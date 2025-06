Rusko: Ministerstvo financí informovalo o zpětinásobení deficitu rozpočtu

11. 6. 2025

čas čtení 4 minuty

Zálohové platby na vojenské výdaje skončily, ale rozpočtový deficit nadále roste. V květnu přidal 168 miliard rublů a za pět měsíců činil 3,4 bilionu rublů, neboli 1,5 % HDP, uvedlo ministerstvo financí. To je téměř pětkrát více než před rokem a téměř vše, co je plánováno na tento rok: 3,8 bilionu rublů nebo 1,7 % HDP - takové pozměňovací návrhy přijala Duma ve druhém čtení. Původně se ministerstvo financí chystalo na rozpočet s třikrát nižším schodkem: 1,2 bilionu rublů, neboli 0,5 % HDP.

Rozpočet v květnu dopadl o něco hůře, než se očekávalo: Růst příjmů se zpomaluje, zpomalily se i výdaje po zálohách na začátku roku, ale ne tolik, komentuje ekonom Jegor Susin. Podle jeho odhadů je zatím trajektorie deficitu asi 1 % HDP nad plánovanou úrovní. To odpovídá téměř 6 bilionům rublů. Očekávají deficit ve výši 6-7 bilionů rublů.

Válka posunula kalendář rozpočtových výdajů. Dříve byly peníze ze státní pokladny utráceny rovnoměrně s nárůstem v prosinci, kdy se uzavírají kontrakty. Od roku 2023 ministerstvo financí přiděluje peníze na vojenské zakázky na začátku roku a v polovině roku se výdaje vracejí k normálu až do nového skoku v listopadu až prosinci. Analytici proto očekávali, že od května se rozpočet posune do přebytku, ale ukázalo se, že je tomu jinak.

Nízké ceny ropy a silný rubl zklamaly: Květen byl šestým měsícem růstu směnného kurzu v řadě. Příjmy z rozpočtu na ropu a plyn se v květnu ukázaly jako nejnižší za 2,5 roku - pouze 513 miliard rublů. Za pět měsíců činily 4,24 bilionu rublů, o 14,4 % méně než o rok dříve (na konci čtyř měsíců byl nedostatek 10,3 %). Hlavní úpravou rozpočtu je snížení příjmů z ropy a zemního plynu o 2,6 bilionu rublů. Zatím překračují základní úroveň, "ale existuje riziko jejich poklesu v důsledku oslabení cenového prostředí," uvádí ministerstvo financí.

V květnu nahromadili téměř 2 biliony rublů a za pět měsíců - 10,5 bilionu - o 12,3 % více než v lednu až květnu 2024.

V květnu rozpočet utratil 2,6 bilionu rublů a za pět měsíců - 18,1 bilionu, o 3,1 bilionu rublů více než před rokem. Část výdajů byla financována z dodatečných příjmů z neropných a plynových trhů obdržených na konci roku 2024, tvrdí ministerstvo financí a ujišťuje, že rozpočet sestaví podle aktualizovaného plánu. "Výdaje nadále sledovaly "vysokou" trajektorii," uvádějí analytici "Hard Figures". Meziroční tempo růstu nákladů v lednu až květnu zůstalo na úrovni prvních čtyř měsíců, tj. 21 %.

Ministerstvo financí plánuje utratit 42,3 bilionu, to znamená, že do konce roku bude nutné utratit o 3,9 % méně než v červnu až prosinci 2024, tvrdí analytici MMI: "Jedná se o snížení reálných výdajů o více než 12 %, a to je stěží možné." Očekávají výdaje ve výši nejméně 44-45 bilionů rublů a příjmy nedosáhnou oproti plánu nejméně 0,5 bilionu rublů.

S ohledem na zálohy a změny v plánech, aby dosáhlo aktualizované roční úrovně, musí ministerstvo financí udržovat přebytek od května do listopadu na úrovni 270 miliard rublů měsíčně, napsali analytici Gazprombank po úpravě rozpočtu. To je více než průměrná úroveň za poslední roky v této době, 210 miliard rublů měsíčně. Odborníci z Gajdarova institutu očekávali vrchol rozpočtového deficitu v květnu až červnu, poté se situace zlepší. Zpomalení ekonomiky, zhoršení podmínek zahraničního obchodu, vysoká klíčová sazba, geopolitické výzvy - to vše vytváří tlak na rozpočet a zhoršuje stávající nerovnováhy, poznamenali, ale půjčování spolu s likvidními aktivy NWF je podle jejich názoru docela schopné kompenzovat výpadek rozpočtových příjmů. Do konce května likvidní část rezervního fondu klesla na 2,8 bilionu rublů, rozpočet předpokládá použití 447 miliard rublů na pokrytí výpadku příjmů z ropy a plynu.

Zdroj v ruštině: ZDE

