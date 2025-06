Orbánovo Maďarsko je nyní oficiálně nejchudším státem EU

20. 6. 2025

Podle údajů Eurostatu z 18. června 2025 je Maďarsko na posledním místě mezi členskými státy Evropské unie v životně důležitém ukazateli blahobytu domácností – skutečné individuální spotřebě (AIC) na obyvatele. S pouhými 72 % průměru EU Maďarsko zaostává za všemi ostatními 26 zeměmi, pokud jde o to, co rodiny skutečně spotřebovávají, včetně veřejných služeb, jako je zdravotnictví a vzdělávání. Podle údajů Eurostatu z 18. června 2025 je Maďarsko na posledním místě mezi členskými státy Evropské unie v životně důležitém ukazateli blahobytu domácností – skutečné individuální spotřebě (AIC) na obyvatele. S pouhými 72 % průměru EU Maďarsko zaostává za všemi ostatními 26 zeměmi, pokud jde o to, co rodiny skutečně spotřebovávají, včetně veřejných služeb, jako je zdravotnictví a vzdělávání.

V ostrém kontrastu s ním vede Lucembursko se 141 %, za ním pak Nizozemsko a Německo se 120 % a 118 %. Dokonce i Polsko, středoevropský protějšek, dosahuje mnohem zdravějších 85 % průměru EU, čímž dramaticky předstihuje Maďarsko v reálné životní úrovni asi o 13 procentních bodů.

Tato do očí bijící propast je ještě působivější, když ji porovnáme s HDP na hlavu. Přestože HDP Maďarska dosahuje zhruba 77 % průměru EU, což ho vyneslo nad několik nízkopříjmových zemí EU, jeho domácnosti přesto zůstávají z hlediska spotřeby chudší. Tento rozpor zdůrazňuje skutečnost, že ekonomický výkon se nepromítá do skutečných výhod pro maďarské rodiny.

Za těmito čísly se skrývá bolestná realita: za stále autoritářštějšího a proruského režimu Fideszu Viktora Orbána je Maďarsko systematicky drancováno. Státem vlastněný průmysl byl vyrabován, veřejné dotace přesměrovány na politické spojence a fondy EU byly zabaveny mocenskými sítěmi blízkými vládě. Obyčejní Maďaři se zase potýkají s nízkými reálnými mzdami, vysokou inflací, odlivem mozků a mizející střední třídou – což jsou klasické příznaky vysávání bohatství od občanů do kapes elity.

A aby toho nebylo málo, nový průzkum Median zveřejněný 18. června HVG ukazuje, že opoziční strana Tisza – vedená bývalým Orbánovým insiderem Péterem Magyarem – mezi rozhodnutými voliči vede nad Fideszem o 15 procentních bodů: 51 % ku 36 %. Podpora mezi lidmi mladšími 40 let je ještě silnější, 58 % podporuje Tiszu, zatímco Fidesz zůstává u starších voličů. Před třemi měsíci činil náskok Tiszy pouhých devět bodů.

Politické zemětřesení vysledované údaji z průzkumů veřejného mínění je významné nejen pro vnitřní politiku, ale i geopoliticky.

Dnes, kdy se hroutí podpora veřejnosti, se hroutí i klíčový pilíř Putinova vlivu v evropských institucích.

Propad podpory Fideszu se časově shoduje s širší ekonomickou malátností. Růst HDP se zastavil, inflace zůstává jednou z nejvyšších v EU a americká cla ohrožují vývoz – přesto vláda nadále vytrubuje povrchní zisky, i když domácnosti nepociťují žádný z těchto přínosů.

Maďaři nyní spotřebovávají mnohem méně než občané Polska – země, kterou Orbán uváděl jako měřítko – a přesto se může pochlubit vyšším HDP. Tato divergence naznačuje, že Maďarsko nejen zaostává; je brzděno záměrně.

Údaje Eurostatu ve spojení s průzkumem HVG přinášejí silné poselství: Orbánův model – stabilní makroekonomické údaje spojené s autoritářskou kontrolou a protekcionismem – selhal. Reálné mzdy stagnují, životní úroveň domácností se zhoršuje a maďarští voliči se stále více odvracejí od režimu.

Bez zásadních reforem – transparentního přidělování fondů EU, silnějšího právního státu, zvýšení mezd, protikorupčního tažení – se zdá, že pokles Maďarska bude pokračovat. Průzkum signalizuje nejen možný politický obrat v roce 2026, ale také rozhodující odklon od proruského, kleptokratického modelu vládnutí.

Pokud Orbán padne, důsledky budou sahat daleko za hranice Budapešti. Znamenalo by to kolaps Putinova nejhlasitějšího spojence v Evropě a rozbilo by to klíčovou vnitřní baštu proti jednotě EU v otázce Ruska. Ještě důležitější je, že by to mohlo být předzvěstí návratu skutečné prosperity do maďarských domácností – tam, kde je to zoufale potřeba.

