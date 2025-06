Kde by měla dnes skončit beztrestnost Izraele

23. 6. 2025

čas čtení 2 minuty

Zahraniční politika Evropské unie funguje na základě jednomyslnosti. To znamená, že všichni musí souhlasit, aby bylo možné něco udělat. Obchodní záležitosti se však rozhodují „kvalifikovanou většinou“.

EU je hlavním obchodním partnerem Izraele a druhým největším vývozcem zbraní do Izraele

Stručně řečeno: Má významný vliv, ale rozhodla se ho nevyužít.

Na dnešním zasedání ministři budou diskutovat o hodnocení dodržování článku 2 dohody ze strany Izraele, který „dodržování lidských práv a demokratických zásad“ v „vnitřní a mezinárodní politice“ označuje za zásadní pro platnost dohody.

Dnes máme šanci zachránit to, co zbylo z důvěryhodnosti závazku EU k dodržování lidských práv a mezinárodního práva, a to tím, že konečně zakročíme proti pokračujícímu vyvražďování a genocidě palestinského obyvatelstva v pásmu Gazy ze strany izraelských úřadů.