské okupace ukrajinského poloostrova.

Obavy mezi členy NATO z potenciální ruské agrese a závazku Washingtonu vůči alianci vzrostly od lednového nástupu amerického prezidenta Donalda Trumpa do úřadu.

Nová administrativa signalizovala plány na snížení vojenské přítomnosti v Evropě a Trump dokonce přímo zpochybnil princip kolektivní obrany, když řekl, že USA nebudou bránit členy NATO, kteří dostatečně neinvestují do svých vojenských schopností.

Nový německý kancléř Friedrich Merz minulý týden odcestoval do Washingtonu, aby se setkal s Trumpem a diskutoval o společné podpoře Ukrajiny a budoucnosti NATO. Zatímco rozhovory probíhaly relativně hladce, německému kancléři se nepodařilo získat od Trumpa žádné konkrétní závazky.

Několik ukrajinských a západních představitelů varovalo, že Rusko se po ukončení války proti Kyjevu může připravovat na otevřenou konfrontaci s NATO. Přípravy mohou nabrat na tempu, pokud budou západní sankce zrušeny jako součást potenciální mírové dohody, uvedla ukrajinská rozvědka.

Zdroj v angličtině: ZDE

