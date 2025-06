Alkohol by měl být opatřen varovnými štítky upozorňujícími konzumenty na riziko rakoviny, upozorňují v Británii charitativní organizace

21. 6. 2025

Zdravotnické organizace zaslaly Keiru Starmerovi dopis, v němž ho vyzývají, aby výrobce nápojů přinutil publikovat varování



Plechovky a láhve piva, vína a lihovin by měly výslovně upozorňovat konzumenty, že alkohol způsobuje rakovinu, požaduje v Británii bezprecedentní aliance lékařů, charitativních organizací a veřejných odborníků.



Varovné štítky by podle nich měly řešit „šokující nízkou" informovanost veřejnosti ve Velké Británii o tom, že alkohol prokazatelně způsobuje sedm druhů rakoviny a 17 000 případů této nemoci ročně





Desítky lékařských a zdravotnických organizací napsaly Keiru Starmerovi dopis, v němž ho vyzývají, aby přijal radikální opatření a přinutil výrobce alkoholu uvádět na obalech varování s cílem zlepšit veřejné zdraví. Upozornění musí být „výrazné a jednoznačné“, uvedl Světový fond pro výzkum rakoviny (WCRF), který dopis koordinoval.



„Důkazy jsou jasné: ve Velké Británii je naléhavě nutné zavést zdravotní označování alkoholických nápojů, aby se zachránily životy,“ uvedl fond. „Měla by obsahovat silná a jasná varování o zdravotních rizicích, včetně rizika rakoviny, a neměla by se omezovat na vágní rady typu ‚konzumujte s mírou‘.“



Kate Oldridge-Turner, vedoucí oddělení politiky a veřejných záležitostí WCRF, uvedla: „Zavedení varovných štítků na alkohol by umožnilo milionům lidí činit informovaná rozhodnutí na základě jasného pochopení rizik.“



Důkazy citované charitativními organizacemi, jako jsou WCRF a Cancer Research UK, ukazují, že alkohol zvyšuje riziko rakoviny prsu, tlustého střeva, žaludku, hlavy, krku, jater a úst.



Irsko se stane první zemí na světě, která zavede varovné štítky o rakovině na alkoholických nápojích. Od května příštího roku bude alkohol prodávaný v Irské republice muset být opatřen varováním, že „existuje přímá souvislost mezi alkoholem a smrtelnými druhy rakoviny“. Štítky budou také varovat, že pití alkoholu může způsobit onemocnění jater a mít vliv na plod.



Profesor Sir Ian Gilmore, předseda Alcohol Health Alliance, vyzval Spojené království, aby následovalo tento příklad. Uvedl: „Musíme se inspirovat odvážnou prací našich sousedů v Irsku, jejichž nová politika označování zajišťuje rovné podmínky pro všechny výrobce a neponechává žádný prostor pro mezery v zákoně nebo skrytí informací za QR kódy nebo drobným písmem.



„Zlepšené označování alkoholu, včetně jasných zdravotních varování o souvislosti s rakovinou, není jen opatřením v oblasti veřejného zdraví, ale základním právem spotřebitelů. Lidé mají právo znát rizika, aby mohli činit informovaná rozhodnutí o svém zdraví. Současné etikety a slabá regulace však konzumenty alkoholu udržují v nevědomosti.“



Nápojový průmysl tuto výzvu odmítl a uvedl, že varování by konzumenty alkoholu znervóznila.



Mluvčí Portman Group, organizace financované nápojovým průmyslem, která dohlíží na označování alkoholu ve Velké Británii, uvedl: „Ačkoli nezpochybňujeme souvislost mezi alkoholem a určitými druhy rakoviny a to, že nadměrné pití je nebezpečné a zvyšuje rizika, paušální varování před rakovinou nejsou přiměřeným opatřením a neuvádějí rizika do správného kontextu.



„To může vyvolat zbytečnou úzkost, podkopat důvěru v zdravotní doporučení a odcizit právě ty lidi, kteří potřebují podporu.“



Mluvčí uvedl, že většina alkoholických nápojů již obsahuje doporučení hlavních lékařů čtyř zemí Spojeného království, aby se nepilo více než 14 jednotek alkoholu týdně. „Většina lidí již pije v rámci těchto doporučení, což znamená, že jejich riziko vzniku souvisejících onemocnění je nízké,“ uvedl.



V únoru evropská kancelář Světové zdravotnické organizace prohlásila: „Jasné a výrazné zdravotní varování na alkoholu, které zahrnuje konkrétní varování před rakovinou, je základním kamenem práva na zdraví.“



Ve zprávě vyzvala vlády, aby je zavedly s cílem snížit škody způsobené alkoholem a zvýšit povědomí o souvislosti mezi pitím alkoholu a rakovinou.



Dr. Gauden Galea, poradce WHO, ve zprávě uvedl, že politici by měli „odolat veškerému tlaku, který nevyhnutelně vyvine komerční sektor“, který tvrdí, že takové varování nefunguje.



V lednu Vivek Murthy, hlavní hygienik USA za vlády tehdejšího prezidenta Joea Bidena, uvedl, že varování před rakovinou jsou nutná, protože pití alkoholu vede v USA k asi 100 000 diagnostikovaných případů rakoviny ročně. Dodal, že jde o třetí nejčastější příčinu rakoviny, které lze předcházet, hned po tabáku a obezitě.



Mluvčí ministerstva zdravotnictví a sociální péče uvedl: „Konzumace alkoholu zvyšuje riziko řady zdravotních problémů, včetně několika druhů rakoviny. Proto doporučujeme, aby lidé pili v souladu s pokyny hlavního lékaře Spojeného království, které stanoví maximální týdenní konzumaci na 14 jednotek, a důrazně doporučujeme, aby tyto pokyny byly jasně uvedeny na všech alkoholických nápojích.





Uznáváme, že je třeba přijmout další opatření týkající se vlivu alkoholu na zdraví; příliš dlouho panovala neochota v této otázce převzít vedení. Náš plán změn posune zdravotní péči směrem k prevenci, mimo jiné prostřednictvím včasné intervence, aby lidé v celé Velké Británii mohli žít déle a zdravěji.“





Zdroj v angličtině ZDE

