Je velmi jednoduché pochopit, proč je Babiš populárnější než Jakeš

18. 6. 2025 / Boris Cvek

čas čtení 2 minuty

Na Facebooku jsem si všiml, jak se Miroslav Kalousek diví, že Babiš blekotající ve stylu Jakeše má tak velkou popularitu. Zblbli jsme od Jakešových dob? Vůbec ne. Babiš totiž představuje opozici proti nepopulární a neschopné vládě. Jakeš byl představitel nepopulární a neschopné vlády 40 let devastující tento stát. Podle mě je Babiš mnohem horší než Fialova vláda, ale to nic nemění na tom, že v demokracii je nezbytně nutná opozice, nota bene pokud jim vládne taková hrůza – byť menší hrůza než Babiš – jako Fialova vláda.

Hned po sněmovních volbách 2021 jsem upozorňoval na to, že demokracie nemůže přežít bez demokratické opozice. Ale co nějaká demokracie, to je jen žvást pro proslovy u pomníků přece. Vládní strany daly činy jasně najevo, oč jim jde. A piráti drželi basu.

Zejména odporné je to právě od pirátů, kteří k vládní většině nebyli vůbec zapotřebí, kteří měli ve své tradici možnost být opravdu alternativou a korektorem vlády směrem prozápadním a prodemokratickým a kteří byli z vlády potupně vyhozeni za naprosté selhání v klíčové agendě digitalizace stavebního řízení, aniž by se dodnes obtěžovali pravdivě veřejnosti vysvětlit, co se vlastně s tak zásadní věcí stalo, když během jara 2024 tvrdili, že to jistojistě bude hotovo v létě téhož roku. Volil jsem piráty ve všech volbách od roku 2021 a chce se mi z nich zvracet.

Pan Kalousek by si měl říci: nemáme demokratickou opozici. A všechno najednou bude mechanicky jasné. Úžas nad tím, že Babiš panuje ve průzkumech podpory politických formací, ačkoli blábolí jako Jakeš, zmizí. A Babiš je ještě ta lepší možnost. Co když Okamurova SPD překročí 20 procent? To už je širší problém: vidíme to v Německu, Rakousku, Polsku… o Slovensku a Maďarsku nemluvě. Reakce demokratů? Řeči o morálce u pomníků. Demokracie jako reálný společenský jev je jim ukradená.

