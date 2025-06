Izraelská válečná loď vyhrála děsivou námořní bitvu proti námořní skupině Hamásu známé jako „Flotila svobody“

10. 6. 2025

čas čtení 2 minuty



Bohem vyvolený národ zvítězil navzdory absolutní nepravděpodobnosti

(Ironický komentář britské autorky Laury K., který je jako vždycky až děsivě blízko faktům)

V rozbouřeném moři s půlmetrovými vlnami se hrdinná izraelská válečná loď střetla s námořní údernou skupinou Hamásu známou jako „Flotila svobody“.



Ačkoli izraelská válečná loď neměla v palestinských vodách jurisdikci, porušila mezinárodní právo poté, co obdržela potvrzení, že flotila převáží zbraně hromadného ničení v podobě léků a kojenecké výživy, což znamenalo, že se jednalo o válku o samotné přežití Izraele. V rozbouřeném moři s půlmetrovými vlnami se hrdinná izraelská válečná loď střetla s námořní údernou skupinou Hamásu známou jako „Flotila svobody“.Ačkoli izraelská válečná loď neměla v palestinských vodách jurisdikci, porušila mezinárodní právo poté, co obdržela potvrzení, že flotila převáží zbraně hromadného ničení v podobě léků a kojenecké výživy, což znamenalo, že se jednalo o válku o samotné přežití Izraele.



Izraelské bezpilotní letouny kroužily nad flotilou a čekaly na rozkaz k provedení Hannibalovy direktivy, pokud by se něco pokazilo, ale naštěstí to nebylo nutné, protože v okamžiku božského zásahu se z nebe spustily blesky, které flotilu svobody zbavily energie. To je dobře. Izraelci se obvykle vyhýbají fyzickým střetům, protože nedokážou čelit ničemu strašnějšímu než devítileté holčičce na kole.



Izraelské komando se nalodilo na loď, kde zadrželo vůdce Hamásu, kterým nebyl\ britská komička Dawn French ani fotbalový komentátor Gary Lineker. [Oba nedávno podpořili Palestince v Gaze, pozn.red.] Byla to... Greta Thunbergová. Já vím, já vím, je těžké se v tom vyznat!



Znepokojivé je, že jedna z Gretiných teroristických přisluhovaček se ukázala být evropskou poslankyní, která se během svého zatčení usmívala a říkala, že ví, že historie je na její straně. To byla provokativní poznámka vůči zemi, jejíž jediná historie spočívá v 77 letech kolonialismu a několika pohádkách.





Evropa zahájila vyšetřování toho, jak byl její parlament infiltrován Hamasem, a bezvýhradně se omluvila. Evropa zvažuje, že jako trest uplatní BDS [propalestinské hnutí "Boycott, Divestment and Sanctions] proti sobě samé.

Zajatci byli převezeni na břeh, ale není jasné, zda byli svlečeni donaha, zastřeleni a hozeni do hromadného hrobu, nebo zda jim Izrael ušetřil život a jako akt milosrdenství je odvezl do jedné z těch věznic, kde dochází k znásilňování.Snad největší otázkou je, co se stane s těmi zbraněmi hromadného ničení na palubě té lodi zajatých. Bylo mi řečeno, že pokud by byly odpáleny, mohlo by to způsobit přílivovou vlnu, která by zničila celý svět (Izrael), a nikdo neví, co s nimi dělat. Nemohli bychom prostě jimi nakrmit hladové děti, že ne?