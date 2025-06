Trump vysílá do Los Angeles další tisíce vojáků, starostka města varuje, že město je zneužíváno jako „experiment“

10. 6. 2025

čas čtení 9 minut



Kalifornští představitelé odsuzují autoritářského prezidenta, zatímco v Los Angeles a okolí pokračují demonstrace proti raziím zaměřeným na imigranty



Trumpova administrativa v pondělí vyslala do Los Angeles přibližně 4 000 příslušníků Národní gardy v reakci na protesty proti raziím zaměřeným na imigranty. Jedná se o mimořádnou mobilizaci vojáků proti obyvatelům USA, kterou kalifornští představitelé označili za „autoritářskou“.



Napětí mezi federální vládou a druhým největším městem v USA se o víkendu dramaticky vyostřilo, když obyvatelé vyšli do ulic, aby demonstrovali proti sérii brutálních zásahů proti imigrantským komunitám. Útoky v regionu postihly pracovníky v oděvním průmyslu, dělníky a restaurace a prezident významného kalifornského odborového svazu byl zatčen federálními agenty, když působil jako pozorovatel komunity během zatýkání americkou imigrační a celní policií (ICE).

Navzdory slznému plynu a dalšímu násilí během víkendu pokračovali demonstranti v pondělí v protestních akcích a rodiny zadržených imigrantů prosily o propuštění svých blízkých.



Trumpova administrativa původně uvedla, že do Los Angeles bude vysláno 2 000 příslušníků národní gardy, ale kalifornský guvernér Gavin Newsom v pondělí večer oznámil, že byl informován o vyslání dalších 2 000 vojáků, ačkoli podle jeho slov bylo dosud nasazeno pouze 300 vojáků a zbytek „sedí nevyužitý ve federálních budovách bez rozkazů“. Federální úřady rovněž uvedly, že armáda vyšle přibližně 700 mariňáků, což je mimořádný případ nasazení vojáků proti americkým občanům.



V pondělí se po celých USA rozšířily převážně pokojné protesty proti ICE, mimo jiné v New Yorku, Chicagu, Dallasu a San Francisku, kde se večer shromáždily stovky lidí, aby prošli historickou latinskoamerickou čtvrtí Mission. V Austinu demonstranti pochodovali před centrem ICE a skandovali slogany jako „No more ICE“ (Konec ICE) a drželi transparenty s nápisy „Žádný člověk není nelegální“. V centru Los Angeles uspořádala Americká unie pro občanské svobody (ACLU) demonstraci, na které požadovala ukončení razií ICE. Přerušované protesty pokračovaly až do večera, kdy policie použila gumové projektily k rozehnání davu několika stovek lidí, kteří se shromáždili poblíž federální budovy.



Aktivisté se také shromáždili na podporu Davida Huerta, předsedy SEIU California a SEIU-USWW, který byl v pátek zatčen a nejprve hospitalizován. Huerta byl obviněn ze spiknutí s cílem bránit úřední osobě, za což mu hrozí šest let vězení. V pondělí byl propuštěn a novinářům řekl: „Tento boj je náš, je to boj naší komunity, ale patří všem. Všichni musíme za ně bojovat.“



Napětí vzrostlo, když Kalifornie podala žalobu proti Trumpově administrativě, v níž zpochybnila nasazení národní gardy proti vůli guvernéra Newsoma. Trumpův poradce pro pohraniční otázky Tom Homan mezitím pohrozil zatčením Newsoma a starostky Los Angeles Karen Bassové, což guvernér označil za „nezpochybnitelný krok směrem k autoritářství“.



Trump, který národní gardě před jejím příjezdem do města poblahopřál k „skvělé práci“, řekl, že bez ní by Los Angeles bylo „zcela zničeno“.



Homan v televizi Fox News prohlásil, že ICE „dostalo z ulic spoustu špatných lidí“. Bez uvedení konkrétních detailů řekl, že byli zatčeni členové gangů a lidé s vážnými trestními záznamy, ale také připustil, že ICE zadržuje imigranty bez trestního rejstříku.



Homan také NBC News sdělil, že se chystají další razie a že zatýkání Ice pokračovalo v pondělí v celé jižní Kalifornii.



Žaloba Kalifornie podaná v pondělí večer proti Trumpovi a jeho ministru obrany Peteovi Hegsethovi uvádí, že prezident „zneužil protest, který místní úřady měly pod kontrolou, k dalšímu bezprecedentnímu uchopení moci ... na úkor suverenity státu Kalifornie a bez ohledu na autoritu a roli guvernéra jako vrchního velitele národní gardy státu“.



Žaloba, která se snaží zabránit ministerstvu obrany nasadit státní národní gardu, uvádí, že v Los Angeles nedošlo k žádné „rebelii“ ani „povstání“. Kalifornie také uvedla, že během razií agenti ICE „podnikli kroky, které vyvolaly napětí a protesty“ a „vyvolaly paniku“. Kalifornie poznamenala, že ICE uzavřela celé ulice kolem cílových budov, použila neoznačená obrněná vozidla s paramilitární výzbrojí a nekoordinovala své kroky s losangeleskými policejními úředníky.



Rob Bonta, kalifornský generální prokurátor, který žalobu podal, uvedl, že prezident se „snaží vyvolat chaos a krizi v terénu pro své vlastní politické cíle“.



V pondělí se také ozvaly rodiny, které byly terčem nedávných razií. Pracovníci sdružení Trabajadores Unidos Workers United, které hájí práva imigrantů, uspořádali tiskovou konferenci před budovou Ambiance Apparel, před skladem v oděvní čtvrti, který byl v pátek předmětem razie.



Jedna žena řekla, že byla svědkem razie, při které byl její otec „unesen ICE“, a dodala: „To, co se stalo, nebylo správné. Nebylo to legální. V této zemi máme všichni právo na spravedlivý proces... Na vlastní oči jsem viděla bolest rodin, které plakaly, křičely a nevěděly, co mají dělat.“



Yurien Contrerasová řekla, že její rodina nemá od odvedení otce Maria Romera žádné zprávy: „Byla jsem svědkem toho, jak mému otci nasadili pouta, spoutali ho od pasu a od kotníků.“ Právníci z Immigrant Defenders Law Center (ImmDef) zjistili, že imigranti zadržení v Los Angeles byli nejprve drženi v suterénu federální budovy, kde jim údajně více než 12 hodin odepírali jídlo, vodu a postele.





Starostka Bassová uvedla, že Los Angeles je „hrdé město imigrantů“, a ostře odsoudila razie. V pondělí večer novinářům řekla, že většině zadržených byl odepřen přístup k právníkům a mnoho z nich „zmizelo“ na neznámá místa. „Nemohu dostatečně zdůraznit míru strachu a teroru, která panuje v Angelenos,“ řekla a dodala, že nebude tolerovat, aby Bílý dům používal LA jako „testovací případ“ pro tento druh federálních represí.





Perez z právní podpůrné skupiny poukázal na to, jak jsou imigranti hluboce zakořeněni v životě Los Angeles, což činí povstání proti raziím nevyhnutelným: „Když se město jako toto stane terčem imigrační razie ze strany takovéto vlády, musíte počítat s masivním odporem ze strany obyvatelstva.“





Zdroj v angličtině ZDE

Bassová také odsoudila vandalismus a uvedla, že demonstranti budou zatčeni za „násilné“ činy. LAPD v pondělí uvedla, že v sobotu bylo zatčeno 29 osob za „nerozpuštění shromáždění“ a v neděli bylo zatčeno dalších 21 osob za řadu trestných činů, včetně rabování, pokusu o vraždu pomocí zápalné láhve a napadení policisty.Aktivisté za občanská práva kritizovali militarizovanou reakci místních bezpečnostních složek, včetně losangeleské policie LAPD, která má v minulosti na kontě zranění demonstrantů, což někdy vedlo k nákladným mimosoudním vyrovnáním. Při protestech bylo zraněno několik novinářů, v neděli byl australský reportér při natáčení zblízka zasažen gumovým projektilem.„Když se obyvatelé shromáždí, aby využili svých práv zaručených prvním dodatkem ústavy, LAPD často reaguje demonstrací síly,“ řekl Sergio Perez, výkonný ředitel Centra pro lidská práva a ústavní právo, právní podpůrné skupiny, který byl při protestech přítomen. „Když se objevíte v protidemonstračním vybavení a paramilitární výstroji, vnášíte do již tak dynamické situace výbušný prvek, který eskaluje situaci.“LAPD uvedla, že policisté během víkendu vystřelili více než 600 gumových projektilů. V neděli protestovaly tisíce lidí, kteří se shromáždili kolem radnice a federálního vězení a v jednu chvíli obsadili dálnici.Jim McDonnell, šéf LAPD, uvedl, že když policisté střílejí na demonstranty, používají „munici určenou k zásahu konkrétního cíle“, ale dodal: „To neznamená, že vždy zasáhnou zamýšlený cíl.“ Řekl, že je „velmi znepokojen“ záběry novinářky zasažené municí.Ohledně nasazení mariňáků do města uvedl, že jeho policie nebyla oficiálně informována a že jejich příjezd bude představovat „významnou logistickou a operační výzvu“. Bassová řekla, že jednotky národní gardy pouze střeží dvě budovy: „Potřebují k tomu mariňáky? To nechápu.“Hegseth mezitím uvedl, že mariňáci jsou potřební k „obnovení pořádku“ a „obraně federálních policistů“.Trumpova federalizace jednotek národní gardy je prvním případem, kdy americký prezident využil takové pravomoci od nepokojů v Los Angeles v roce 1992, kdy v reakci na zproštění viny čtyř bílých policistů za brutální zbití černošského motoristy Rodneyho Kinga vypukly rozsáhlé násilnosti. Jedná se také o první nasazení bez výslovné žádosti guvernéra od roku 1965.V okrese Los Angeles žije 3,5 milionu imigrantů, kteří tvoří třetinu obyvatelstva. Demonstrace přicházejí v době, kdy Bílý dům agresivně zesílil imigrační kontroly masovými zadržováními v přeplněných zařízeních, novým zákazem cestování, rozsáhlým zásahem proti zahraničním studentům a narychlo provedenými deportacemi bez řádného soudního řízení.