Syn veze na kole svého mrtvého otce, zastřeleného Izraelci při čekání na potraviny

14. 6. 2025

čas čtení < 1 minuta

Video ukazuje mladého muže, který veze na kole svého mrtvého otce, který byl zastřelen při pokusu o získání potravinových balíčků v humanitárním centru Gaza Humanitarian Foundation (GHF) v Gaze. Izraelské síly zabily od otevření humanitárních center GHF více než 220 Palestinců.

Video shows a young man carrying his dead father on a bicycle after he was shot while trying to secure food parcels at a Gaza Humanitarian Foundation (GHF) aid site in Gaza.



Israeli forces have killed more than 220 Palestinians at GHF aid distribution sites since they opened. pic.twitter.com/AS23aOiPGh