Izraelská rodina jásala, když íránské rakety dopadly na palestinské město a usmrtily 18 lidí

16. 6. 2025

čas čtení < 1 minuta

Izraelská rodina jásala, když íránské rakety dopadly na palestinské město v severním Izraeli a způsobily 18 obětí. Když rakety dopadaly, skandovali „Ať vaše vesnice shoří“, což je populární nacionalistický slogan a název písně izraelského zpěváka Kobiho Peretze, která vyzývá k vypálení Gazy.

An Israeli family cheered as Iranian missiles fell on a Palestinian town in northern Israel, causing 18 casualties.



As the rockets fell, they chanted "May your village burn", a popular nationalist slogan and the name of a song by Israeli singer Kobi Peretz calling to burn Gaza. pic.twitter.com/jTSGSQ1kar