Trumpův požadavek na kapitulaci Íránu zaručí jen válku

19. 6. 2025

čas čtení 2 minuty

Trump je nyní odhodlán vtáhnout USA do války podle vlastního výběru. Může si to na poslední chvíli rozmyslet, jako to udělal v roce 2019, ale jinak k válce proti Íránu dojde. Je důležité si uvědomit, že kapitulace pro Írán s největší pravděpodobností nepřipadá v úvahu, a to z mnoha důvodů, míní Trita Parsi. Trump je nyní odhodlán vtáhnout USA do války podle vlastního výběru. Může si to na poslední chvíli rozmyslet, jako to udělal v roce 2019, ale jinak k válce proti Íránu dojde. Je důležité si uvědomit, že kapitulace pro Írán s největší pravděpodobností nepřipadá v úvahu, a to z mnoha důvodů,

Za prvé, Trumpovo chování v posledních 10 dnech zničilo veškerou důvěru Teheránu v jeho osobu a snahu jeho vlády o mírové řešení. Aby Íránci vůbec ustoupili od svého dlouhodobého postoje nikdy se nevzdat obohacování uranu, musí mít jistotu, že tímto krokem konflikt skončí.





V tuto chvíli takovou důvěru v Trumpa nemají. Nemyslí si, že by amerického prezidenta něco zastavilo. Za druhé, Teherán ztratil důvěru v Trumpovu schopnost či ochotu říci Izraeli ne (tato důvěra do jisté míry existovala i dříve). A Izrael se nespokojí ani s úplnou likvidací íránského jaderného programu. Pokud bude jaderný program zničen, Izrael se pak obrátí k íránskému programu na výrobu raket. Nesmíří se s tím, že Írán bude mít rakety, které mohou způsobit zkázu Izraeli - jak to Írán v posledních dnech učinil. Bez raket, letectva nebo jaderného odstrašení bude Írán zcela bezbranný.





Jakmile toho bude dosaženo, Izraelci budou usilovat o změnu režimu nebo o jeho zhroucení. A poté, stejně jako to Izraelci udělali v Sýrii po pádu Asada, budou usilovat o zničení zbytku íránské konvenční armády, aby Írán nebyl schopen po další desetiletí zpochybnit vznikající regionální vojenskou hegemonii Izraele. Ohrožena bude rovněž íránská územní celistvost.





V důsledku toho Teherán nepovažuje kapitulaci - i kdyby si ji přál, což si nemyslím - za stabilní výsledek. Podle jeho názoru je jedinou šancí Íránců bojovat s tím, že by mohli Trumpa buď odradit, nebo ho přimět válku zkrátit, jako to udělal v Jemenu. Pokud tedy dojde k novým jednáním a Trump bude trvat na kapitulaci, válka se stane nevyhnutelnou. Írán za to zaplatí nezměrnou cenu. Stejně jako celý region. Velmi vysokou cenu však zaplatí i Spojené státy. Mohou být zabity desítky amerických vojáků. Ceny ropy a benzínu prudce vzrostou. Zvýší se inflace.





Trumpova válka s Íránem může zničit jeho prezidentství, stejně jako Bushova invaze do Iráku zničila to jeho. Írán prohraje, ale stejně tak prohrají i USA. Izrael je snad jedinou zemí, která bude mít z tohoto konfliktu prospěch.









Celý text v anglickém originále https://responsiblestatecraft.org/trump-demands-iran/

