Izraelská palba a letecké údery vyvraždily ve středu v Gaze dalších nejméně 41 Palestinců a 200 lidí zranily

11. 6. 2025

Izraelská palba a letecké údery zabily ve středu v Gaze nejméně 41 Palestinců, většina z nich v humanitárním centru provozovaném americkou organizací Gaza Humanitarian Foundation v centru pobřežního území, uvedli místní zdravotníci.



Lékaři v nemocnicích Shifa a Al-Quds uvedli, že nejméně 25 lidí bylo zabito izraelskou střelbou, když se blížili k humanitárnímu centru poblíž bývalé osady Netzarim, a desítky dalších byly zraněny.



Izraelská armáda uvedla, že její jednotky v noci vystřelily varovné výstřely na podezřelé osoby, které postupovaly a ohrožovaly vojáky v oblasti Netzarimského koridoru.



„Stalo se tak navzdory varování, že se jedná o aktivní bojovou zónu. IDF je informována o zprávách o zraněných osobách; podrobnosti se prověřují,“ dodala.





Desetiletý palestinský chlapec, který přežil izraelský letecký útok v Gaze minulý měsíc, při kterém Izraelci vyvraždili jeho otce-lékaře a jeho devět sourozenců, měl ve středu přiletět do Itálie na léčbu



Adam a jeho matka, pediatrička Alaa al-Najjar, měli ve středu večer odletět do Milána v severní Itálii spolu s tetou a čtyřmi bratranci, uvedl ministr zahraničí Antonio Tajani.



„Adam přiletí do Milána a bude přijat do nemocnice Niguarda, protože má mnohočetné zlomeniny a bude tam léčen,“ řekl Tajani rozhlasové stanici Rtl.



Letadlo s Palestinci, kteří potřebují lékařskou péči, má podle ministerstva zahraničí přistát v 19:30 místního času (17:30 GMT/18:30 BST) na milánském letišti Linate.



Adam přišel o ruku a utrpěl těžké popáleniny po celém těle po útoku na rodinný dům ve městě Khan Younis 23. května. Jeho matka byla v práci, když bomba zasáhla dům, zabila devět jejích dětí a zranila Adama a jeho otce, lékaře Hamdiho al-Najjara, který zemřel minulý týden.



Mohammad Abu Salima, ředitel nemocnice al-Shifa v Gaze, sdělil agentuře Agence France-Presse (AFP), že do nemocnice bylo převezeno 24 těl lidí zabitých při čekání na vstup do humanitárního centra, kde izraelské síly zahájily palbu.. Uvedl, že nemocnice ošetřuje 96 zraněných Palestinců.



Nemocnice Al-Awda v táboře Nuseirat v centrální Gaze uvedla v prohlášení, že přijala sedm těl a ošetřuje 112 lidí, kteří byli při stejném incidentu zraněni.



Záchranáři v Gaze sdělují, že izraelská palba poblíž centra pomoci zabila 31 lidí





Mluvčí civilní obrany v Gaze Mahmúd Bassal řekl agentuře Agence France-Presse (AFP), že 31 Palestinců bylo zabito a asi 200 zraněno, když izraelské síly ve středu zahájily palbu na lidi čekající na vstup do centra pro distribuci potravin podporovaného USA.





„Převáželi jsme nejméně 31 mrtvých a asi 200 zraněných v důsledku izraelské tankové a dronové palby na tisíce občanů, kteří se vydali pro potraviny do amerického centra pomoci,“ řekl Bassal agentuře AFP.Izraelská armáda na žádost AFP o komentář nereagovala.Bassal uvedl, že se od 2:00 ráno shromáždily tisíce Palestinců v naději, že se dostanou do centra distribuce potravin podporovaného USA a Izraelem.„Izraelské tanky několikrát vystřelily, poté kolem 5:30 ráno zesílily palbu, což se časově shodovalo s intenzivní palbou z dronů mířících na civilisty,“ řekl.Od 27. května, kdy Gaza Humanitarian Foundation (GHF) poprvé otevřela distribuční místa pomoci na palestinském území, došlo k sérii smrtelných střeleb. Izrael čelil rostoucí mezinárodní kritice za humanitární podmínky.Po příletu do Paříže na cestě do své domovské země Švédska Thunbergová vyzvala k propuštění dalších aktivistů, kteří byli zadrženi na lodi Madleen. Popisovala „docela chaotickou a nejistou“ situaci během zadržení.Podmínky, kterým čelili, „nejsou vůbec nic ve srovnání s tím, čím právě procházejí lidé v Palestině a zejména v Gaze“, řekla. Cesta měla být protestem proti izraelským omezením pomoci více než 2 milionům obyvatel Gazy po 20 měsících války, uvedla Freedom Flotilla Coalition, skupina stojící za touto cestou.„Byli jsme si dobře vědomi rizik této mise,“ řekla Thunbergová. „Cílem bylo dostat se do Gazy a rozdat pomoc.“ Aktivisté se budou podle AP i nadále snažit dostat pomoc do Gazy.V pondělí americký prezident Donald Trump označil Thunbergovou za „mladou rozhněvanou osobu“ a doporučil jí, aby navštěvovala kurzy sebeovládání. „Myslím, že svět potřebuje mnohem více mladých rozhněvaných žen,“ reagovala Thunbergová v úterý.Podle agentury AP Thunbergová uvedla, že aktivisté byli drženi odděleně a někteří měli potíže s přístupem k právníkům. Na otázku, proč souhlasila s deportací, odpověděla: „Proč bych chtěla zůstat v izraelském vězení déle, než je nutné?“Thunbergová vyzvala své příznivce, aby požádali své vlády, „aby požadovaly nejen humanitární pomoc pro Gazu, ale především konec okupace a systémového útlaku a násilí, kterému jsou Palestinci vystaveni každý den“. Uznání Palestiny je podle ní „absolutním minimem“, které mohou vlády udělat, aby pomohly.„Jsou to nejradikálnější zastánci nezákonného a násilného osídlování,“ řekla Wongová novinářům na tiskové konferenci ve středu ráno. Její komentář si můžete poslechnout v následujícím videu:Austrálie uvalila sankce na dva izraelské ministry kvůli „násilným“ osadám na Západním břehu – videoUSA odsoudily rozhodnutí Velké Británie, Kanady, Norska, Nového Zélandu a Austrálie uvalit sankce na dva izraelské ministry za „závažné porušování“ lidských práv v Gaze, informovala agentura PA.Ministr zahraničí Donalda Trumpa Marco Rubio uvedl, že zákaz cestování a zmrazení majetku uvalené na Itamara Ben-Gvira a Bezalela Smotricha „neposouvají úsilí USA o dosažení příměří“ a vyzval k zrušení těchto opatření.Velká Británie se k tomuto kroku připojila spolu s Austrálií, Kanadou, Novým Zélandem a Norskem. Rubio uvedl, že USA „stojí bok po boku“ s Izraelem.Britský ministr zahraničí David Lammy v úterý uvedl, že ministři „po celé měsíce podněcovali násilí proti palestinskému lidu a podporovali závažné porušování lidských práv“.V příspěvku na Twitteru Rubio uvedl, že „Spojené státy odsuzují sankce uvalené vládami Spojeného království, Kanady, Norska, Nového Zélandu a Austrálie na dva členy izraelské vlády. Tyto sankce nepřispívají k úsilí USA o dosažení příměří, návrat všech rukojmích domů a ukončení války.“Dále uvedl, že USA připomínají „svým partnerům, aby nezapomínali, kdo je skutečným nepřítelem“. Rubio dodal:Spojené státy naléhavě žádají zrušení sankcí a stojí bok po boku s Izraelem.Sankce proti izraelským ministrům bezpečnosti a financí byly oznámeny v úterý. Smotrich i Ben-Gvir patří k pravicovým stranám, které pomáhají udržet křehkou koaliční vládu Benjamina Netanjahua, a oba jsou kritizováni za svůj tvrdý postoj k Gaze.Smotrich vedl kampaň proti poskytování pomoci Gaze a také podpořil rozšíření izraelských osad na Západním břehu, které jsou podle mezinárodního práva považovány za nelegální. Ben-Gvir mezitím vyzval k přesídlení obyvatel Gazy z tohoto území.Agentura PA uvádí, že ve společném prohlášení s ministry zahraničí dalších zemí, které rovněž uvalily sankce, Lammy uvedl, že oba sankcionovaní ministři podněcovali „závažné porušování palestinských lidských práv“ a označil jejich jednání za „nepřijatelné“.Prohlášení dále uvádí:Budeme usilovat o okamžité příměří v Gaze, okamžité propuštění zbývajících rukojmích hnutím Hamás, které nemůže mít žádnou budoucí roli ve správě Gazy, zvýšení pomoci a cestu k řešení spočívajícímu ve dvou státech.Downing Street uvedl, že oba muži byli sankcionováni „jako soukromé osoby“, nikoli „jako představitelé svých ministerstev a úřadů“.Zdroj v angličtině ZDE