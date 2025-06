Rusku hrozí nová ekonomická stagnace

18. 6. 2025

Působivé údaje o hospodářském růstu v letech 2023-2024 jsou minulostí. Nejenže se ekonomika hodně zpomalila, ale nic nenasvědčuje tomu, že by ji něco mohlo znovu urychlit. Působivé údaje o hospodářském růstu v letech 2023-2024 jsou minulostí. Nejenže se ekonomika hodně zpomalila, ale nic nenasvědčuje tomu, že by ji něco mohlo znovu urychlit.

"Neexistují žádné výrazné 'hnací síly růstu': model založený na kombinaci růstu mezd, příjmů a spotřeby, bytové výstavby a nahrazování dovozu již nefunguje," píší odborníci z CMASF, analytického centra blízkého úřadům, v přehledu makroekonomických trendů a uzavírají: "Zdá se, že se vytvořila 'ekonomika stagnace'."

To se již stalo. Po anexi Krymu a prvních sankcích rostla ruská ekonomika po dobu 10 let v průměru o 1,1 % ročně a před pandemií přidala za šest let (2014-2019) necelých 6 %.

Vysokofrekvenční údaje o ekonomické dynamice ukazují na přinejmenším dočasné známky zlepšení situace, poznamenávají experti CMASF, ale okamžitě konstatují: "Je pravda, že toto zlepšení je čistě lokální povahy." Ropný průmysl, maloobchod a spotřebitelská aktivita mírně ožily, uvádějí, ale obecně je v průmyslu stagnace a v civilních neenergetických sektorech zpracovatelského průmyslu produkce od začátku roku neustále klesá. Výsledkem bylo mírné snížení využití kapacit – a to autoři přehledu považují za dobrou zprávu: Relevance omezení výkonu pro výkon klesá.

Vývoz zboží, pokud bude eliminována sezónnost, zůstává podle CMASF na trendu postupného poklesu. Dovoz se vrátil k pomalému růstovému trendu kvůli posílení rublu, ale ten se ve druhé polovině roku alespoň zpomalí kvůli problémům s prodejem, pokračují.

Rychlý růst investic do dlouhodobého majetku je ošidný a s největší pravděpodobností je spojen s investicemi do nehmotných aktiv, domnívají se autoři přehledu. Hlavní investiční zdroj, zisky firem, klesají a ve struktuře HDP z hlediska příjmů dochází k výraznému vytěsňování zisků mzdami.

Ne vše je v pořádku ani s příjmy a spotřebou obyvatelstva. Inflace se výrazně zpomalila (centrální banka dokonce poprvé po téměř třech letech snížila klíčovou sazbu – a to je další dobrá zpráva), ale pokud jde o spotřební koš nízkopříjmové populace, CMASF píše: "V souladu s tím je ukazatel blahobytu této skupiny obyvatelstva téměř rok pod úrovní před rokem." Ohledně mezd panuje v letošním roce velká nejistota kvůli zvýšení daně z příjmu fyzických osob: Společnosti odložily některé platby z prvního čtvrtletí na prosinec. Experti CMASF však hovoří o riziku nikoli stagnace, ale kontrakce reálných (inflačně očištěných) mezd.

Ve struktuře spotřebitelských výdajů již neexistují žádné "růstové zóny" a dochází k výraznému poklesu u řady položek (zejména u "úvěrového" zboží dlouhodobé spotřeby). Trend kontrakce spotřeby se neuchytil, ale nyní můžeme spíše hovořit o stagnaci. Pokud jde o chování spotřebitelů, odborníci CMASF zaznamenávají "poměrně silné čerpání" ve všech hlavních složkách výdajů - potraviny, nepotravinářské zboží a služby.

Nebude snadné se z tohoto stavu dostat. Faktory, které v posledních dvou letech podporovaly růst – mohutný fiskální stimul a využívání volných zdrojů –, už nepomůžou. Nezaměstnanost se ustálila na historickém minimu, využití kapacit se příliš nevzdálilo od maxim. Rozpočtový impuls se postupně snižoval již v roce 2024, podotýkají odborníci CMASF. Letos bude pravděpodobně ještě slabší. "Postupně se cíl zajistit fiskální udržitelnost stává jasnějším," uvádí CMASF. Stát si již nemůže dovolit zvyšovat výdaje stejným tempem, domnívá se ekonom Vladislav Inozemcev: Země si bude moci dovolit současné výdaje nebo o něco vyšší na dlouhou dobu.

"Tento růstový model se vyčerpal," řekl Maxim Oreškin, ekonomický poradce prezidenta, s odkazem na zapojení dříve nevyužitých zdrojů. Řešení vidí v technologickém průlomu, ale v současných ruských podmínkách je to nepravděpodobné.

