Jihoafrická republika: Sněžení a záplavy ve Východním Kapsku si vyžádaly 57 životů, čtyři studenti se stále pohřešují

16. 6. 2025

Počet obětí povodní ve Východním Kapsku dosáhl 57 lidí, čtyři studenti se stále pohřešují poté, co byl povodní smeten minibusový taxík. Počet obětí povodní ve Východním Kapsku dosáhl 57 lidí, čtyři studenti se stále pohřešují poté, co byl povodní smeten minibusový taxík.

Vládní ministři navštěvují postižené rodiny, zatímco opozice obviňuje provinční vládu za špatný stav infrastruktury a pomalé reakce.

Počet obětí ničivých záplav ve Východním Kapsku se vyšplhal na 57 lidí, přičemž ministr vlády Velenkosini Hlabisa řekl, že mu láme srdce, když vidí tolik zničených rodin.

Ministr pro družstevní správu a tradiční záležitosti Hlabisa oznámil toto číslo, když sám zkoumal škody v oblasti Mthatha.

Ministr řekl, že je hrozné být svědkem toho, jak lidé umírají tímto způsobem.

"Je velmi smutné být svědkem 57 lidí, kteří jsou nyní hlášeni mrtví, pokud jde o zprávu, kterou jsme obdrželi dnes ráno. Padesát sedm není jen číslo, jsou to lidská těla, z nichž některá byla živiteli rodin a některá byla jedinými dětmi ve svých rodinách," řekl.

Dodal, že od čtvrtka navštíví rodiny zesnulých obětí.

Mezitím bylo v Mthatha obnoveno pátrání po pohřešovaných osobách. Čtyři studenti se stále pohřešují poté, co povodně smetly minibus, ve kterém cestovali.

Ministryně základního školství Siviwe Gwarube je mezi vládními úředníky, kteří navštíví tuto oblast. Navštíví také školu a rodiny zesnulých žáků.

Gwarube popsala smrt šesti žáků z Jumba Senior Secondary School jako srdcervoucí.

"Jde o to, abychom přišli a postavili se za naše kolegy, kteří trpí touto tragickou ztrátou. Víme o 49, samozřejmě, že všechny mise a veškeré úsilí jsou zaměřeny na nalezení těchto studentů, aby to mohlo přinést uzavření a určitý druh uzdravení rodinám," řekla.

"Také jsem o této záležitosti řekla prezidentovi, zejména o učencích, kteří zahynuli při včerejší nehodě, a o těch, kteří se stále pohřešují. Věřím, že vzhledem k tomu, jak velká je tato tragédie, budeme schopni získat národní zdroje, aby se dostaly do tohoto regionu," řekla.

Mezitím opoziční organizace Bojovníci za ekonomickou svobodu ve Východním Kapsku vyzvala k tomu, aby byla na provinční vládu uvalena nucená správa.

Vůdkyně EFF Zilindile Vena obvinila z úmrtí provinční vládu a řekla, že se jim dalo zabránit, kdyby tam byla řádná infrastruktura.

Vena řekla, že úředníci, kteří nedokázali zajistit, aby v provincii byla řádná infrastruktura, musí být pohnáni k odpovědnosti.

"Byly poslány peníze na to, aby tato infrastruktura byla vybudována, aby byla udržována, a bylo to provedeno? A kdo je za to zodpovědný?" zeptala se.

Vena říká, že je třeba vést lidi k odpovědnosti, a dodává: "I když došlo k povodním, lidé se topili a reakce přišla až o šest hodin později."

"A to navzdory varováním před počasím a komunikaci obcí, které komunitám říkají, aby se připravily na silné deště. Přesto byla obec zastižena nepřipravená."

