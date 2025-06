Kremelští ekonomové navrhli uložit Rusům povinnost samostatně vyplácet "penzi" starým rodičům

20. 6. 2025

čas čtení 2 minuty

K vyřešení demografických problémů mohou být všichni pracující občané povinni platit dodatečnou daň, jejíž prostředky by byly převedeny jejich rodičům v důchodovém a předdůchodovém věku. K vyřešení demografických problémů mohou být všichni pracující občané povinni platit dodatečnou daň, jejíž prostředky by byly převedeny jejich rodičům v důchodovém a předdůchodovém věku.

Myšlenka byla představena ve zprávě "Budoucnost světa: Nová platforma pro globální růst" Centra pro meziodvětvové odborné znalosti "Třetí Řím", jehož vědeckým ředitelem je Maxim Oreškin, asistent prezidenta pro ekonomiku a bývalý ministr hospodářského rozvoje.

Myšlenka "kolektivní daně" byla poprvé vyjádřena americkým programátorem Brandonem Burkem, říkají autoři zprávy. Výše daně by mohla činit 3-15 % z příjmu občana a stát by mohl tyto peníze převést na jeho rodiče, zejména matky, ve věku 50-65 let. Tato opatření jsou vnímána jako způsob, jak řešit klesající plodnost a stárnoucí populaci, zdůrazňují autoři.

Zdůrazňují, že státy po celém světě, včetně zemí BRICS+, se již potýkaly s tím, že tradiční opatření nezajišťují ani reprodukci populace.

V Rusku podle Rosstatu na začátku roku 2025 klesla úhrnná plodnost (průměrný počet dětí na ženu) k lednu 2025 na 1,399 - nejnižší hodnotu za posledních 18 let. Počet narozených dětí se od roku 2014 snížil o třetinu a láme rekordy v moderní historii země - 1,2 milionu ročně.

Podle oficiální demografické prognózy Rosstatu bude tento trend pokračovat: Počet dětí a dospívajících v zemi se do počátku 40. let 20. století sníží o 26%, z 27,2 na 20 milionů a jejich podíl v populaci klesne z 18,5 % na 14,2 %. Podíl důchodců se naopak v roce 2046 zvýší z 24,5 % na 26,9 %.

To znamená problémy pro rozpočet Sociálního fondu (dříve Penzijního fondu), který vyjde s penězi pouze díky injekcím z federální pokladny. Přestože stát vybírá 28 % platů občanů jako měsíční příspěvky do fondu, tyto peníze (10,4 bilionu rublů) pokrývají pouze tři čtvrtiny částky potřebné k vyplacení 40 milionů ruských důchodců.

Zdroj v ruštině: ZDE

0