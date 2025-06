Další, neustávající děsivé vraždění hladovějících Palestinců v Gaze. V úterý zabito třicet šest lidí a stovky zraněny

11. 6. 2025

" Ministerstvo zdravotnictví v Gaze uvádí, že už zemřelo 141 lidí a kolem 1400 jich bylo zraněno."







Tyto hrůzné, děsivé záběry vraždění nevinných civilistů, žen a dětí, vidíme na Západě opakovaně každý den. České televize je před diváky utajují, takže se pak může stát, že lidi jako Martin Putna publikují své obscénní články. Je to obrovská vina české společnosti, s níž se bude vyrovnávat velmi, velmi dlouho. (JČ)









Moderátor, Channel 4 News, úterý 10. května 2025, 19 hodin:





ROZSEKÁNI NA KUSY KVŮLI PYTLÍKU MOUKY:













Přišli si pro jídlo. Místo toho utekli s mrtvými a zraněnými. Po dalším izraelském útoku na sklad humanitární pomoci v Gaze, v den, kdy Británie uvalila sankce na dva krajně pravicové ministry v Netanjahuově vládě. Dobrý večer. Další útok na distribuční místo. Podle palestinských zdrojů tento útok zabil třicet šest lidí. Další den izraelské blokády Gazy, další den izolace na mezinárodní scéně. Dnes Spojené království spolu s několika dalšími západními vládami uvalilo zákaz cestování a zmrazení majetku na dva krajně pravicové izraelské vůdce. Bezalel Smotrich, ministr financí, a Itamar BenGvir, ministr bezpečnosti, dlouhodobě používají extremistickou rétoriku vůči Palestincům. Dnes to britský ministr zahraničí označil za monstrózní . BenGvir na to reagoval slovy , že přežili jsme faraony , přežijeme i Starmera . Tímto krokem se britská vláda dostala do ostrého rozporu s Trumpovou administrativou .





Spojené království spolu s Kanadou, Norskem, Austrálií a Novým Zélandem zakázalo dvěma izraelským ministrům krajní pravice vstup do země a zmrazilo jejich majetek. Ministr zahraničí David Lammy uvedl, že oba ministři podněcovali extremistické násilí a svými pobuřujícími výroky se dopustili závažného porušování lidských práv Palestinců. Došlo také k dalšímu izraelskému útoku na lidi v blízkosti distribučního centra humanitární pomoci v Gaze. Nejnovější informace nám přináší Paul McNamara z Jeruzaléma.





K tomu: Izrael obviněn, že u centra humanitární pomoci zabil desítky lidí: