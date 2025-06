Izrael oznámil předání systémů protivzdušné obrany Ukrajině

11. 6. 2025

Izrael přiznal dodávky zbraní Ukrajině. Kyjeva byly předány zejména systémy protivzdušné obrany Patriot, které byly ve výzbroji této blízkovýchodní země od počátku 90. let, řekl izraelský velvyslanec na Ukrajině Michael Brodsky.

"Systémy Patriot, které jsme kdysi obdrželi od Spojených států, jsou nyní na Ukrajině. Dohodli jsme se na jejich přesunu na Ukrajinu. A o tom se žel příliš nemluvilo. Ale když říkají, že Izrael vojensky nepomohl, není to pravda. To není pravda," řekl v rozhovoru s blogerkou Maričkou Dovbenko, aniž by upřesnil, kdy přesně k doručení došlo.

Podle Brodského musí Izrael sedět "na dvou židlích" a udržovat vztahy jak s Moskvou, tak s Kyjevem. Jeruzalém však vstupuje do dialogu především o tématech souvisejících s bezpečností Izraele a jeho občanů, protože nebezpečí pro ně je "obrovské".

Loni v létě zdroje Financial Times uvedly, že Spojené státy, Izrael a Ukrajina jednají o dodávkách až osmi systémů Patriot které jsou ve výzbroji IDF Kyjevu. Musely být odepsány z důvodu jejich životnosti přesahující 30 let. V lednu 2025 společnost Axios poznamenala, že americká armáda odstranila asi 90 raket Patriot ze skladů v Izraeli a dodala je do Polska k odeslání na Ukrajinu.

The New York Times zároveň s odvoláním na americké představitele napsaly, že v souvislosti se zintenzivněním ruského ostřelování Ukrajiny Kyjev obdrží další instalaci Patriotu. Systém procházel v Izraeli velkými opravami a na Ukrajinu měl být dodán do léta. Západní spojenci také diskutovali o přesunu dalšího Patriotu z Německa nebo Řecka. Celkem měla Ukrajina v té době osm takových systémů protivzdušné obrany, ale dva z nich nefungovaly.

Izraelské úřady dříve oficiálně neoznámily vojenskou pomoc Ukrajině a zaměřily své úsilí na humanitární dodávky. Premiér Benjamin Netanjahu prohlásil, že pokud budou zbraně převezeny do Kyjeva, mohly by padnout do rukou íránské armády a budou použity proti Izraeli.

