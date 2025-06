Gaslighting jako cesta k třetí světové válce

18. 6. 2025 / Derek Sayer

čas čtení 26 minut

Foro: Teherán

Právo Izraele na sebeobranu a další pohádky pro velké děti ve vysokých funkcích Gaslighting, podstatné jméno: psychologická manipulace osoby, obvykle po delší dobu, která vede oběť k zpochybňování platnosti vlastních myšlenek, vnímání reality nebo vzpomínek a typicky vede k zmatení, ztrátě sebevědomí a sebeúcty, nejistotě ohledně vlastní emocionální nebo duševní stability a závislosti na pachateli. (Slovník Merriam-Webster)

V sobotu 14. června jsem se probudil a v hlavních zprávách deníku Guardian jsem si přečetl: „Údery na Írán zmírňují tlak na Izrael, aby ukončil hladomor v Gaze. Kritici války budou méně ochotní tlačit na její ukončení, zatímco rakety z Teheránu zabíjejí lidi v Tel Avivu.“ Měla jsem dvě okamžité reakce. Obě doprovázela silná chuť zvracet. První reakce: mluvte za sebe, kurva. Nebudu mlčet o pokračující genocidě Izraele v Gaze jen proto, že Benjamin Netanjahu si vybral tento okamžik k zahájení „preventivního úderu“ – tedy nevyprovokovaného válečného činu – proti Íránu, ani proto, že Írán, což není nijak překvapivé, se brání proti této agresi.

Pozn.red. Britská veřejnoprávní televizní stanice Channel 4 ve svém zpravodajství se systematicky a podrobně dál zmiňuje o nezákonném izraelském vraždění v Gaze a varuje před tím to během útoku Izraele na Írán ignorovat. Podrobnosti např. ZDE

Foto: Gaza:



První zprávy naznačují, že kromě vojenských velitelů a jaderných vědců, na které se Izrael individuálně zaměřil (jejichž rodiny byly „vedlejšími ztrátami“), zabil první úder nejméně 60 lidí v obytných čtvrtích v Teheránu a dalších íránských městech, včetně 29 dětí, a mnoho dalších zranil. To je pro Izrael typické.



Do konce neděle izraelské útoky zabily nejméně 224 lidí v Íránu a dalších 1 277 zranily. Netanjahu vyhrožuje světu, že to je jen začátek, a varuje: „Zasáhneme každé místo a každý cíl režimu ajatolláhů a to, co dosud pocítili, není nic v porovnání s tím, co je čeká v příštích dnech.“



Mezitím se masakr v Gaze nezastavil, ale ještě zesílil. Podle zpráv Al Jazeera jen v sobotu 14. června „izraelská palba a letecké údery... zabily nejméně 58 Palestinců v pásmu Gazy, mnoho z nich v blízkosti místa distribuce pomoci provozovaného americkou organizací Gaza Humanitarian Foundation (GHF)“. To zvýšilo počet lidí zabitých při pokusu získat jídlo pro své rodiny prostřednictvím kontroverzních center GHF (která Izrael neochotně zřídil pod mezinárodním tlakem po vyhnání UNRWA, hlavního dodavatele pomoci do Gazy) na nejméně 274, přičemž více než 2 000 lidí bylo zraněno.



Druhá reakce: co o nás vypovídá, že tyto titulky mohou být pravdivé? Že tyto věci mohou být vůbec vysloveny? Do jaké nové morální propasti se „západní civilizace“ propadla?

Jsme my – Kanada, USA, Německo, Francie, Velká Británie – opravdu tak morálně zbankrotovaní, že dovolíme Netanjahuovu cynickému manévru, aktu nahé agrese v flagrantním porušení mezinárodního práva, aby nás odvedl od naší odpovědnosti za ukončení izraelského genocida v Gaze?



Opravdu chceme říci, že relativně malý počet obětí, které dosud byly hlášeny v Izraeli v důsledku íránské reakce (13, k 15. červnu), má větší váhu než stovky obětí, které Izrael již způsobil svými posledními útoky na Írán – nemluvě o více než 55 000 lidech, z nichž většinu tvoří ženy a děti, které Izrael zabil za posledních dvacet měsíců v Gaze? Že když jde do tuhého, izraelské životy mají mnohem větší hodnotu než životy Íránců nebo Palestinců – bez ohledu na to, že Izrael tuto poslední vlnu bojů vyprovokoval?

Z prvních reakcí západních politických představitelů se zdá, že odpověď na všechny tyto otázky je bohužel jednoznačné a důrazné ano.

Ztratil Západ odvahu postavit se proti genocidě Izraele?





Je příznačné, že izraelský útok na Írán přišel v době, kdy se v západních médiích začala měnit přístup k izraelskému vedení „války“ v Gaze a k podněcování násilí osadníků na Západním břehu ze strany izraelské vlády. Náhoda? Někteří by mohli mít podezření, že útok měl tuto nebezpečnou změnu zastavit v zárodku.



V posledních týdnech se široce uznávalo, že od vyhlášení „války“ Hamásu po jeho útocích ze 7. října 2023 se Izrael dopustil válečných zločinů a zločinů proti lidskosti – a pravděpodobně i genocidy – nikoli jako výjimečných činů, ale jako de facto státní politiky. Tento zásadní posun v mediálním pokrytí se odrazil i u řady politických představitelů v Izraeli a na Západě (s výjimkou USA), kteří zaujaly kritičtější postoj k izraelskému vedení „války“ než kdykoli během posledních dvou let.



V Izraeli bývalý premiér Ehud Olmert, který dlouho odmítal obvinění, že se Izrael dopustil válečných zločinů nebo genocidy v Gaze, napsal 27. května úvodník pro deník Haaretz, v němž zaznamenal svou nedávnou změnu názoru. Nešetřil slovy:



To, co nyní děláme v Gaze, je válka ničení: bezohledné, neomezené, kruté a zločinné zabíjení civilistů. Neděláme to kvůli ztrátě kontroly v nějaké konkrétní oblasti, ani kvůli nepřiměřenému výbuchu některých vojáků v některé jednotce. Je to spíše výsledek vládní politiky – vědomé, zlé, zákeřné a nezodpovědné. Ano, Izrael se dopouští válečných zločinů.

O týden dříve vyvolal rozhořčení mezi Netanjahuovými příznivci Yair Golan, generál ve výslužbě a vůdce izraelské opoziční Demokratické strany, když řekl rozhlasové stanici Reshed Bet: „Rozumná země se nezapojuje do bojů proti civilistům, nezabíjí děti pro zábavu a nestanoví si za cíl vyhnat obyvatelstvo.“



Podobné obavy vyjádřili i někteří z nejvěrnějších západních spojenců Izraele – nikoli však Trumpova administrativa ani vedení Demokratické strany v USA.

Poté, co 17. března britskému parlamentu sdělil, že izraelská blokáda pomoci Gaze, která začala 2. března, je „porušením mezinárodního práva“ – za což byl tehdy pokárán premiérem Keirem Starmerem a donucen ustoupit – britský ministr zahraničí David Lammy pronesl 20. května v Dolní sněmovně vášnivou řeč, v níž odsoudil sny izraelského ministra financí Bezalela Smotricha o „‚očistě‘ Gazy, ‚zničení toho, co zbylo‘ a ‚přemístění palestinských obyvatel do třetích zemí‘“. Ani on se nevyjadřoval diplomaticky:



Musíme tomu říkat pravým jménem: je to extremismus, je to nebezpečné, je to odpudivé, je to monstrózní a já to co nejdůrazněji odsuzuji... Izraelský plán je morálně neospravedlnitelný, zcela nepřiměřený a naprosto kontraproduktivní...

Entente cordiale





Den předtím vydali Keir Starmer, francouzský prezident Emmanuel Macron a kanadský premiér Mark Carney společné prohlášení, které obsahovalo dosud nejjednoznačnější odsouzení izraelských akcí v Gaze ze strany lídrů G7. Začalo slovy:



Důrazně se stavíme proti rozšíření izraelských vojenských operací v Gaze. Úroveň lidského utrpení v Gaze je neúnosná. Včerejší oznámení, že Izrael povolí dovoz základního množství potravin do Gazy, je zcela nedostatečné. Vyzýváme izraelskou vládu, aby zastavila vojenské operace v Gaze a okamžitě povolila dovoz humanitární pomoci do Gazy. To musí zahrnovat spolupráci s OSN s cílem zajistit obnovení dodávek pomoci v souladu s humanitárními zásadami...



Odmítání základní humanitární pomoci civilnímu obyvatelstvu ze strany izraelské vlády je nepřijatelné a hrozí porušením mezinárodního humanitárního práva. Odsuzujeme odporné výroky, které nedávno pronesli členové izraelské vlády, když v zoufalství nad zničením Gazy vyhrožovali, že civilisté začnou odcházet. Trvalé nucené vysídlení je porušením mezinárodního humanitárního práva.





Tři lídři dále vyjádřili nesouhlas s „jakýmkoli pokusem o rozšíření osad na Západním břehu“ a trvali na tom, že „Izrael musí zastavit osady, které jsou nelegální a podkopávají životaschopnost palestinského státu“. Pokud Izrael bude pokračovat ve svých „závažných činech“, pohrozili, „přijmeme další konkrétní opatření... včetně cílených sankcí“.



„Tím, že žádají Izrael, aby ukončil obrannou válku o naše přežití, než budou teroristé Hamásu na našich hranicích zničení, a tím, že požadují palestinský stát, nabízejí lídři v Londýně, Ottawě [sic] a Paříži obrovskou odměnu za genocidní útok na Izrael ze 7. října a vybízejí k dalším podobným zvěrstvům,“ odpověděl Benjamin Netanjahu v příspěvku na Twitteru.



Netanjahu dodal: „Izrael přijímá vizi prezidenta Trumpa a vyzývá všechny evropské vůdce, aby učinili totéž.“ Tou „vizí“ je proměnit etnicky vyčištěnou Gazu v „Riviéru Blízkého východu“ pod americkou záštitou. Jak říká Trump, v srdci je realitní magnát. Stejně jako Izrael, který od roku 1948 pohlcuje palestinskou půdu a „vysídluje“ její majitele.



29. května izraelský ministr obrany Israel Katz a ministr financí Bezalel Smotrich oznámili schválení 22 nových osad, z nichž některé již existovaly jako nelegální „předmostí“ – jedná se o největší expanzi tohoto druhu za poslední desetiletí. Katz jasně uvedl, že cílem je „zabránit... vzniku palestinského státu, který by ohrozil Izrael“.

Zničení v pásmu Gazy. Foto: Jaber Jehad Badwan/Wikimedia Commons.

Dilema Západu





Ačkoli po „srdečné dohodě“ britských, francouzských a kanadských lídrů následovaly jen velmi skromné „konkrétní kroky“, Spojené království pozastavilo jednání o obchodní dohodě s Izraelem a uvalilo individuální sankce na několik extremistických osadníků na Západním břehu.



Ještě důležitější – i když stále spíše symbolickým gestem – bylo společné prohlášení ministrů zahraničí Austrálie, Kanady, Nového Zélandu, Norska a Velké Británie ze dne 12. června, v němž oznámili „sankce namířené proti [izraelským ministrům] Itamaru Ben-Gvirovi a Bezalelu Smotrichovi za podněcování násilí proti Palestincům na Západním břehu“. Uvedli, že:



Dnešní opatření se zaměřují na Západní břeh, ale samozřejmě je nelze oddělit od katastrofy v Gaze. Nadále jsme zděšeni obrovským utrpením civilistů, včetně odepírání základní pomoci. Nesmí dojít k nezákonnému přesunu Palestinců z Gazy nebo v rámci Západního břehu, ani k jakémukoli zmenšení území pásma Gazy.





Problém tohoto postoje spočívá v tom, že Ben-Gvir a Smotrich nejsou extremisté, ale klíčoví ministři Netanjahuovy vlády. Zastávají ministerské funkce v oblasti národní bezpečnosti a financí. Politika a slova, za která jsou jednotlivě kritizováni, jsou kolektivně politikou a slovy izraelské vlády jako celku.



Prohlášení končí slovy: „Budeme i nadále spolupracovat s izraelskou vládou a řadou partnerů“, ale hlavní překážkou dosažení jejích cílů, „okamžitého příměří, okamžitého propuštění zbývajících rukojmí a nerušeného proudu humanitární pomoci včetně potravin“ a „rekonstrukce Gazy, která již nebude řízena Hamásem, a politické cesty k řešení dvou států“, je právě izraelská vláda sama. Jak samozřejmě pánové Carney, Starmer a Macron velmi dobře vědí.

Jejich postoj, stejně jako mnoho jiného v reakci Západu na kroky Izraele od útoků Hamásu 7. října 2023, je nekoherentní. Ale tato nekoherence je odhalující. Západ se ocitl v nezřešitelném dilematu – stejně jako tomu bylo v té či oné podobě od založení Státu Izrael a nakby v letech 1947–1948. Toto dilema nabývá od 7. října akutní podoby.



Pokud Západ bude i nadále podporovat „právo Izraele na sebeobranu“ tak, jak ho Izrael interpretuje, pak – jak se jasně ukázalo v posledních dvaceti měsících a jak opět potvrdil Izrael svým posledním „preventivním úderem“ proti Íránu – může tak činit pouze za cenu porušení norem mezinárodního humanitárního práva a ceněných „západních“ hodnot lidských práv a univerzální vlády zákona, na nichž údajně spočívají. Největší ironií je, že Izrael opakovaně tvrdí, že vede tuto „válku“ na obranu humanistických hodnot západní civilizace a proti islamistickému barbarství.



Pokud však západní demokracie chtějí tyto hodnoty vážně hájit a prosazovat vládu zákona, jsou morálně a právně povinny nejen odsoudit zločiny Izraele, ale přijmout veškerá konkrétní opatření, která jsou v jejich silách, aby jim zabránily – včetně minimálně zastavení všech dodávek zbraní a uvalení ekonomických a jiných sankcí (jak tomu bylo v případě Ruska po jeho invazi na Ukrajinu).



Silnější opatření by mohla zahrnovat mezinárodní vojenskou intervenci pod záštitou OSN, podobnou té, která následovala po invazi Saddáma Husajna do Kuvajtu v roce 1990.



Jako jeden z příkladů lze uvést, že Mezinárodní soudní dvůr (ICJ) ve svém přelomovém rozsudku o právním statusu izraelské okupace palestinských území – včetně blokované Gazy – ze dne 19. července 2024 rozhodl, že „pokračující přítomnost Izraele na okupovaném palestinském území je protiprávní“ a že Izrael musí „ukončit svou protiprávní přítomnost... co nejrychleji“, „okamžitě zastavit veškeré nové osadnické aktivity a evakuovat všechny osadníky z okupovaných palestinských území“.

Soud jednoznačně vymezil povinnosti, které z toho vyplývají pro všechny členské státy OSN, včetně Kanady:



všechny státy jsou povinny neuznávat za legální situaci vyplývající z nezákonné přítomnosti Státu Izrael na okupovaném palestinském území a neposkytovat pomoc ani podporu při udržování situace vytvořené pokračující přítomností Státu Izrael na okupovaném palestinském území.





Stejně tak všech 125 zemí, které podepsaly Římský statut z roku 1998, jímž byl zřízen Mezinárodní trestní soud (ICC) – USA mezi nimi nejsou, ale Británie, Francie, Kanada, ostatní členové G7, Austrálie, Nový Zéland a většina členů EU a NATO – jsou právně zavázány vykonat zatykače vydané soudem na Benjamina Netanjahua a bývalého ministra obrany Yoava Gallanta za válečné zločiny a zločiny proti lidskosti, ať už s nimi souhlasí, nebo ne.



Západ nemůže mít všechno. Buď podporuje Izrael, nebo podporuje právní stát. „Právo na sebeobranu“ Izraele neopravňuje k válečným zločinům ani genocidě, tečka.

Další divadlo pro veřejnost?





Za zmínku stojí další dvě nedávné iniciativy, které signalizovaly zjevnou změnu postoje Západu k pokračující „válce“ Izraele v Gaze. Obě byly nyní událostmi hrubě odsunuty na vedlejší kolej.



První z nich byla konference, kterou pod záštitou OSN společně pořádaly Francie a Saúdská Arábie a která se měla konat ve dnech 17. až 20. června v New Yorku. Očekávalo se, že na ní dojde k pokroku směrem k řešení palestinské otázky na základě existence dvou států. Toto „řešení“ je řešením, ke kterému se Izrael a jeho západní podporovatelé nominálně zavázali od podpisu dohod z Osla v letech 1993–1995, i když Netanjahu opakovaně prohlásil, že odmítá jakýkoli „pokus donutit nás k realitě, která by ohrozila stát Izrael“ s odůvodněním, že Izrael „musí mít bezpečnostní kontrolu nad celým územím západně od řeky Jordán... To je v rozporu s myšlenkou [palestinské] suverenity. Co můžeme dělat?“



Široce se šířily zvěsti, že Francie a Británie by na konferenci mohly uznat palestinský stát, aby udržely tlak na Izrael, aby zastavil válku v Gaze a vrátil se k jednacímu stolu. To vedlo Donalda Trumpa k tomu, že 10. června vyzval vlády celého světa, aby konferenci bojkotovaly, a pohrozil „diplomatickými důsledky“, pokud podniknou „jakékoli kroky, které by jednostranně uznávaly hypotetický palestinský stát“.



Tváří v tvář této hrozbě ze strany USA Macron již ustupoval od uznání Palestiny, když Izrael zahájil „preventivní úder“ proti Íránu. Nová situace mu poskytla dokonalou záminku. V den, kdy Izrael zaútočil na Írán, oznámil, že konference o dvou státech je „z logistických a bezpečnostních důvodů“ odložena na neurčito.

Druhá iniciativa – zpětně velmi výmluvná – se odehrála v OSN. Na mimořádném zasedání 12. června „Valné shromáždění OSN drtivou většinou přijalo rezoluci požadující okamžité, bezpodmínečné a trvalé příměří v Gaze“, která:

důrazně odsoudila použití hladovění jako válečné zbraně, požadovala úplné zrušení izraelské blokády humanitární pomoci a trvala na ochraně civilistů podle mezinárodního práva.





O týden dříve podobná rezoluce neprošla v Radě bezpečnosti kvůli jedinému vetu USA. Ministr zahraničí Marco Rubio vysvětlil, že americká vláda nemůže podpořit žádnou rezoluci, která „staví Izrael a Hamás na stejnou úroveň nebo ignoruje právo Izraele na sebeobranu“. Ostatní členové Rady bezpečnosti hlasovali pro.



Rezoluce Valného shromáždění byla přijata 149 hlasy pro, 12 proti a 19 se zdrželo hlasování. K Izraeli, USA a několika americkým závislým státům v Tichomoří se připojily Argentina, Maďarsko a Paraguay – stěží vzory liberální demokracie. Zbytek G7 a většina členů EU a NATO1 návrh podpořila.



Den po tomto téměř jednomyslném odsouzení Izraele mezinárodním společenstvím Izrael zaútočil na Írán. A přes noc se všechno změnilo.

Vrať se, Bibi, všechno je odpuštěno





„Hra začíná. Modlete se za Izrael,“ napsal na Twitteru spolehlivě odporný americký senátor Lindsay Graham, když se dozvěděl o izraelských útocích na Írán. Mezi Lindsayho nedávné příspěvky k míru na Blízkém východě patřil příspěvek „Doufám, že Greta [Thunbergová] a její přátelé umí plavat!“ – výzva izraelské armádě, aby zaútočila na loď Madleen, na které aktivisté pluli do Gazy, aby upozornili na to, že Izrael používá hladovění jako válečnou zbraň.



Netrvalo dlouho a mantra „modlete se za Izrael“ se rozšířila do všech koutů světa a v západním tisku se začaly objevovat dojemné příběhy o chudých izraelských rodinách, které musely strávit noc v protileteckých krytech.

Člověk by se dal omluvit, kdyby uvěřil, že Írán provedl preventivní úder na Izrael, při kterém zahynuly a byly zraněny stovky civilistů v Tel Avivu a Haifě, a ne naopak.



A to nebylo vše. Při rozhovoru s izraelským prezidentem Isaacem Herzogem „o eskalaci situace na Blízkém východě“ dne 13. června předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová „zopakovala právo Izraele bránit se a chránit svůj lid“. O tom, že Izrael zaútočil jako první, se nezmínila.



Ve stejný den Emmanuel Macron vyzval „všechny strany k maximální zdrženlivosti a deeskalaci“ v anglickém prohlášení na X, které začíná slovy: „Francie opakovaně odsoudila pokračující jaderný program Íránu“ a pokračuje: „Francie znovu potvrzuje právo Izraele na sebeobranu a zajištění své bezpečnosti.“ Nezmínil právo Íránu na sebeobranu proti izraelským útokům.



V ještě okatějším mistrovském díle orwellovské dvojjazyčnosti německé ministerstvo zahraničí přímo obvinilo Írán z nejnovější agrese Izraele:

Situace na Blízkém východě se přes noc dramaticky vyostřila. Izrael provedl cílené údery proti íránským jaderným zařízením. Írán reaguje stovkami útoků dronů na Izrael. Tento vývoj je více než alarmující.



Důrazně odsuzujeme bezohledný útok Íránu na izraelské území. Íránský jaderný program porušuje Smlouvu o nešíření jaderných zbraní a představuje hrozbu pro celý region, zejména pro Izrael.

Izrael má právo bránit svou existenci a bezpečnost svých občanů. Zároveň vyzýváme všechny strany, aby se vyvarovaly další eskalace. Německo zůstává odhodláno prosazovat diplomacii společně se svými partnery v Evropě a Spojených státech.





To však pohodlně opomíjí skutečnost, že na rozdíl od Íránu Izrael odmítá podepsat Smlouvu o nešíření jaderných zbraní, vlastní jaderný arzenál a odmítá umožnit Mezinárodní agentuře pro atomovou energii (MAAE) inspekci svých zařízení; že v roce 2015 Írán uzavřel dohodu s Čínou, Francií, Ruskem, Spojeným královstvím, USA a Německem o omezení svého jaderného programu výměnou za zmírnění sankcí, kterou Donald Trump v roce 2018 jednostranně zrušil; že jednání mezi Íránem a USA o obnovení této dohody byla v pokročilé fázi, když Izrael zahájil svůj útok (jedním z těch, kteří byli zabiti v první vlně cílených raket, byl vůdce íránského vyjednávacího týmu Ali Shamkhani); a jak zdůraznila MAAE ve svém prohlášení ze 13. června, „jakákoli vojenská akce, která ohrožuje bezpečnost jaderných zařízení, může mít vážné důsledky pro obyvatelstvo Íránu, regionu i mimo něj“. Ale koho to zajímá, když je v sázce německá Staatsräson, jak Angela Merkelová proslulým způsobem definovala německou podporu Izraeli?



Britská ministryně financí Rachel Reevesová se připojila k odsuzování Íránu a řekla Sky News 15. června, že britské vojenské prostředky – včetně stíhacích letadel – jsou přesunovány do konfliktní zóny „aby nás chránily a případně podpořily naše spojence“. Ačkoli „to neznamená, že jsme ve válce“, řekla, tyto prostředky by „případně“ mohly být použity na obranu Izraele a vláda „nevyloučila nic“.



Kanada se zachovala snad nejodporněji ze všech. Německo alespoň mělo tu čest přiznat, že „neselektivní útoky“ Íránu byly odpovědí na „cílené údery“ Izraele. Kanadská ministryně zahraničních věcí Anita Anandová to ve svém příspěvku ze 13. června ani nepřiznala. Podle všeho, co se dozvídáme, „útok Íránu na Izrael“ přišel z ničeho nic.



Tato troufalost je naprosto neuvěřitelná. Anandová mlčela o izraelském útoku na Írán. Jakmile však Teherán odpověděl, rychle oznámila, že:

Kanada odsuzuje útok Íránu na Izrael a vyzývá obě strany k zdrženlivosti. Další kroky mohou mít devastující důsledky pro celý region. Jednání mezi USA a Íránem představují nejlepší cestu k dosažení trvalého a mírového řešení íránského jaderného programu. Diplomatické úsilí zůstává nezbytné pro zajištění dlouhodobé stability v regionu a mezinárodní bezpečnosti. Írán nesmí získat jaderné zbraně. Pokračující snahy Íránu o získání jaderných zbraní, podpora teroristů a přímé útoky na civilní cíle jsou projevem trvalé hrozby Íránu pro stabilitu v regionu a pro Izrael, který má právo se bránit.





Opět není zpochybňováno absolutní právo Izraele vlastnit jaderné zbraně, podporovat teroristy a provádět přímé útoky na civilní cíle v Íránu a jinde (Gaza, Libanon, Sýrie, Jemen ...) ve jménu „sebeobrany“. Pokud to nejsou „trvalé hrozby pro regionální stabilitu“, pak nevím, co tento výraz znamená.



Následující den Anand poděkoval izraelskému ministru zahraničí Gideonu Saarovi „za dnešní rozhovor“ a dodal: „Děkuji statečným hasičům, kteří pomohli zaměstnankyni kanadského velvyslanectví v budově zasažené raketou v Tel Avivu. Byla nakonec zachráněna spolu s dalšími obyvateli budovy a je v pořádku.“ Jak milé.



Říká se, že týden je v politice dlouhá doba. Jak napsala Nesrine Malik v deníku Guardian 16. června, dva dny poté, co mi z jakéhokoli takového tvrzení bylo špatně:

Příběhy o lidech umírajících hlady v Gaze nebo o hladových lidech zabitých při frontách na jídlo zmizely z titulních stránek. Neúprosné útoky na Západním břehu a rozšiřování nelegálních osad ustoupily z dohledu. Tlak, který se začíná vyvíjet na Izrael, aby pustil více pomoci a dodržel příměří, byl nahrazen stejnými mlhavými obhajobami, jaké jsme viděli v prvních dnech války v Gaze, a stejnými frázemi o nutnosti „zdrženlivosti“. Hodiny se vrátily na začátek.





Klobouk dolů, Bibi. Jediným malým válečným činem jsi opět přiměl celý západní svět tančit podle tvé genocidní melodie.



Derek Sayer je emeritním profesorem na Univerzitě v Albertě a členem Královské společnosti Kanady. Jeho nejnovější kniha Postcards from Absurdistan: Prague at the End of History (Pohlednice z Absurdistánu: Praha na konci dějin) získala kanadskou židovskou literární cenu za rok 2023 v kategorii věda a byla finalistkou ceny PROSE Award v kategorii evropské historie, kterou udílí Asociace amerických vydavatelů.





Původně vyšlo anglicky v kanadském časopise The Canadian Dimension, ZDE

