HRW: Příliš pomalá změna postoje k izraelskému porušování lidských práv

14. 6. 2025

čas čtení 3 minuty

V posledních týdnech se objevily některé povzbudivé signály, které naznačují, že západní vlády konečně mění svůj přístup k Izraeli a Palestině. Nicméně, vzhledem k tomu, že zneužití a zvěrstva na okupovaném palestinském území pokračují bez konce, je před námi ještě dlouhá cesta, píše Andrew Stroehlein ve svém každodenním přehledu.

V koordinovaném kroku oznámily tento týden Austrálie, Kanada, Nový Zéland, Norsko a Spojené království individuální sankce proti dvěma izraelským ministrům: ministru národní bezpečnosti Itamaru Ben-Gvirovi a ministru financí Bezalelu Smotrichovi.

Tato opatření nesouvisela s Gazou. Pět vlád sankcionovalo oba ministry za jejich roli při podněcování násilí proti Palestincům na Západním břehu. To, co se děje na Západním břehu, je někdy přehlíženo kvůli devastaci v Gaze, ale je to také otřesné.