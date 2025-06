Trump čelí odporu ze strany svých MAGA příznivců po svých útocích na Írán

22. 6. 2025

Kritici se obávají, že americký vojenský personál by mohl čelit odvetným opatřením ze strany Íránu a jeho spojenců

Bývalý hlavní stratég Donalda Trumpa Steve Bannon řekl, že k tomuto kroku donutil prezidenta Izrael



Prezident Donald Trump čelil ostré reakci části svých příznivců z hnutí Maga kvůli svému rozhodnutí zahájit útoky proti Íránu. Kritici tvrdí, že byl Izraelem zmanipulován do nové války na Blízkém východě.



„Drtivá většina lidí [v USA] se do toho nechce zapojit,“ řekl Steve Bannon, Trumpův hlavní stratég v jeho prvním funkčním období, ve svém podcastu War Room krátce po útocích. Prezident Donald Trump čelil ostré reakci části svých příznivců z hnutí Maga kvůli svému rozhodnutí zahájit útoky proti Íránu. Kritici tvrdí, že byl Izraelem zmanipulován do nové války na Blízkém východě.„Drtivá většina lidí [v USA] se do toho nechce zapojit,“ řekl Steve Bannon, Trumpův hlavní stratég v jeho prvním funkčním období, ve svém podcastu War Room krátce po útocích.





Ještě předtím, než americké bombardéry B-2 zaútočily na íránská jaderná zařízení ve Fordow, Natanzu a Isfahánu, odhalila perspektiva zapojení USA do války hluboké rozkoly v táboře Trumpových příznivců.





Jestřábi, včetně senátora Lindseyho Grahama a vlivného moderátora rozhlasového pořadu Marka Levina, se vyslovili pro zapojení USA do izraelské války proti Íránu, zatímco Bannon a konzervativní mediální osobnost Tucker Carlson naléhali na Trumpa, aby útoky nerealizoval.





Matthew Boyle, šéf washingtonské kanceláře pravicově populistického zpravodajského webu Breitbart, uvedl, že Trump bude muset hodně vysvětlovat svým příznivcům z hnutí Maga, kteří by raději viděli, kdyby se USA do války nezapojily.





Carlson uvedl, že útok na Írán není nijak ospravedlnitelný a dodal, že neexistují „žádné důvěryhodné zpravodajské informace“, které by naznačovaly, že Írán je „jen krůček“ od výroby jaderné bomby.Skeptici tvrdili, že Trump by spojením s Izraelem za účelem útoku na Írán zradil svůj slib ukončit „nekonečné války“ USA a udržet zemi mimo vojenské konflikty na Blízkém východě – což je klíčový pilíř jeho programu „America First“.Jakýkoli útok by podle nich také vystavil tisíce amerických vojáků na Blízkém východě odvetným opatřením Íránu a jeho spojenců v regionu.Mezi příznivci prezidenta také panují obavy, že ho k účasti na vojenské operaci proti Íránu přiměl izraelský premiér Benjamin Netanjahu, poté co se Trump původně spoléhal na diplomacii, aby zastavil íránský jaderný program.Ve svém podcastu Bannon řekl, že Izrael „v podstatě donutil prezidenta Trumpa k akci“ tím, že zahájil válku s Íránem, ačkoli věděl, že nemá vojenskou schopnost dokončit tuto akci a že pouze americké bomby jsou schopné zničit bunkry mohou zničit zařízení jako Fordow.„Mnoho lidí, které znám a kteří podporují Izrael, se bude ptát – proč tady děláme těžkou práci a proč se zapojujeme do bojových operací ve válce, která je válkou z vlastní vůle?“ zeptal se.Někteří pravicoví podcasteři, kteří Trumpa silně podporovali, vyjádřili zmatení nad jeho rozhodnutím zaútočit v sobotu na Írán.„Měl jsem pocit, že to má být America First... a teď... mám pocit, že pracujeme pro Izrael,“ řekl vlivný pravicový podcaster Theo Von. „Myslím, že pro mnoho lidí je to... prostě velmi rychle začnete být velmi zklamaní... našimi vůdci.“„Donald Trump nyní zahájil nelegální agresivní válku proti Íránu,“ řekl Dave Smith, stand-up komik, který je dlouhodobě spojen s hnutím Maga. „Nejhorší na tom je, že to udělal jménem cizí vlády proti zemi, která pro nás nepředstavovala žádnou hrozbu.“