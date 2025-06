Produkce a režie: Donald Trump

10. 6. 2025

Po neúspěšném týdnu Trump uvádí bouřlivou reality show



Než se přesuneme k dnešní katastrofě Donalda Trumpa, pár slov k minulotýdenní vzpouře Muska. Byl to pozoruhodný moment – nejen kvůli sarkastické a eskalující slovní přestřelce mezi nejbohatším mužem světa a nejmocnějším politikem světa, ale také proto, že nám připomněl, o kolik lepší byl život před lednem 2025.

Hlasitá kritika Elona Muska vůči Trumpovu ošklivému návrhu zákona byla šokující a většina z ní měla tu výhodu, že byla pravdivá.



Najednou bylo, jako by se zvedla mlha, rozestoupily se mraky a prosvítil jasný paprsek pravdy. Na chvíli – a byla to jen chvilka – jsme měli pocit, že žijeme zase v reálném světě, ne v tom, který ovládají lži a dezinformace šířené rádoby králem a jeho dvorními přisluhovači.

Než se do toho vložili Trumpovi poradci, neměl Trump ponětí, jak reagovat na to, jak Musk rozcupoval jeho „velký, krásný návrh zákona“. Trump nedokázal odrazit pravdivé bomby, které na něj házel muž s 220 miliony sledujících na své vlastní sociální síti. Na prezidenta a jeho vlajkový zákon se snesla lavina silných slov jako „naprostá ohavnost“ a „odporný“, píše bývalý americký televizní moderátor Dan Rather.



Pak ale zasáhla pravicová mediální mašinérie a narativ se náhle změnil. Trump prohlásil, že to byl Musk, kdo „zešílel“.









Rozepře mezi Trumpem a Muskem souvisí s nejnovější katastrofou, která se odehrává v Los Angeles. Minulý týden nebyl pro prezidenta zrovna nejlepší. Jeho velmi veřejná slovní válka s Muskem upozornila mnoho Američanů a možná i několik senátorů na řadu závažných problémů s rozpočtovým zákonem.





Je možné, že senátní verze se bude lišit od té, kterou schválila Sněmovna reprezentantů, což by vedlo k prodloužení debaty.. Možná. V každém případě Trump chtěl, aby bylo vše hotovo do 4. července. To se nyní jeví jako méně pravděpodobné.





Aby odvedl pozornost od zablokované legislativy, sporu s Muskem a pokračujících problémů s cly, sáhl Trump po autoritářských prostředcích. Potřeboval něco udělat, aby své voličům připomněl, že je mocný muž, který dělá mocné věci.





Pravděpodobnost, že razie vyvolají protesty, byla vysoká. To bylo přesně to, co Trump chtěl a očekával. Menší razie v Massachusetts a San Diegu minulý týden vedly k rozhořčeným střetům s policií. Los Angeles je ještě větší jeviště a splnilo očekávání.





Trump dostal své televizní představení. Aby absurdní divadlo bylo kompletní, konzervativní televizní osobnost Dr. Phil McGraw a jeho kamerový štáb byli během razií doprovázeni agenty ICE.





Třídenní protesty po celém městě daly Trumpovi příležitost federalizovat Národní gardu, což je právně sporný krok. Nyní se do Los Angeles vydává 700 mariňáků – mariňáků! – na pomoc Národní gardě, i když protesty v pondělí utichly. Pro Trumpa musí show pokračovat.





Stephen Miller označil násilné protesty za „povstání“. Politico je nazvalo „významnou politickou událostí“. Dodáme, že šlo o zinscenovanou akci, při které Trump využil 2000 členů americké armády jako rekvizity.





Trump tak získal rozptýlení a jako bonus veřejnou konfrontaci s politickým rivalem (guvernérem Gavinem Newsomem) ohledně své klíčové otázky (imigrace) v nejmodřejším ze všech modrých států (Kalifornii). Je to boj, na který se Trump připravoval od svého nástupu do úřadu.





Televizní záběry nepokojů jsou dokonalou kulisou pro zdůraznění poselství Bílého domu ohledně imigrace. Je to inscenovaná demonstrace síly, kterou Trumpova základna uvítá s potleskem.





Mějte na paměti, že Newsom o vyslání vojáků nepožádal. Na rozdíl od běžných okolností, kdy guvernéři žádají Národní gardu o podporu místních a státních bezpečnostních složek, jsou tito vojáci pod velením Trumpa, bez koordinace ze strany státu. V této nebezpečné reality show, kterou vám přináší Trump & Co., jsou podřízeny prezidentovi.





Lze s jistotou říci, že nic z toho by se nestalo, kdyby Trump nezapálil roznětku. Kalifornský generální prokurátor podal žalobu na vládu s tím, že Donald Trump „pošlapal“ suverenitu státu.





K chaosu přispívá i roztříštěné zpravodajství sociálních médií, které šíří dezinformace bez jakékoli kontroly. O víkendu senátor Ted Cruz zveřejnil video hořícího policejního auta. Hlas v pozadí říká: „Toto... není... mírumilovné.“ Má pravdu: není to mírumilovné, ani to není z minulého víkendu. Video bylo natočeno v roce 2020.





Musíme si uvědomit, že nejde o politiku, ale o politické divadlo, které se záměrně hraje na veřejnosti. Trumpův poradce Steve Bannon tvrdí, že vládnutí na očích amerického lidu buduje důvěru. Možná má pravdu, ale důvěra může vzniknout pouze tehdy, pokud jsou činy vlády důvěryhodné. To, co se tento týden děje v Los Angeles a v médiích, rozhodně důvěryhodné není. Naopak, vede to k další nedůvěře a rozdělení společnosti.

Jsme už tak otupělí všemi těmi nesmysly, že jsme ztratili přehled o tom, že tato země se propadá do stále větších dluhů, miliony lidí přicházejí o zdravotní péči a děti o potravinové přídavky.Trump proto nařídil Imigrační a celní policii (ICE), Ministerstvu vnitřní bezpečnosti (DHS), Úřadu pro boj proti drogám (DEA) a FBI, aby provedly razie v Los Angeles a hledaly „podezřelé“ pracovníky bez dokladů.Aby nezůstal pozadu v PR, pozval Newsom kamery MSNBC do velitelského centra, aby zachytily jeho vlastní demonstraci síly. Trumpovy akce označil za „uměle vyvolaný chaos a násilí“. V rozhovoru s Jacobem Soboroffem z MSNBC Newsom řekl: „Jde o autoritářské tendence. Jde o velení a kontrolu. Jde o moc. Jde o ego. ‚Buď po mém, nebo vůbec.‘ Je to důsledný vzorec bezohledného jednání.“Hraniční car Tom Homan pohrozil zatčením kalifornských politických vůdců. „Ví, kde mě najde,“ odpověděl Newsom. Dnes Trump novinářům řekl: „Kdybych byl Tom, udělal bych to.“