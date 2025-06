Channel 4 News: Bývalý velitel amerických jednotek v Evropě: Trump si musí ujasnit, jaký bude v Íránu jeho konečný cíl

20. 6. 2025

čas čtení 3 minuty

Moderátorka, Channel 4 News, čtvrtek 19. června 2025, 19 hodin: Setkala jsem se s generálporučíkem Benem Hodgesem, bývalým velitelem amerických vojsk v Evropě, a zeptala jsem se ho, co by měl Donald Trump dělat dál.

Ben Hodges: Největší chybou, kterou by mohl udělat, by bylo, kdyby jasně neurčil, jaký je cíl kromě zničení íránského jaderného programu. Co pak? Co se stane dál? To byl náš problém v Iráku, neměli jsme jasně definovaný cíl. A tak nakonec děláte špatnou politiku, protože nemáte strategii, jak jednotlivé politické strategie propojit.

Moderátorka: Jaké to má důsledky? On neurčuje, co se stane potom.





Moderátorka: Trump se zdál trochu bagatelizovat schopnosti Íránu.





Ben Hodges: Upřímně řečeno, nemám žádnou důvěru v lidi kolem prezidenta, jeho ministr obrany není kompetentní pro tuto funkci. Ředitelka Národní zpravodajské služby nebyla ani pozvána na poslední velké zasedání, které se konalo. Prostě nemám důvěru, že tam máte lidi, kteří myslí strategicky a spolupracují se všemi relevantními aktéry v regionu. Například se Saudy, s Katarem, s Izraelem i našimi evropskými spojenci.





Moderátorka: Není to poněkud děsivá představa? Myslíte si, že by se Spojené království mělo postavit proti USA jako kritický přítel?





Ben Hodges: V této věci doufám, že pan britský premiér se zeptá prezidenta Trumpa, čeho chce dosáhnout. Jaký je požadovaný výsledek? Víte, Spojené království stálo po boku USA v mnoha věcech, kde Američané bohužel jasně nedefinovali strategický výsledek, a doufám, že premiér to teď udělá.









Ben Hodges: Určitě. Slyším, jak o tom lidé mluví. Víte, mluvíme o mezinárodním řádu založeném na pravidlech, který byl důvodem pro podporu Ukrajiny proti Rusku. Ale teď uvažujeme o útoku na suverénní zemi. Írán. A bez ohledu na to, jak odporný je ten režim, stále musíte řešit fakt, že bychom útočili na suverénní zemi.





Moderátorka: Myslím tím, že jsou kolem něj lidé, kteří říkají, že nepředvídatelnost Trumpovy administrativy je strategický génius, protože to všechny drží v napětí. Jiní říkají: „Moment... Jsme na pokraji třetí světové války a nemáme tušení, co jeden člověk udělá.“ Jaký je váš názor?





Ben Hodges: Poprvé v životě, za 67 let, nemám jistotu, že dokážu předpovědět, co prezident udělá, protože se neřídí žádnými běžnými postupy. Zdá se, že velmi pohrdá názory spojenců a podobnými věcmi. A je těžké poznat, co tím vlastně sleduje. A pak sám říká, že se rozhodne, co uděláme, asi vteřinu předtím. To může znít cool, když jednáte o koupi bytu v centru Manhattanu. Ale my mluvíme, jak jste řekla, o situaci, která by mohla vést ke katastrofálním následkům na Blízkém východě, a já si myslím, že ho opravdu pohání pocit, že to určitě vyjde a že chce být u toho a připsat si zásluhy. Pokud si není jistý, že to vyjde, myslím, že do toho půjde velmi neochotně.



Zdroj zde, od minuty 27:

0

240

Íránci pravděpodobně podniknou odvetné údery proti americkým silám rozmístěným na Blízkém východě. Mohli by udělat věci, které by výrazně narušily tok ropy z Perského zálivu, což by mělo dopady po celém světě.Pokud se Spojené království do té akce zapojí a budou existovat otazníky nad legálností takového kroku, jako tomu bylo v případě Iráku, slyšíte vzhledem ke své roli v Iráku velmi silné ozvěny?