EU připravuje sankce proti dvěma čínským bankám obchodujícím s Ruskem

13. 6. 2025

čas čtení 1 minuta

Evropská unie plánuje zahrnout čínské banky zapojené do obchodu s Ruskem na sankční seznamy, uvádějí dokumenty Evropské komise, která v úterý představila 18. balík sankcí proti Ruské federaci. Evropská unie plánuje zahrnout čínské banky zapojené do obchodu s Ruskem na sankční seznamy, uvádějí dokumenty Evropské komise, která v úterý představila 18. balík sankcí proti Ruské federaci.

V plánu je zahrnout na "černé listiny" dvě regionální banky, které působí v čínských provinciích sousedících s Ruskem.

Byly to právě regionální banky, které se staly klíčovým platebním kanálem mezi Ruskem a Čínou poté, co Spojené státy na konci loňského roku zpřísnily režim finančních sankcí a pohrozily sekundárními opatřeními každé úvěrové instituci zapojené do obchodu s Ruskem. Platební síť vytvořená po návštěvě Vladimira Putina v Pekingu v květnu loňského roku zahrnovala nejméně 6 regionálních bank v Číně.

Kromě provádění plateb a poskytování exportního financování poskytovaly také krypto služby, které pomohly Rusku obejít sankce. V rámci sankčního režimu budou tyto banky odříznuty od finančního systému Evropské unie.

EU také plánuje zahrnout do 18. balíku sankcí více než 30 fyzických a právnických osob, dalších 22 ruských bank bude odpojeno od systému SWIFT a dalších 77 tankerů "stínové flotily" bude zařazeno na "černé listiny".

A konečně Evropská komise navrhuje uvalit zákaz na obnovení provozu plynovodu Nord Stream a snížit cenový strop pro ruskou ropu z 60 na 45 dolarů za barel. Dodávky za vyšší cenu budou zbaveny evropského pojištění a evropské tankerové společnosti budou mít zakázáno přepravovat takovou ropu.

Další balík sankcí bude pravděpodobně přijat příští týden, řekl ve středu německý kancléř Friedrich Merz. "Rusko představuje bezpečnostní hrozbu na obou stranách Atlantiku," řekl a dodal, že americký Kongres také pracuje na nových opatřeních.

Zdroj v angličtině: ZDE

