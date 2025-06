EU našla způsob, jak vydělat více peněz na zmrazených ruských rezervách pro platby Ukrajině

20. 6. 2025

čas čtení 3 minuty

Evropská unie se rozhodla vydělat více peněz na zvýšení finanční podpory pro Ukrajinu. Za tímto účelem se navrhuje převést asi 200 miliard eur ruských devizových rezerv zmrazených v EU do fondu, který je bude investovat do rizikovějších aktiv, aby získal vyšší příjmy z investic. Evropská unie se rozhodla vydělat více peněz na zvýšení finanční podpory pro Ukrajinu. Za tímto účelem se navrhuje převést asi 200 miliard eur ruských devizových rezerv zmrazených v EU do fondu, který je bude investovat do rizikovějších aktiv, aby získal vyšší příjmy z investic.

Řada zemí EU, stejně jako Evropská centrální banka, se stále staví proti konfiskaci ruských rezerv, protože se domnívají, že by to porušilo mezinárodní právo a mohlo by to podkopat důvěru v euro. Unie se však snaží najít další prostředky na podporu Ukrajiny. Evropská komise proto nyní studuje převod ruských rezerv držených v depozitáři Euroclear do nového fondu, aby je investovala do výnosnějších nástrojů, uvedli čtyři úředníci obeznámení s přípravou plánu.

Země G7 se loni dohodly na převodu 50 miliard dolarů (45 miliard dolarů) na Ukrajinu, což je zajištěno budoucími příjmy z investic ruských rezerv. Podíl EU ve výši 18 miliard eur bude plně splacen do konce letošního roku, což vyvolává otázku, zda je třeba najít další finanční prostředky na pokrytí finančních potřeb Kyjeva v roce 2026.

Dříve, ještě před dohodou v rámci G7, začala EU používat příjmy z dluhopisů, do kterých byly investovány rezervy Ruské centrální banky, a prostředky získané v důsledku jejich odkupu, k reinvestování a vyplácení zisků Kyjevu. Podobné schéma použily země G7, pouze pro zvýšení částky použily budoucí příjmy z těchto transakcí jako kolaterál.

Euroclear je však povinen investovat aktiva, z nichž mnohá jsou nyní pouhými částkami peněz v důsledku zpětného odkupu, prostřednictvím belgické centrální banky, která nabízí nejnižší bezrizikovou míru návratnosti. Autoři nové myšlenky proto navrhují převést finanční prostředky do nového fondu, účelové společnosti (SPV) pod kontrolou EU, aby bylo možné rozšířit škálu investičních nástrojů a vydělat více peněz. Zdroje neuvedly, do jakých nástrojů lze prostředky investovat.

Ale i desetileté německé vládní dluhopisy nyní vynášejí asi 2,5 %. Podobné dluhopisy v Řecku, Itálii a Španělsku, které byly před pouhými 10-15 lety v epicentru dluhové krize eurozóny, jsou nyní považovány za spolehlivé nástroje, a to díky dynamickému rozvoji jejich ekonomik a zlepšování fiskální situace. Rozpětí u německých dluhopisů u těchto státních dluhopisů je nyní menší než 1 procentní bod.

Výnos desetiletých vládních dluhopisů ve Velké Británii (4,5 %) a USA (4,4 %) je ještě vyšší. Na třicetiletých amerických dluhopisech můžete vydělat asi 5 % ročně.

Další výhodou nového systému je ochrana před rizikem, že by Maďarsko mohlo vetovat prodloužení evropských sankcí, v důsledku čehož budou ruské devizové rezervy fakticky odblokovány.

Ministři financí 27 zemí začnou o novém systému diskutovat na neformální večeři ve čtvrtek v Lucemburku. "Je důležité, abychom od Evropské komise slyšeli o dostupných možnostech, zejména s ohledem na potenciální použití zmrazených ruských aktiv a další kroky týkající se sankčního režimu," uvádí se v úvodním dopise z Polska, které v současné době předsedá EU.

Zdroj v angličtině: ZDE

