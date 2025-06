Írán vyhrožuje uzavřením Hormuzského průlivu, kterým prochází čtvrtina světové přepravy ropných produktů

16. 6. 2025

Teherán na pozadí probíhající izraelské vojenské operace proti Íránu zkoumá možnost uzavření Hormuzského průlivu, který spojuje Perský záliv s Ománským zálivem a je strategicky důležitý pro dodávky ropy na světové trhy.

To bylo uvedeno zástupcem jednokomorové Islámské poradní rady, členem Komise pro národní bezpečnost a zahraniční politiku Íránu Ismailem Kousarim, hlásí Rokna. "Otázka uzavření Hormuzského průlivu se nyní zvažuje a Írán nebude váhat učinit vhodné rozhodnutí," řekl.

Přibližně čtvrtina světového námořního obchodu s ropou a ropnými produkty, tedy 18 milionů barelů, prochází denně z Íránu, Iráku, Kuvajtu, Saúdské Arábie a Spojených arabských emirátů přes Hormuzský průliv, uvádí Bloomberg (podle Financial Times je toto číslo 21 %). Analytici agentury se domnívají, že uzavření průlivu je "nejextrémnějším scénářem" eskalace konfliktu mezi Izraelem a Íránem, který eskaloval v noci 13. června, kdy IDF zahájila rozsáhlé údery na íránský jaderný program a další vojenské cíle, přičemž zlikvidovala několik desítek vrcholných velitelů íránské armády a zpravodajských služeb.

Úplná blokáda přepravy z Perského zálivu by mohla způsobit jedno z nejvýznamnějších narušení v historii moderního trhu, které by bylo srovnatelné s krizemi v 70. letech, poznamenává Bloomberg. JPMorgan Chase & Co. odhaduje, že ceny ropy by v tomto scénáři mohly vzrůst na 130 dolarů za barel.

"Ačkoli američtí vojáci v regionu zareagují rychle a znovu otevřou průliv, vytlačí to ceny ropy Brent vysoko nad hranici 100 dolarů za barel," komentovala FT Amena Bakrová, vedoucí oddělení Blízkého východu a OPEC+ v energetickém think tanku Kpler.

Největší světová společnost ropných tankerů Frontline v souvislosti s izraelskými útoky na Írán, jak již FT napsaly dříve, pozastavila uzavírání nových kontraktů na plavbu do Perského zálivu přes Hormuzský průliv.

Kromě ropy průlivem prochází až 30 % světových dodávek zkapalněného zemního plynu.

